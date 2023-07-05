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Госслужба статистики Украины подверглась кибератаке - РИА Новости, 05.07.2023
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16:44 05.07.2023 (обновлено: 16:57 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/kiberataka-1882411482.html
Госслужба статистики Украины подверглась кибератаке
Госслужба статистики Украины подверглась кибератаке - РИА Новости, 05.07.2023
Госслужба статистики Украины подверглась кибератаке
Госслужба статистики Украины заявила, что подверглась кибератаке, приостановлено предоставление Генштабу украинских войск данных, относящихся к сферам... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:44
2023-07-05T16:57
в мире
украина
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госслужба статистики Украины заявила, что подверглась кибератаке, приостановлено предоставление Генштабу украинских войск данных, относящихся к сферам экономики, демографии, занятости населения и трудовой миграции."Государственная служба статистики Украины подверглась кибератаке. На данный момент наши сотрудники вместе со специалистами CERT-UA пытаются справиться с ее последствиями. Из-за нарушения работы мы прекратили предоставление статистических данных органам власти Украины, СМИ, научным сообществам и другим заинтересованным организациям", - говорится в сообщении госслужбы статистики на странице в сети Facebook*.В службе отметили, что также нарушен централизованный учет деятельности предпринимателей, затруднено оказание помощи налоговым органам по контролю деятельности коммерческих компаний."Кроме того, приостановлено предоставление Генеральному штабу ВСУ статистических данных, относящихся к сферам экономики, демографии, занятости населения и трудовой миграции", - отметили в госслужбе статистики.* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Госслужба статистики Украины подверглась кибератаке

Госслужба статистики Украины приостановила предоставление данных ВСУ из-за кибератаки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госслужба статистики Украины заявила, что подверглась кибератаке, приостановлено предоставление Генштабу украинских войск данных, относящихся к сферам экономики, демографии, занятости населения и трудовой миграции.
"Государственная служба статистики Украины подверглась кибератаке. На данный момент наши сотрудники вместе со специалистами CERT-UA пытаются справиться с ее последствиями. Из-за нарушения работы мы прекратили предоставление статистических данных органам власти Украины, СМИ, научным сообществам и другим заинтересованным организациям", - говорится в сообщении госслужбы статистики на странице в сети Facebook*.
В службе отметили, что также нарушен централизованный учет деятельности предпринимателей, затруднено оказание помощи налоговым органам по контролю деятельности коммерческих компаний.
"Кроме того, приостановлено предоставление Генеральному штабу ВСУ статистических данных, относящихся к сферам экономики, демографии, занятости населения и трудовой миграции", - отметили в госслужбе статистики.
Киев - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
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Вчера, 16:36
* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
 
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