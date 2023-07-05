https://ria.ru/20230705/kemerovo-1882406937.html

В Кемерово проверят ТЦ после сообщения о запертых в кинотеатре зрителях

В Кемерово проверят ТЦ после сообщения о запертых в кинотеатре зрителях - РИА Новости, 05.07.2023

В Кемерово проверят ТЦ после сообщения о запертых в кинотеатре зрителях

Прокуратура в Кемерово проверит торговый центр "Променад 2" после сообщения в соцсетях о запертых во время сеанса в кинозале людях, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T16:33

2023-07-05T16:33

2023-07-05T16:33

происшествия

кемерово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ленинский район

кемеровский район

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КЕМЕРОВО, 5 июл – РИА Новости. Прокуратура в Кемерово проверит торговый центр "Променад 2" после сообщения в соцсетях о запертых во время сеанса в кинозале людях, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона. Ранее в сообществе "Инцидент Кузбасс" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, из которого следует, что, предположительно, охранник торгового центра закрыл двери кинозала во время сеанса для того, чтобы туда "не зашел левый человек". Как утверждает автор видео, он не мог выйти из кинозала в течение 5 минут. "Прокуратурой Ленинского района города Кемерово в результате проведенного мониторинга сети интернет выявлена публикация "Кемеровчан заперли во время сеанса в одном из кинотеатров". По данному факту с привлечением специалистов ОНД и ПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу организована проверка соблюдения правил пожарной безопасности в административном здании, в ходе которой обстоятельствам произошедшего будет дана надлежащая правовая оценка, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", – сообщает прокуратура.

https://ria.ru/20230624/pozhar-1880123309.html

кемерово

ленинский район

кемеровский район

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происшествия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинский район, кемеровский район