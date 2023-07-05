Замгенсека НАТО заявил, что не может гарантировать безопасность Молдавии
Замгенсека Джоанэ заявил, что НАТО не может говорить о гарантиях безопасности для Молдавии
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 июл - РИА Новости. НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе не сможет гарантировать безопасность для Молдавии, заявил в эфире телеканала Digi 24 заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ.
"В НАТО есть безупречная, активная и комплексная поддержка Молдавии. Как еще сказала Майя Санду, быть нейтральной страной не значит быть слабой. Поэтому мы не можем говорить о гарантиях безопасности, но включение Молдавии в европейский путь предполагает и эволюцию отношений в сфере безопасности с ЕС, с НАТО", - заявил Джоанэ, отвечая на вопрос, стоит ли ждать от саммита объявления гарантий безопасности для Молдавии.
Джоанэ заметил, что будет руководить встречей министров иностранных дел, в которой примет участие и глава МИД Молдавии Нику Попеску.
"Молдавия является одним из немногих партнеров ЕС и НАТО, в настоящее время она сталкивается с тотальной гибридной войной, которую развязывает Россия, и мы очень заинтересованы в том, чтобы помочь лидерам из Кишинева", - добавил замгенсек НАТО.
Ранее в среду Джоанэ заявлял, что НАТО не видит военных ресурсов, которые могла бы использовать Россия, чтобы угрожать территориальной целостности Молдавии, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.