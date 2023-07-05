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Установку новых лифтов начали в надземных переходах на МКАД
Установку новых лифтов начали в надземных переходах на МКАД - РИА Новости, 05.07.2023
Установку новых лифтов начали в надземных переходах на МКАД
Установку новых лифтов начали в надземных переходах на МКАД, всего в этом году установят 10 подъемников на пяти сооружениях, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:41
2023-07-05T14:41
2023-07-05T14:41
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Установку новых лифтов начали в надземных переходах на МКАД, всего в этом году установят 10 подъемников на пяти сооружениях, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Приступили к установке новых лифтов в надземных переходах на МКАД. Оборудование надземных пешеходных переходов лифтовыми кабинами - важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. Всего в этом году установим 10 подъемников на пяти сооружениях, запуск запланирован на четвертый квартал", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства устанавливают новое лифтовое оборудование в существующие шахты, которые дополнительно утепляют, обеспечивают энергоснабжением и вентиляцией. Нижние посадочные площадки оборудуются электроподогревом, внутри всех лифтовых кабин и на этажных площадках сооружений предусмотрено видеонаблюдение. "Работа лифтов будет круглосуточно находиться под контролем диспетчеров. При нештатной ситуации на место оперативно приедет дежурная бригада", - говорится в сообщении. Отмечается, что работы проводят без ограничения движения пешеходов.
https://realty.ria.ru/20230607/moslift-1876751970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Установку новых лифтов начали в надземных переходах на МКАД, всего в этом году установят 10 подъемников на пяти сооружениях, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приступили к установке новых лифтов в надземных переходах на МКАД. Оборудование надземных пешеходных переходов лифтовыми кабинами - важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. Всего в этом году установим 10 подъемников на пяти сооружениях, запуск запланирован на четвертый квартал", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова
.
Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства устанавливают новое лифтовое оборудование в существующие шахты, которые дополнительно утепляют, обеспечивают энергоснабжением и вентиляцией. Нижние посадочные площадки оборудуются электроподогревом, внутри всех лифтовых кабин и на этажных площадках сооружений предусмотрено видеонаблюдение.
"Работа лифтов будет круглосуточно находиться под контролем диспетчеров. При нештатной ситуации на место оперативно приедет дежурная бригада", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы проводят без ограничения движения пешеходов.
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