https://ria.ru/20230705/kiberataka-1882411482.html
Госслужба статистики Украины подверглась кибератаке
Госслужба статистики Украины подверглась кибератаке - РИА Новости, 05.07.2023
Госслужба статистики Украины подверглась кибератаке
Госслужба статистики Украины заявила, что подверглась кибератаке, приостановлено предоставление Генштабу украинских войск данных, относящихся к сферам... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:44
2023-07-05T16:44
2023-07-05T16:57
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госслужба статистики Украины заявила, что подверглась кибератаке, приостановлено предоставление Генштабу украинских войск данных, относящихся к сферам экономики, демографии, занятости населения и трудовой миграции."Государственная служба статистики Украины подверглась кибератаке. На данный момент наши сотрудники вместе со специалистами CERT-UA пытаются справиться с ее последствиями. Из-за нарушения работы мы прекратили предоставление статистических данных органам власти Украины, СМИ, научным сообществам и другим заинтересованным организациям", - говорится в сообщении госслужбы статистики на странице в сети Facebook*.В службе отметили, что также нарушен централизованный учет деятельности предпринимателей, затруднено оказание помощи налоговым органам по контролю деятельности коммерческих компаний."Кроме того, приостановлено предоставление Генеральному штабу ВСУ статистических данных, относящихся к сферам экономики, демографии, занятости населения и трудовой миграции", - отметили в госслужбе статистики.* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Госслужба статистики Украины подверглась кибератаке
Госслужба статистики Украины приостановила предоставление данных ВСУ из-за кибератаки