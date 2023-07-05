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Пушилин подвел итог первого этапа украинского контрнаступления - РИА Новости, 05.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:07 05.07.2023 (обновлено: 20:36 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/kontrnastuplenie-1882459482.html
Пушилин подвел итог первого этапа украинского контрнаступления
Пушилин подвел итог первого этапа украинского контрнаступления - РИА Новости, 05.07.2023
Пушилин подвел итог первого этапа украинского контрнаступления
Первый этап контрнаступления ВСУ не показал практически никакого результата, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "России 24". РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T20:07
2023-07-05T20:36
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
сергей шойгу
вооруженные силы украины
владимир путин
нато
киев
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Первый этап контрнаступления ВСУ не показал практически никакого результата, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "России 24"."Пресловутое контрнаступление, по крайней мере, первый этап не показал никакого результата, за исключением множества уничтоженной натовской техники и потерь в личном составе", — отметил собеседник телеканала.Врио руководителя региона подчеркнул на прошлой неделе, что второй этап украинского наступления может стать более масштабным, поскольку у противника остается достаточный резерв сил и техники.Пушилин уточнил, что на первом этапе Киев задействовал смешанные подразделения, где было много мобилизованных. При этом он призвал не ожидать серьезных прорывов со стороны украинской армии.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.Как отмечал президент России Владимир Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что за месяц Вооруженные силы уничтожили в Запорожской области и Донбассе 920 единиц бронетехники противника, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.
https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html
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денис пушилин, донецкая народная республика, сергей шойгу, вооруженные силы украины, владимир путин, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, НАТО, Киев
Пушилин подвел итог первого этапа украинского контрнаступления

Пушилин: первый этап контрнаступления Украины не показал практически никакого результата

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Первый этап контрнаступления ВСУ не показал практически никакого результата, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "России 24".
«
"Пресловутое контрнаступление, по крайней мере, первый этап не показал никакого результата, за исключением множества уничтоженной натовской техники и потерь в личном составе", — отметил собеседник телеканала.
Врио руководителя региона подчеркнул на прошлой неделе, что второй этап украинского наступления может стать более масштабным, поскольку у противника остается достаточный резерв сил и техники.
Пушилин уточнил, что на первом этапе Киев задействовал смешанные подразделения, где было много мобилизованных. При этом он призвал не ожидать серьезных прорывов со стороны украинской армии.
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Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.
Как отмечал президент России Владимир Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что за месяц Вооруженные силы уничтожили в Запорожской области и Донбассе 920 единиц бронетехники противника, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:19
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинНАТОКиев
 
 
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