https://ria.ru/20230705/kiev-1882292396.html

Верующие УПЦ стоят под дождем у Киево-Печерской лавры

Верующие УПЦ стоят под дождем у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 05.07.2023

Верующие УПЦ стоят под дождем у Киево-Печерской лавры

Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) вынуждены стоять под дождем, ожидая возможности попасть в Киево-Печерскую лавру, из-за решения... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T09:19

2023-07-05T09:19

2023-07-05T09:19

религия

украина

киев

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) вынуждены стоять под дождем, ожидая возможности попасть в Киево-Печерскую лавру, из-за решения заповедника ограничить доступ на территорию святыни, сообщил в среду союз православных журналистов в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось, что по инициативе заповедника доступ в Киево-Печерскую лавру будет ограничен с 5 июля, находиться на территории монастыря можно будет с 09.00 до 18.00. Председатель информационно-просветительского отдела УПЦ, митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) заявил, что решение ограничить доступ в лавру является препятствием для религиозной деятельности и совершения религиозных обрядов. "В связи с тем, что Минкульт ужесточил правила пребывания верующих в святыне, люди вынуждены под дождем ждать, когда власть разрешит им пройти в обитель", - сообщил союз журналистов. Утром во вторник комиссия минкультуры Украины пришла опечатывать здания 45-го и 69-го корпусов, однако сделать это помешали около сотни верующих Украинской православной церкви. Верующие принесли большую икону с изображением святых Киево-Печерской лавры, молились, исполняли церковные песнопения. Представители комиссии пригрозили в следующий раз привлечь правоохранителей. Адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, опубликовал указ министерства культуры Украины, в котором говорилось, что ведомство создало комиссию по опечатыванию помещений Киево-Печерской лавры и призвало монахов УПЦ освободить пять корпусов до 4 июля. В УПЦ заявили, что требование минкультуры незаконно, поскольку одностороннее расторжение заповедником договора аренды помещений лавры обжалуется в судебном порядке, а решение судом еще не принято. Чекман также заявил, что монастырь не препятствует доступу представителей государственного одноименного заповедника в здания обители, но опечатывание корпусов незаконно, так как решения суда по лавре еще нет. В свою очередь, и.о. директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил, что государство должно иметь возможность использовать свое имущество в Киевской лавре "по назначению", и сослался на некое решение суда. Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230704/lavra-1882186542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц