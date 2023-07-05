https://ria.ru/20230705/kiev-1882292396.html
Верующие УПЦ стоят под дождем у Киево-Печерской лавры
Верующие УПЦ стоят под дождем у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 05.07.2023
Верующие УПЦ стоят под дождем у Киево-Печерской лавры
Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) вынуждены стоять под дождем, ожидая возможности попасть в Киево-Печерскую лавру, из-за решения... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T09:19
2023-07-05T09:19
2023-07-05T09:19
религия
украина
киев
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) вынуждены стоять под дождем, ожидая возможности попасть в Киево-Печерскую лавру, из-за решения заповедника ограничить доступ на территорию святыни, сообщил в среду союз православных журналистов в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось, что по инициативе заповедника доступ в Киево-Печерскую лавру будет ограничен с 5 июля, находиться на территории монастыря можно будет с 09.00 до 18.00. Председатель информационно-просветительского отдела УПЦ, митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) заявил, что решение ограничить доступ в лавру является препятствием для религиозной деятельности и совершения религиозных обрядов. "В связи с тем, что Минкульт ужесточил правила пребывания верующих в святыне, люди вынуждены под дождем ждать, когда власть разрешит им пройти в обитель", - сообщил союз журналистов. Утром во вторник комиссия минкультуры Украины пришла опечатывать здания 45-го и 69-го корпусов, однако сделать это помешали около сотни верующих Украинской православной церкви. Верующие принесли большую икону с изображением святых Киево-Печерской лавры, молились, исполняли церковные песнопения. Представители комиссии пригрозили в следующий раз привлечь правоохранителей. Адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, опубликовал указ министерства культуры Украины, в котором говорилось, что ведомство создало комиссию по опечатыванию помещений Киево-Печерской лавры и призвало монахов УПЦ освободить пять корпусов до 4 июля. В УПЦ заявили, что требование минкультуры незаконно, поскольку одностороннее расторжение заповедником договора аренды помещений лавры обжалуется в судебном порядке, а решение судом еще не принято. Чекман также заявил, что монастырь не препятствует доступу представителей государственного одноименного заповедника в здания обители, но опечатывание корпусов незаконно, так как решения суда по лавре еще нет. В свою очередь, и.о. директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил, что государство должно иметь возможность использовать свое имущество в Киевской лавре "по назначению", и сослался на некое решение суда. Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230704/lavra-1882186542.html
https://ria.ru/20230704/lavra-1882074958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Верующие УПЦ стоят под дождем у Киево-Печерской лавры
Верующие УПЦ стоят под дождем, ожидая возможности попасть в Киево-Печерскую лавру
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) вынуждены стоять под дождем, ожидая возможности попасть в Киево-Печерскую лавру, из-за решения заповедника ограничить доступ на территорию святыни, сообщил в среду союз православных журналистов в своем телеграм-канале
.
Ранее сообщалось, что по инициативе заповедника доступ в Киево-Печерскую лавру будет ограничен с 5 июля, находиться на территории монастыря можно будет с 09.00 до 18.00. Председатель информационно-просветительского отдела УПЦ, митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) заявил, что решение ограничить доступ в лавру является препятствием для религиозной деятельности и совершения религиозных обрядов.
"В связи с тем, что Минкульт
ужесточил правила пребывания верующих в святыне, люди вынуждены под дождем ждать, когда власть разрешит им пройти в обитель", - сообщил союз журналистов.
Утром во вторник комиссия минкультуры Украины
пришла опечатывать здания 45-го и 69-го корпусов, однако сделать это помешали около сотни верующих Украинской православной церкви
. Верующие принесли большую икону с изображением святых Киево-Печерской лавры, молились, исполняли церковные песнопения. Представители комиссии пригрозили в следующий раз привлечь правоохранителей.
На защиту Киево-Печерской лавры пришли около ста прихожан
Адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, опубликовал указ министерства культуры Украины, в котором говорилось, что ведомство создало комиссию по опечатыванию помещений Киево-Печерской лавры и призвало монахов УПЦ освободить пять корпусов до 4 июля. В УПЦ заявили, что требование минкультуры незаконно, поскольку одностороннее расторжение заповедником договора аренды помещений лавры обжалуется в судебном порядке, а решение судом еще не принято.
Чекман также заявил, что монастырь не препятствует доступу представителей государственного одноименного заповедника в здания обители, но опечатывание корпусов незаконно, так как решения суда по лавре еще нет. В свою очередь, и.о. директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил, что государство должно иметь возможность использовать свое имущество в Киевской лавре "по назначению", и сослался на некое решение суда.
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева
.
Верующие УПЦ собрались на молитвенное стояние в Киево-Печерской лавре