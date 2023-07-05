https://ria.ru/20230705/kapremont-1882402094.html

Школа №2 в Можайске возобновит работу после капремонта с сентября

Школа №2 в Можайске возобновит работу после капремонта с сентября - РИА Новости, 05.07.2023

Школа №2 в Можайске возобновит работу после капремонта с сентября

В городском округе Можайск Подмосковья школа №2 возобновит свою работу после капитального ремонта с первого сентября, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T16:15

2023-07-05T16:15

2023-07-05T16:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

можайск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882397038_0:224:3071:1951_1920x0_80_0_0_6aaaebf7ca9e89c255f8f651f32f2f44.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В городском округе Можайск Подмосковья школа №2 возобновит свою работу после капитального ремонта с первого сентября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. С 1965 года здание школы ни разу капитально не ремонтировали. К обновлению приступили с начала текущего года в рамках президентской программы. Работы уже выполнены на 99% - по фасаду, кровле, чистовой отделке они завершены, осталось благоустройство. Губернатор региона Андрей Воробьев обсудил с родителями и учителями ее готовность к открытию первого сентября. "По президентской программе мы не только ежегодно строим в Подмосковье около 30 школ, но еще и ремонтируем порядка 60. Потому что возникает диссонанс – появляется новая школа, а рядом находится старая, которая безнадежно устарела. Так что у нас реализуется эта большая программа. Знаю, что вы активно принимали участие с точки зрения контроля, удобства для детей, поэтому надеюсь, что здесь ребятам комфортно будет учиться", - сказал Воробьев. На время капремонта учеников СОШ №2 перевели в гимназию №4, которая находится в 700 метрах. Родители и учителя уточнили, что это не повлияло на образовательный процесс, но им все же с нетерпением хочется вернуться в родные стены. Школа входит в единый образовательный комплекс вместе с детсадом, который рассчитан более чем на 260 мест, и начальной школой на 240 учеников. "У нас в этом году дети с удовольствием участвуют в олимпиадах, мы растем ежегодно по количеству медалей. Все это стало возможным благодаря учителям. Очень важно держать такой темп. Необходимо, чтобы все наши почти 1,5 тысячи школ вовлекались в олимпиадное движение. Смысл его заключается в том, что ты приобретаешь навык побеждать", - добавил Воробьев. Программа капремонта в муниципалитете реализуется активным ходом. В 2022 году обновили школу "Лидер" в поселке Гидроузел. В этом году к первому сентября планируют полностью обновить СОШ №1 в деревне Клементьево. План на 2024 год - школа "Перспектива" в поселке Колычево. Также в округе за последние годы построили несколько новых школ: в 2021 году - в селе Тропарево, в 2022 году - на улице Полянка.

https://ria.ru/20230623/shkoly-1880055787.html

московская область (подмосковье)

можайск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, можайск