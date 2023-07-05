https://ria.ru/20230705/kharkov-1882273303.html
В пригороде Харькова прогремели два взрыва, сообщили СМИ
В пригороде Харькова прогремели два взрыва, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.07.2023
В пригороде Харькова прогремели два взрыва, сообщили СМИ
Два взрыва прозвучало в пригороде Харькова, сообщает украинское издание "Суспильне Харьков". РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T02:15
2023-07-05T02:15
2023-07-05T02:15
специальная военная операция на украине
харьков
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сумская область
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Два взрыва прозвучало в пригороде Харькова, сообщает украинское издание "Суспильне Харьков". "В пригороде Харькова прозвучали два взрыва", - говорится в сообщении. Ранее власти Украины сообщали, что воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях с 00.27 по 00.42. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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харьков, украина, сумская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В пригороде Харькова прогремели два взрыва, сообщили СМИ
"Суспильне Харьков": в пригороде прогремели два взрыва