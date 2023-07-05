https://ria.ru/20230705/lifty-1882371485.html

Установку новых лифтов начали в надземных переходах на МКАД

Установку новых лифтов начали в надземных переходах на МКАД - РИА Новости, 05.07.2023

Установку новых лифтов начали в надземных переходах на МКАД

Установку новых лифтов начали в надземных переходах на МКАД, всего в этом году установят 10 подъемников на пяти сооружениях, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:41

2023-07-05T14:41

2023-07-05T14:41

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

комплекс городского хозяйства москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882370105_0:148:1280:868_1920x0_80_0_0_1cad72828f34ed5b1dc794a3276a97e9.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Установку новых лифтов начали в надземных переходах на МКАД, всего в этом году установят 10 подъемников на пяти сооружениях, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Приступили к установке новых лифтов в надземных переходах на МКАД. Оборудование надземных пешеходных переходов лифтовыми кабинами - важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. Всего в этом году установим 10 подъемников на пяти сооружениях, запуск запланирован на четвертый квартал", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства устанавливают новое лифтовое оборудование в существующие шахты, которые дополнительно утепляют, обеспечивают энергоснабжением и вентиляцией. Нижние посадочные площадки оборудуются электроподогревом, внутри всех лифтовых кабин и на этажных площадках сооружений предусмотрено видеонаблюдение. "Работа лифтов будет круглосуточно находиться под контролем диспетчеров. При нештатной ситуации на место оперативно приедет дежурная бригада", - говорится в сообщении. Отмечается, что работы проводят без ограничения движения пешеходов.

https://realty.ria.ru/20230607/moslift-1876751970.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы