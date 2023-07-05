https://ria.ru/20230705/kondrashov-1882442473.html

Кондрашов успешно справится с задачами на новом посту, уверен Чернышенко

Кондрашов успешно справится с задачами на новом посту, уверен Чернышенко - РИА Новости, 05.07.2023

Кондрашов успешно справится с задачами на новом посту, уверен Чернышенко

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко представил коллективу ТАСС в среду нового генерального директора, им стал заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, и... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T18:41

2023-07-05T18:41

2023-07-05T18:41

андрей кондрашов

вгтрк

дмитрий чернышенко

сергей михайлов

итар-тасс

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко представил коллективу ТАСС в среду нового генерального директора, им стал заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, и выразил уверенность, что Кондрашов успешно справится с задачами на этом посту. Ранее распоряжением премьер-министра России Михаила Мишустина гендиректором информационного агентства ТАСС был назначен Андрей Кондрашов, а Сергей Михайлов освобожден от должности по собственному желанию. "Мы рассчитываем, что уникальный опыт коллектива и многолетние традиции станут основой для качественного нового этапа развития государственного информагентства. Я уверен, что Андрей Олегович Кондрашов, который не нуждается в представлении, успешно справится с этой задачей, он более 30 лет в профессии, имеет многосторонний опыт и репортера, и затем руководящий опыт... Поэтому коллектив ТАСС будет в надежных руках. Мы хотим пожелать со стороны правительства нашему российскому информационному агентству постоянного расширения аудитории и информационного присутствия в мире", - сказал Чернышенко в эфире "Россия 24". Кроме того, он поблагодарил весь коллектив редакции в лице Сергея Михайлова за большой труд и достижения последних 10 с лет. Чернышенко пояснил, что Михайлов покидает этот пост по собственному желанию, поскольку сосредоточится сейчас на новых проектах. "Я, конечно, горд, это огромная честь отныне работать с вами, с прославленным коллективом, в абсолютно самом легендарном СМИ РФ, потому что в будущем году агентству ТАСС исполняется 120 лет. Есть ли куда дальше развиваться? Конечно, есть, расскажу о некоторых проектах очень скоро. Возьмемся вместе за общее дело, будем работать вместе, беремся за работу. При той поддержке правительства, спасибо отдельно Дмитрию Николаевичу, которая оказывается и ВГТРК, и ТАССу, если эта поддержка будет прежней, мы будем счастливы", - отметил Кондрашов в эфире "России 24". Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян после новости о назначении на должность написала в telegram-канале, что Кондрашов не только безукоризненный мастер современной политической журналистики как творчески, так и управленченски, он один из самых порядочных, правильных людей из всех, кого она когда-либо знала. Она также отметила, что Сергей Михайлов за 11 лет сделал ТАСС современным, мощным агентством с отличной цитируемостью и громкими проектами.

https://ria.ru/20230627/nagrada-1880739875.html

https://ria.ru/20230705/kondrashov-1882370556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей кондрашов, вгтрк, дмитрий чернышенко, сергей михайлов, итар-тасс