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Россия озабочена обострением палестино-израильского конфликта, заявил МИД - РИА Новости, 05.07.2023
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10:29 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/izrail-1882303442.html
Россия озабочена обострением палестино-израильского конфликта, заявил МИД
Россия озабочена обострением палестино-израильского конфликта, заявил МИД - РИА Новости, 05.07.2023
Россия озабочена обострением палестино-израильского конфликта, заявил МИД
Россия глубоко озабочена обострением палестино-израильского конфликта, ситуация серьезно угрожает региональной стабильности, заявили в среду в МИД России. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T10:29
2023-07-05T10:29
в мире
россия
москва
сша
биньямин нетаньяху
евросоюз
оон
армия обороны израиля
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия глубоко озабочена обострением палестино-израильского конфликта, ситуация серьезно угрожает региональной стабильности, заявили в среду в МИД России. "В Москве выражают глубокую озабоченность в связи с очередным обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства. "Нынешняя вспышка насилия не только создает дополнительные препятствия для открытия политического "горизонта" палестино-израильского урегулирования, но и серьезно угрожает региональной стабильности в целом", - добавили в министерстве. В МИД России отметили, что происходящие события на палестинских территориях вновь свидетельствуют о том, что противоборствующие стороны не в состоянии самостоятельно вырваться из замкнутого круга насилия, не говоря уже о том, чтобы возобновить конструктивный диалог, прерванный почти десять лет назад в результате "провала монопольной роли Вашингтона в деле организации прямых политических переговоров между израильтянами и палестинцами по комплексу вопросов окончательного статуса". "На деградацию ситуации наслаивается пробуксовка внешних дипломатических усилий в сфере БВУ (ближневосточного урегулирования – ред.). Набирающие обороты негативные тенденции во многом стали следствием ничем не обоснованного произвольного решения США и Евросоюза блокировать работу ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН", - указали в ведомстве. В Москве подчеркнули, что на этом фоне МИД России выступил с инициативой по проблематике БВУ, нацеленной на консолидацию позиций ключевых региональных игроков. В ночь на понедельник израильская армия сообщила о начале проведения масштабной контртеррористической операции в Дженине и одноименном лагере беженцев. В первый день операции по инфраструктуре боевиков наносились авиаудары. Сообщалось, что крупные силы ЦАХАЛ вошли в город, после чего начались вооруженные столкновения силовиков с палестинцами. По данным палестинского минздрава, в ходе операции одиннадцать палестинцев были убиты, а более 100 получили ранения. Организация Красного полумесяца заявила об эвакуации сотен семей из лагеря беженцев. Палестинское агентство новостей Wafa сообщило в понедельник, что руководство Палестинской администрации приняло решение прекратить все контакты с Израилем в свете силовой операции в Дженине. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник посетил КПП Салем около Дженина и объявил о завершении контртеррористической операции в городе, предупредив, что это не разовая акция. Утром в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя израильской армии сообщило, что операция в Дженине официально завершена, военные покинули территорию.
https://ria.ru/20230704/operatsiya-1882105905.html
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в мире, россия, москва, сша, биньямин нетаньяху, евросоюз, оон, армия обороны израиля
В мире, Россия, Москва, США, Биньямин Нетаньяху, Евросоюз, ООН, Армия обороны Израиля
Россия озабочена обострением палестино-израильского конфликта, заявил МИД

МИД: обострение палестино-израильского конфликта угрожает региональной стабильности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия глубоко озабочена обострением палестино-израильского конфликта, ситуация серьезно угрожает региональной стабильности, заявили в среду в МИД России.
Москве выражают глубокую озабоченность в связи с очередным обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства.
"Нынешняя вспышка насилия не только создает дополнительные препятствия для открытия политического "горизонта" палестино-израильского урегулирования, но и серьезно угрожает региональной стабильности в целом", - добавили в министерстве.
В МИД России отметили, что происходящие события на палестинских территориях вновь свидетельствуют о том, что противоборствующие стороны не в состоянии самостоятельно вырваться из замкнутого круга насилия, не говоря уже о том, чтобы возобновить конструктивный диалог, прерванный почти десять лет назад в результате "провала монопольной роли Вашингтона в деле организации прямых политических переговоров между израильтянами и палестинцами по комплексу вопросов окончательного статуса".
"На деградацию ситуации наслаивается пробуксовка внешних дипломатических усилий в сфере БВУ (ближневосточного урегулирования – ред.). Набирающие обороты негативные тенденции во многом стали следствием ничем не обоснованного произвольного решения США и Евросоюза блокировать работу ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН", - указали в ведомстве.
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В Москве подчеркнули, что на этом фоне МИД России выступил с инициативой по проблематике БВУ, нацеленной на консолидацию позиций ключевых региональных игроков.
В ночь на понедельник израильская армия сообщила о начале проведения масштабной контртеррористической операции в Дженине и одноименном лагере беженцев. В первый день операции по инфраструктуре боевиков наносились авиаудары. Сообщалось, что крупные силы ЦАХАЛ вошли в город, после чего начались вооруженные столкновения силовиков с палестинцами. По данным палестинского минздрава, в ходе операции одиннадцать палестинцев были убиты, а более 100 получили ранения. Организация Красного полумесяца заявила об эвакуации сотен семей из лагеря беженцев. Палестинское агентство новостей Wafa сообщило в понедельник, что руководство Палестинской администрации приняло решение прекратить все контакты с Израилем в свете силовой операции в Дженине.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник посетил КПП Салем около Дженина и объявил о завершении контртеррористической операции в городе, предупредив, что это не разовая акция. Утром в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя израильской армии сообщило, что операция в Дженине официально завершена, военные покинули территорию.
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