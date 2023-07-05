Рейтинг@Mail.ru
В НАТО опровергли заявления о контрабанде оружия через Сербскую церковь - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/kosovo-1882351526.html
В НАТО опровергли заявления о контрабанде оружия через Сербскую церковь
В НАТО опровергли заявления о контрабанде оружия через Сербскую церковь - РИА Новости, 05.07.2023
В НАТО опровергли заявления о контрабанде оружия через Сербскую церковь
Контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR сообщил, что нет никаких доказательств контрабанды оружия из центральной Сербии с помощью машин скорой помощи и Сербской РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T13:39
2023-07-05T13:39
в мире
косово
сербия
приштина
александр вучич
сербская православная церковь
парламент великобритании
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875189473_0:52:1546:922_1920x0_80_0_0_046ad3c78b8453a590ec1ae4b689801c.jpg
БЕЛГРАД, 5 июл – РИА Новости. Контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR сообщил, что нет никаких доказательств контрабанды оружия из центральной Сербии с помощью машин скорой помощи и Сербской православной церкви, передает портал Kosovo online. Председатель комитета палаты общин по иностранным делам Алисия Кернс на заседании парламента Великобритании заявила накануне со ссылкой на британских военных, служивших в Косово в 2022 году, что из центральной Сербии с помощью машин скорой помощи и Сербской православной церкви осуществлялась контрабанда оружия в населенные сербами районы края. "Предположения о нелегальном присутствии оружия были доставлены штабу KFOR, но в ходе дальнейшего расследования не были найдены подтверждающие это доказательства. Нет доказательств предположительной контрабанды через административную линию между (самопровозглашенным – ред.) Косово и Сербией в православные церкви машинами скорой помощи", - заявили в миссии НАТО в ответ на запрос портала. В сербскую столицу в среду прибыл спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, который накануне призвал Косово к деэскалации и продолжению диалога. На севере Косово и Метохии свыше месяца продолжаются протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенными сербами четырех северных муниципалитетов, освободить около десяти задержанных за месяц соотечественников и отозвать албанских "мэров". Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. При беспорядках пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих НАТО. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230627/kosovo-1880702450.html
https://ria.ru/20230623/kosovo-1880061195.html
косово
сербия
приштина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875189473_166:0:1511:1009_1920x0_80_0_0_9e2fa4fc89f65d57332387db777584e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, сербия, приштина, александр вучич, сербская православная церковь, парламент великобритании, нато, мирослав лайчак
В мире, Косово, Сербия, Приштина, Александр Вучич, Сербская православная церковь, Парламент Великобритании, НАТО, Мирослав Лайчак
В НАТО опровергли заявления о контрабанде оружия через Сербскую церковь

Миссия НАТО опровергла заявления о контрабанде оружия в Косово через Сербскую церковь

© РИА Новости / Александар Джорович | Перейти в медиабанкКордон миротворцев из миссии НАТО KFOR перед муниципалитетом Звечан
Кордон миротворцев из миссии НАТО KFOR перед муниципалитетом Звечан - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в медиабанк
Кордон миротворцев из миссии НАТО KFOR перед муниципалитетом Звечан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 5 июл – РИА Новости. Контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR сообщил, что нет никаких доказательств контрабанды оружия из центральной Сербии с помощью машин скорой помощи и Сербской православной церкви, передает портал Kosovo online.
Председатель комитета палаты общин по иностранным делам Алисия Кернс на заседании парламента Великобритании заявила накануне со ссылкой на британских военных, служивших в Косово в 2022 году, что из центральной Сербии с помощью машин скорой помощи и Сербской православной церкви осуществлялась контрабанда оружия в населенные сербами районы края.
Кордон миротворцев из миссии НАТО KFOR перед муниципалитетом Звечан - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Посол России в Сербии рассказал о работе миссии НАТО в Косово
27 июня, 13:54
"Предположения о нелегальном присутствии оружия были доставлены штабу KFOR, но в ходе дальнейшего расследования не были найдены подтверждающие это доказательства. Нет доказательств предположительной контрабанды через административную линию между (самопровозглашенным – ред.) Косово и Сербией в православные церкви машинами скорой помощи", - заявили в миссии НАТО в ответ на запрос портала.
В сербскую столицу в среду прибыл спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, который накануне призвал Косово к деэскалации и продолжению диалога.
На севере Косово и Метохии свыше месяца продолжаются протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенными сербами четырех северных муниципалитетов, освободить около десяти задержанных за месяц соотечественников и отозвать албанских "мэров".
Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. При беспорядках пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих НАТО.
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
Кордон миротворцев из миссии НАТО KFOR перед муниципалитетом Звечан - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
В Белграде призвали НАТО защитить сербов в Косово
23 июня, 17:31
 
В миреКосовоСербияПриштинаАлександр ВучичСербская православная церковьПарламент ВеликобританииНАТОМирослав Лайчак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала