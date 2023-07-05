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Лидеры стран Меркосур не смогли принять декларацию по итогам саммита - РИА Новости, 05.07.2023
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03:38 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/merkosur-1882275199.html
Лидеры стран Меркосур не смогли принять декларацию по итогам саммита
Лидеры стран Меркосур не смогли принять декларацию по итогам саммита - РИА Новости, 05.07.2023
Лидеры стран Меркосур не смогли принять декларацию по итогам саммита
Лидеры стран Меркосур не смогли принять совместную декларацию по итогам саммита, документ не подписал президент Уругвая Луис Лакалье Поу, следует из заявлений... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T03:38
2023-07-05T03:38
уругвай
меркосур
аргентина
парагвай
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июл – РИА Новости. Лидеры стран Меркосур не смогли принять совместную декларацию по итогам саммита, документ не подписал президент Уругвая Луис Лакалье Поу, следует из заявлений участников. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Однако итоговый документ во вторник подписали лишь три страны. Аргентина, Парагвай и Бразилия договорились решать таможенные проблемы, сотрудничать в сфере защиты окружающей среды, сельского хозяйства. "Президенты договорились работать над укреплением внутренней сплоченности блока, где все еще наблюдаются различные трудности для торговли и интеграции, над углублением его международной коммерческой интеграции… чтобы превратить Меркосур в мощную продуктивную платформу, которая обеспечивает достойную занятость", - говорится в декларации, которую опубликовал МИД Аргентины. Параллельно МИД Уругвая выпустил свое заявление, где говорится о необходимости модернизации блока и формировании механизмов, которые позволят противостоять вызовам меняющегося мирового сценария. Уругвай уже не раз критиковал ограничения, существующие в Меркосур, и медленный темп развития организации. В ноябре прошлого года Аргентина, Бразилия и Парагвай предупредили Уругвай о возможности введения защитных мер в связи с поданной страной заявкой на присоединение к Транстихоокеанскому партнерству. Кроме того, члены Меркосур были недовольны попыткой Уругвая ослабить требования блока для получения возможности вести переговоры в одностороннем порядке о соглашениях о свободной торговле, например, с Китаем. По словам президента Уругвая Луиса Лакалье Поу, страна готова работать и дальше в Меркосур, но не хочет ждать, и "тот, кто сидит на месте, остается позади".
https://ria.ru/20230531/mid-1875226125.html
https://ria.ru/20230427/mir-1868009831.html
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уругвай, меркосур, аргентина, парагвай
Уругвай, Меркосур, Аргентина, Парагвай
Лидеры стран Меркосур не смогли принять декларацию по итогам саммита

Президент Уругвая не стал подписывать декларацию по итогам саммита лидеров стран Меркосур

© РИА Новости / Александр СоловскийФлаги стран Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР)
Флаги стран Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Александр Соловский
Флаги стран Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР). Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июл – РИА Новости. Лидеры стран Меркосур не смогли принять совместную декларацию по итогам саммита, документ не подписал президент Уругвая Луис Лакалье Поу, следует из заявлений участников.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Однако итоговый документ во вторник подписали лишь три страны.
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Аргентина, Парагвай и Бразилия договорились решать таможенные проблемы, сотрудничать в сфере защиты окружающей среды, сельского хозяйства.
"Президенты договорились работать над укреплением внутренней сплоченности блока, где все еще наблюдаются различные трудности для торговли и интеграции, над углублением его международной коммерческой интеграции… чтобы превратить Меркосур в мощную продуктивную платформу, которая обеспечивает достойную занятость", - говорится в декларации, которую опубликовал МИД Аргентины.
Параллельно МИД Уругвая выпустил свое заявление, где говорится о необходимости модернизации блока и формировании механизмов, которые позволят противостоять вызовам меняющегося мирового сценария.
Уругвай уже не раз критиковал ограничения, существующие в Меркосур, и медленный темп развития организации. В ноябре прошлого года Аргентина, Бразилия и Парагвай предупредили Уругвай о возможности введения защитных мер в связи с поданной страной заявкой на присоединение к Транстихоокеанскому партнерству. Кроме того, члены Меркосур были недовольны попыткой Уругвая ослабить требования блока для получения возможности вести переговоры в одностороннем порядке о соглашениях о свободной торговле, например, с Китаем.
По словам президента Уругвая Луиса Лакалье Поу, страна готова работать и дальше в Меркосур, но не хочет ждать, и "тот, кто сидит на месте, остается позади".
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