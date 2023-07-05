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Аргентина, Бразилия и Мексика призвали Израиль завершить операцию в Дженине - РИА Новости, 05.07.2023
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04:02 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/izrail-1882276036.html
Аргентина, Бразилия и Мексика призвали Израиль завершить операцию в Дженине
Аргентина, Бразилия и Мексика призвали Израиль завершить операцию в Дженине - РИА Новости, 05.07.2023
Аргентина, Бразилия и Мексика призвали Израиль завершить операцию в Дженине
Правительства Аргентины, Бразилии и Мексики в совместном заявлении призвали немедленно прекратить боевые действия в Палестине и не допустить эскалации насилия. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T04:02
2023-07-05T04:02
израиль
мексика
аргентина
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля
красный полумесяц
в мире
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МЕХИКО, 5 июл - РИА Новости. Правительства Аргентины, Бразилии и Мексики в совместном заявлении призвали немедленно прекратить боевые действия в Палестине и не допустить эскалации насилия. "Правительства Аргентины, Бразилии и Мексики с тревогой узнали о новом крупномасштабном израильском военном вторжении в город Дженин на Западном берегу Палестины ... выражают искренние соболезнования семьям погибших и настоятельно призывают все вовлеченные стороны немедленно прекратить боевые действия, чтобы не допустить эскалации спирали насилия, ведущей к увеличению числа жертв среди гражданского населения, перемещению населения и разрушениям городской инфраструктуры в Дженине", - говорится в документе, который распространил МИД Мексики. Власти трех латиноамериканских стран осудили терроризм во всех его проявлениях, выразили солидарность с семьями жертв в Израиле и призвали уважать международное право, международное гуманитарное право и решение о создании двух государств, при котором Палестина и Израиль сосуществуют в условиях мира и безопасности в рамках взаимно согласованных и международно-признанных границ. В ночь на понедельник израильская армия сообщила о начале проведения масштабной контртеррористической операции в Дженине и одноименном лагере беженцев. В первый день операции по инфраструктуре боевиков наносились авиаудары. Сообщалось, что крупные силы ЦАХАЛ вошли в город, после чего начались вооруженные столкновения силовиков с палестинцами. По данным палестинского минздрава, в ходе операции двенадцать палестинцев были убиты, включая пятерых детей, еще более 100 получили ранения. Организация Красного полумесяца заявила об эвакуации сотен семей из лагеря беженцев. Палестинское агентство новостей Wafa сообщило в понедельник, что руководство Палестинской администрации приняло решение прекратить все контакты с Израилем в свете силовой операции в Дженине. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник вечером назвал Дженин "пристанищем для террористов", заявив, что контртеррористическая операция в городе будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.
https://ria.ru/20230705/dzhenin-1882271071.html
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израиль, мексика, аргентина, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля, красный полумесяц, в мире
Израиль, Мексика, Аргентина, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля, Красный полумесяц, В мире
Аргентина, Бразилия и Мексика призвали Израиль завершить операцию в Дженине

Аргентина, Бразилия и Мексика призвали Израиль прекратить боевые действия в Палестине

© Фото : IDF Spokesperson's UnitСолдаты армии Израиля
Солдаты армии Израиля - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : IDF Spokesperson's Unit
Солдаты армии Израиля. Архивное фото
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МЕХИКО, 5 июл - РИА Новости. Правительства Аргентины, Бразилии и Мексики в совместном заявлении призвали немедленно прекратить боевые действия в Палестине и не допустить эскалации насилия.
«
"Правительства Аргентины, Бразилии и Мексики с тревогой узнали о новом крупномасштабном израильском военном вторжении в город Дженин на Западном берегу Палестины ... выражают искренние соболезнования семьям погибших и настоятельно призывают все вовлеченные стороны немедленно прекратить боевые действия, чтобы не допустить эскалации спирали насилия, ведущей к увеличению числа жертв среди гражданского населения, перемещению населения и разрушениям городской инфраструктуры в Дженине", - говорится в документе, который распространил МИД Мексики.
Власти трех латиноамериканских стран осудили терроризм во всех его проявлениях, выразили солидарность с семьями жертв в Израиле и призвали уважать международное право, международное гуманитарное право и решение о создании двух государств, при котором Палестина и Израиль сосуществуют в условиях мира и безопасности в рамках взаимно согласованных и международно-признанных границ.
В ночь на понедельник израильская армия сообщила о начале проведения масштабной контртеррористической операции в Дженине и одноименном лагере беженцев. В первый день операции по инфраструктуре боевиков наносились авиаудары. Сообщалось, что крупные силы ЦАХАЛ вошли в город, после чего начались вооруженные столкновения силовиков с палестинцами. По данным палестинского минздрава, в ходе операции двенадцать палестинцев были убиты, включая пятерых детей, еще более 100 получили ранения. Организация Красного полумесяца заявила об эвакуации сотен семей из лагеря беженцев. Палестинское агентство новостей Wafa сообщило в понедельник, что руководство Палестинской администрации приняло решение прекратить все контакты с Израилем в свете силовой операции в Дженине.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник вечером назвал Дженин "пристанищем для террористов", заявив, что контртеррористическая операция в городе будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.
Израильская военная техника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
В ходе операции в Дженине погиб израильский военный
01:30
 
ИзраильМексикаАргентинаБиньямин НетаньяхуАрмия обороны ИзраиляКрасный полумесяцВ мире
 
 
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