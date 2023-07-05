В НАТО опровергли заявления о контрабанде оружия через Сербскую церковь
Миссия НАТО опровергла заявления о контрабанде оружия в Косово через Сербскую церковь
© РИА Новости / Александар Джорович | Перейти в медиабанкКордон миротворцев из миссии НАТО KFOR перед муниципалитетом Звечан
Кордон миротворцев из миссии НАТО KFOR перед муниципалитетом Звечан. Архивное фото
БЕЛГРАД, 5 июл – РИА Новости. Контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR сообщил, что нет никаких доказательств контрабанды оружия из центральной Сербии с помощью машин скорой помощи и Сербской православной церкви, передает портал Kosovo online.
Председатель комитета палаты общин по иностранным делам Алисия Кернс на заседании парламента Великобритании заявила накануне со ссылкой на британских военных, служивших в Косово в 2022 году, что из центральной Сербии с помощью машин скорой помощи и Сербской православной церкви осуществлялась контрабанда оружия в населенные сербами районы края.
"Предположения о нелегальном присутствии оружия были доставлены штабу KFOR, но в ходе дальнейшего расследования не были найдены подтверждающие это доказательства. Нет доказательств предположительной контрабанды через административную линию между (самопровозглашенным – ред.) Косово и Сербией в православные церкви машинами скорой помощи", - заявили в миссии НАТО в ответ на запрос портала.
В сербскую столицу в среду прибыл спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, который накануне призвал Косово к деэскалации и продолжению диалога.
На севере Косово и Метохии свыше месяца продолжаются протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенными сербами четырех северных муниципалитетов, освободить около десяти задержанных за месяц соотечественников и отозвать албанских "мэров".
Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. При беспорядках пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих НАТО.
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.