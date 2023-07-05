https://ria.ru/20230705/kiberataka-1882411482.html

Госслужба статистики Украины подверглась кибератаке

Госслужба статистики Украины подверглась кибератаке - РИА Новости, 05.07.2023

Госслужба статистики Украины подверглась кибератаке

Госслужба статистики Украины заявила, что подверглась кибератаке, приостановлено предоставление Генштабу украинских войск данных, относящихся к сферам... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T16:44

2023-07-05T16:44

2023-07-05T16:57

в мире

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госслужба статистики Украины заявила, что подверглась кибератаке, приостановлено предоставление Генштабу украинских войск данных, относящихся к сферам экономики, демографии, занятости населения и трудовой миграции."Государственная служба статистики Украины подверглась кибератаке. На данный момент наши сотрудники вместе со специалистами CERT-UA пытаются справиться с ее последствиями. Из-за нарушения работы мы прекратили предоставление статистических данных органам власти Украины, СМИ, научным сообществам и другим заинтересованным организациям", - говорится в сообщении госслужбы статистики на странице в сети Facebook*.В службе отметили, что также нарушен централизованный учет деятельности предпринимателей, затруднено оказание помощи налоговым органам по контролю деятельности коммерческих компаний."Кроме того, приостановлено предоставление Генеральному штабу ВСУ статистических данных, относящихся к сферам экономики, демографии, занятости населения и трудовой миграции", - отметили в госслужбе статистики.* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230705/oruzhie-1882408296.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, вооруженные силы украины