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При украинском обстреле больницы в Кременной в ЛНР погиб человек
При украинском обстреле больницы в Кременной в ЛНР погиб человек - РИА Новости, 05.07.2023
При украинском обстреле больницы в Кременной в ЛНР погиб человек
Один человек погиб и двое ранены в результате обстрела территории больницы в городе Кременная в Луганской Народной Республике, написал врио главы региона Леонид РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T20:06
2023-07-05T20:06
2023-07-05T20:17
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
кременная
вооруженные силы украины
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Один человек погиб и двое ранены в результате обстрела территории больницы в городе Кременная в Луганской Народной Республике, написал врио главы региона Леонид Пасечник в своем телеграм-канале."Киевские силовики сегодня несколько раз обстреляли наш город Кременная. Один из снарядов разорвался на территории больницы, где находился персонал и пациенты. В результате обстрела погиб один мирный житель, двое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие находятся под присмотром врачей, им оказана вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Пасечник.Врио главы ЛНР принес соболезнования родным и близким погибшего."Удар по медицинскому учреждению, по больным и беспомощным – верх цинизма и варварства. Еще одно преступление нацистского режима, за которое им по самому суровому счету придется ответить перед народом. Не забудем, не простим!" - заключил Пасечник.
https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882293643.html
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луганская народная республика, кременная, вооруженные силы украины, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Кременная, Вооруженные силы Украины, Леонид Пасечник
При украинском обстреле больницы в Кременной в ЛНР погиб человек
Пасечник сообщил, что при украинском обстреле больницы в Кременной в ЛНР погиб человек