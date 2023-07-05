https://ria.ru/20230705/moldaviya-1882398484.html

Замгенсека НАТО заявил, что не может гарантировать безопасность Молдавии

Замгенсека НАТО заявил, что не может гарантировать безопасность Молдавии - РИА Новости, 05.07.2023

Замгенсека НАТО заявил, что не может гарантировать безопасность Молдавии

НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе не сможет гарантировать безопасность для Молдавии, заявил в эфире телеканала Digi 24 заместитель генсека альянса Мирча... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:55

2023-07-05T15:55

2023-07-05T15:55

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молдавия

нато

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КИШИНЕВ, 5 июл - РИА Новости. НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе не сможет гарантировать безопасность для Молдавии, заявил в эфире телеканала Digi 24 заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ. "В НАТО есть безупречная, активная и комплексная поддержка Молдавии. Как еще сказала Майя Санду, быть нейтральной страной не значит быть слабой. Поэтому мы не можем говорить о гарантиях безопасности, но включение Молдавии в европейский путь предполагает и эволюцию отношений в сфере безопасности с ЕС, с НАТО", - заявил Джоанэ, отвечая на вопрос, стоит ли ждать от саммита объявления гарантий безопасности для Молдавии. Джоанэ заметил, что будет руководить встречей министров иностранных дел, в которой примет участие и глава МИД Молдавии Нику Попеску. "Молдавия является одним из немногих партнеров ЕС и НАТО, в настоящее время она сталкивается с тотальной гибридной войной, которую развязывает Россия, и мы очень заинтересованы в том, чтобы помочь лидерам из Кишинева", - добавил замгенсек НАТО. Ранее в среду Джоанэ заявлял, что НАТО не видит военных ресурсов, которые могла бы использовать Россия, чтобы угрожать территориальной целостности Молдавии, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.

https://ria.ru/20230705/nato-1882390557.html

https://ria.ru/20230627/moldaviya-1880679973.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, нато