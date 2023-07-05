https://ria.ru/20230705/koktebel-1882301706.html

В Коктебеле рассказали, когда начнется реконструкция набережной

В Коктебеле рассказали, когда начнется реконструкция набережной - РИА Новости, 05.07.2023

В Коктебеле рассказали, когда начнется реконструкция набережной

Променадную часть набережной в Коктебеле начнут реконструировать после высокого курортного сезона, сообщило министерство курортов и туризма Республики Крым. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T11:28

2023-07-05T11:28

2023-07-05T11:28

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туристы

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республика крым

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Променадную часть набережной в Коктебеле начнут реконструировать после высокого курортного сезона, сообщило министерство курортов и туризма Республики Крым. "Подрядной организацией ведутся подготовительные и строительные работы за пределами пешеходной части набережной и пляжей. Решение о начале активных строительных работ после окончания высокого курортного сезона было принято после рабочих встреч, инициированных Минкурортов Крыма с предпринимателями поселка и представителями администрации городского округа Феодосия", — сообщили журналистам в ведомстве. Работы должны быть синхронизированы со строительством очистных сооружений и системы разводящих коллекторов в поселке Коктебель. По проекту, протяженность самой набережной составит 1,9 километра. Предусмотрено расширение существующей променадной зоны до 30 метров, отсыпку и расширение пляжной зоны от 35 до 50 метров, обустройство волноотбойных стен, пандусов, освещения, обустройство отдельным проектом площади Волошина с учетом исторической составляющей. В "теле" набережной пройдут собирающий коллектор и другие коммуникации, уточнили в ведомстве. "Параллельно рассматривается проект "доканализования" поселка, для того, чтобы полностью собрать стоки, а также ремонт и асфальтирование дорог, газификация и энергетика. В общем и целом, Коктебель станет одним из самых привлекательных для отдыха и комфортным для его жителей населенных пунктов в республике, а также крайне интересным с точки зрения инвестирования", — приводит слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко ведомство. Реконструкция набережной проходит в рамках реализации объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Коктебель" федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя".

https://ria.ru/20230704/krym-1882087160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, коктебель, республика крым, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)