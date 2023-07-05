https://ria.ru/20230705/kontrnastuplenie-1882459482.html

Пушилин подвел итог первого этапа украинского контрнаступления

Пушилин подвел итог первого этапа украинского контрнаступления - РИА Новости, 05.07.2023

Пушилин подвел итог первого этапа украинского контрнаступления

Первый этап контрнаступления ВСУ не показал практически никакого результата, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "России 24". РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T20:07

2023-07-05T20:07

2023-07-05T20:36

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

сергей шойгу

вооруженные силы украины

владимир путин

нато

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882460348_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b45cc24c579a22fbccc83ee55c48cbf6.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Первый этап контрнаступления ВСУ не показал практически никакого результата, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "России 24"."Пресловутое контрнаступление, по крайней мере, первый этап не показал никакого результата, за исключением множества уничтоженной натовской техники и потерь в личном составе", — отметил собеседник телеканала.Врио руководителя региона подчеркнул на прошлой неделе, что второй этап украинского наступления может стать более масштабным, поскольку у противника остается достаточный резерв сил и техники.Пушилин уточнил, что на первом этапе Киев задействовал смешанные подразделения, где было много мобилизованных. При этом он призвал не ожидать серьезных прорывов со стороны украинской армии.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.Как отмечал президент России Владимир Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что за месяц Вооруженные силы уничтожили в Запорожской области и Донбассе 920 единиц бронетехники противника, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.

https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html

донецкая народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

денис пушилин, донецкая народная республика, сергей шойгу, вооруженные силы украины, владимир путин, нато, киев