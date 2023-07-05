Рейтинг@Mail.ru
В Кемерово проверят ТЦ после сообщения о запертых в кинотеатре зрителях - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/kemerovo-1882406937.html
В Кемерово проверят ТЦ после сообщения о запертых в кинотеатре зрителях
В Кемерово проверят ТЦ после сообщения о запертых в кинотеатре зрителях - РИА Новости, 05.07.2023
В Кемерово проверят ТЦ после сообщения о запертых в кинотеатре зрителях
Прокуратура в Кемерово проверит торговый центр "Променад 2" после сообщения в соцсетях о запертых во время сеанса в кинозале людях, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:33
2023-07-05T16:33
происшествия
кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинский район
кемеровский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882405583_49:0:1450:788_1920x0_80_0_0_eb05d29ed9d8faa9fd440f885a2c08c4.jpg
КЕМЕРОВО, 5 июл – РИА Новости. Прокуратура в Кемерово проверит торговый центр "Променад 2" после сообщения в соцсетях о запертых во время сеанса в кинозале людях, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона. Ранее в сообществе "Инцидент Кузбасс" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, из которого следует, что, предположительно, охранник торгового центра закрыл двери кинозала во время сеанса для того, чтобы туда "не зашел левый человек". Как утверждает автор видео, он не мог выйти из кинозала в течение 5 минут. "Прокуратурой Ленинского района города Кемерово в результате проведенного мониторинга сети интернет выявлена публикация "Кемеровчан заперли во время сеанса в одном из кинотеатров". По данному факту с привлечением специалистов ОНД и ПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу организована проверка соблюдения правил пожарной безопасности в административном здании, в ходе которой обстоятельствам произошедшего будет дана надлежащая правовая оценка, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", – сообщает прокуратура.
https://ria.ru/20230624/pozhar-1880123309.html
кемерово
ленинский район
кемеровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882405583_224:0:1275:788_1920x0_80_0_0_5246b0606c46d6abca8b3c00873cfb62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинский район, кемеровский район
Происшествия, Кемерово, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ленинский район, Кемеровский район
В Кемерово проверят ТЦ после сообщения о запертых в кинотеатре зрителях

Прокуратура проверит ТЦ в Кемерово после сообщения о запертых в кинотеатре зрителях

© Инцидент Кузбасс/TelegramКадр записи камеры видеонаблюдения в кинотеатре торгового центра "Променад 2" в Кемерово
Кадр записи камеры видеонаблюдения в кинотеатре торгового центра Променад 2 в Кемерово
© Инцидент Кузбасс/Telegram
Кадр записи камеры видеонаблюдения в кинотеатре торгового центра "Променад 2" в Кемерово. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 5 июл – РИА Новости. Прокуратура в Кемерово проверит торговый центр "Променад 2" после сообщения в соцсетях о запертых во время сеанса в кинозале людях, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.
Ранее в сообществе "Инцидент Кузбасс" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, из которого следует, что, предположительно, охранник торгового центра закрыл двери кинозала во время сеанса для того, чтобы туда "не зашел левый человек". Как утверждает автор видео, он не мог выйти из кинозала в течение 5 минут.
«
"Прокуратурой Ленинского района города Кемерово в результате проведенного мониторинга сети интернет выявлена публикация "Кемеровчан заперли во время сеанса в одном из кинотеатров". По данному факту с привлечением специалистов ОНД и ПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу организована проверка соблюдения правил пожарной безопасности в административном здании, в ходе которой обстоятельствам произошедшего будет дана надлежащая правовая оценка, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", – сообщает прокуратура.
Последствия пожара в городе Кемерово, в результате которого пострадали несовершеннолетние - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
После пожара в Кемерово два подростка находятся в тяжелом состоянии
24 июня, 07:43
 
ПроисшествияКемеровоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ленинский районКемеровский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала