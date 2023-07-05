https://ria.ru/20230705/kosovo-1882351526.html

В НАТО опровергли заявления о контрабанде оружия через Сербскую церковь

В НАТО опровергли заявления о контрабанде оружия через Сербскую церковь - РИА Новости, 05.07.2023

В НАТО опровергли заявления о контрабанде оружия через Сербскую церковь

Контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR сообщил, что нет никаких доказательств контрабанды оружия из центральной Сербии с помощью машин скорой помощи и Сербской РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T13:39

2023-07-05T13:39

2023-07-05T13:39

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сербия

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парламент великобритании

нато

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БЕЛГРАД, 5 июл – РИА Новости. Контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR сообщил, что нет никаких доказательств контрабанды оружия из центральной Сербии с помощью машин скорой помощи и Сербской православной церкви, передает портал Kosovo online. Председатель комитета палаты общин по иностранным делам Алисия Кернс на заседании парламента Великобритании заявила накануне со ссылкой на британских военных, служивших в Косово в 2022 году, что из центральной Сербии с помощью машин скорой помощи и Сербской православной церкви осуществлялась контрабанда оружия в населенные сербами районы края. "Предположения о нелегальном присутствии оружия были доставлены штабу KFOR, но в ходе дальнейшего расследования не были найдены подтверждающие это доказательства. Нет доказательств предположительной контрабанды через административную линию между (самопровозглашенным – ред.) Косово и Сербией в православные церкви машинами скорой помощи", - заявили в миссии НАТО в ответ на запрос портала. В сербскую столицу в среду прибыл спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, который накануне призвал Косово к деэскалации и продолжению диалога. На севере Косово и Метохии свыше месяца продолжаются протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенными сербами четырех северных муниципалитетов, освободить около десяти задержанных за месяц соотечественников и отозвать албанских "мэров". Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. При беспорядках пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих НАТО. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230627/kosovo-1880702450.html

https://ria.ru/20230623/kosovo-1880061195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, косово, сербия, приштина, александр вучич, сербская православная церковь, парламент великобритании, нато, мирослав лайчак