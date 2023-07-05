https://ria.ru/20230705/kremennaya-1882459352.html

При украинском обстреле больницы в Кременной в ЛНР погиб человек

При украинском обстреле больницы в Кременной в ЛНР погиб человек - РИА Новости, 05.07.2023

При украинском обстреле больницы в Кременной в ЛНР погиб человек

Один человек погиб и двое ранены в результате обстрела территории больницы в городе Кременная в Луганской Народной Республике, написал врио главы региона Леонид РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T20:06

2023-07-05T20:06

2023-07-05T20:17

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

кременная

вооруженные силы украины

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Один человек погиб и двое ранены в результате обстрела территории больницы в городе Кременная в Луганской Народной Республике, написал врио главы региона Леонид Пасечник в своем телеграм-канале."Киевские силовики сегодня несколько раз обстреляли наш город Кременная. Один из снарядов разорвался на территории больницы, где находился персонал и пациенты. В результате обстрела погиб один мирный житель, двое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие находятся под присмотром врачей, им оказана вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Пасечник.Врио главы ЛНР принес соболезнования родным и близким погибшего."Удар по медицинскому учреждению, по больным и беспомощным – верх цинизма и варварства. Еще одно преступление нацистского режима, за которое им по самому суровому счету придется ответить перед народом. Не забудем, не простим!" - заключил Пасечник.

https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882293643.html

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луганская народная республика, кременная, вооруженные силы украины, леонид пасечник