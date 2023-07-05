https://ria.ru/20230705/kataloniya-1882326959.html
Суд ЕС отклонил иск евродепутатов из Каталонии, лишившихся иммунитета
Суд ЕС отклонил иск евродепутатов из Каталонии, лишившихся иммунитета - РИА Новости, 05.07.2023
Суд ЕС отклонил иск евродепутатов из Каталонии, лишившихся иммунитета
Суд Евросоюза общей юрисдикции отклонил иски бывшего главы каталонского правительства, а теперь депутата Европарламента Карлеса Пучдемона и его соратников Тони... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:06
2023-07-05T12:06
2023-07-05T12:06
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БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Суд Евросоюза общей юрисдикции отклонил иски бывшего главы каталонского правительства, а теперь депутата Европарламента Карлеса Пучдемона и его соратников Тони Комина и Клары Понсати, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности, говорится в пресс-релизе суда. "Иски Карлеса Пучдемона, Тони Комина и Клары Понсати против решения Европарламента о лишении их депутатской неприкосновенности были отклонены. Суд отверг также иски Пучдемона и Комина против председателя Европарламента за отказ защищать их депутатскую неприкосновенность", - говорится в документе. В суде полагают, что расследования, фигурантами которых являются эти депутаты, не направлены на то, чтобы помещать их парламентской деятельности. Депутаты Европейского парламента 9 марта 2021 года проголосовали за лишение депутатского иммунитета Пучдемона, а также еще двух евродепутатов - Тони Комина и Клары Понсати, в отношении которых в Испании возбуждены дела в связи с проведением незаконного референдума в Каталонии в 2017 году. Пучдемон, а также несколько бывших членов его правительства уехали из Испании сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом в конце октября 2017 года. После этого они были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, Комин и Понсати были избраны в Европарламент.
https://ria.ru/20230227/kataloniya-1854642886.html
https://ria.ru/20220927/kataloniya-1819927399.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, каталония, испания, карлес пучдемон, европарламент, евросоюз
В мире, Каталония, Испания, Карлес Пучдемон, Европарламент, Евросоюз
Суд ЕС отклонил иск евродепутатов из Каталонии, лишившихся иммунитета
Суд ЕС отклонил иск евродепутатов из Каталонии Комина и Понсати, лишившихся иммунитета
БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости.
Суд Евросоюза общей юрисдикции отклонил иски бывшего главы каталонского правительства, а теперь депутата Европарламента Карлеса Пучдемона и его соратников Тони Комина и Клары Понсати, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности, говорится в пресс-релизе суда
.
"Иски Карлеса Пучдемона, Тони Комина и Клары Понсати против решения Европарламента о лишении их депутатской неприкосновенности были отклонены. Суд отверг также иски Пучдемона и Комина против председателя Европарламента за отказ защищать их депутатскую неприкосновенность", - говорится в документе.
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В суде полагают, что расследования, фигурантами которых являются эти депутаты, не направлены на то, чтобы помещать их парламентской деятельности.
Депутаты Европейского парламента 9 марта 2021 года проголосовали за лишение депутатского иммунитета Пучдемона, а также еще двух евродепутатов - Тони Комина и Клары Понсати, в отношении которых в Испании
возбуждены дела в связи с проведением незаконного референдума в Каталонии в 2017 году.
Пучдемон, а также несколько бывших членов его правительства уехали из Испании сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом в конце октября 2017 года. После этого они были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, Комин и Понсати были избраны в Европарламент.
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