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ФРТ запустил инвестпортал для потенциальных резидентов СЭЗ в новых регионах - РИА Новости, 05.07.2023
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11:31 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/investitsii-1882316124.html
ФРТ запустил инвестпортал для потенциальных резидентов СЭЗ в новых регионах
ФРТ запустил инвестпортал для потенциальных резидентов СЭЗ в новых регионах - РИА Новости, 05.07.2023
ФРТ запустил инвестпортал для потенциальных резидентов СЭЗ в новых регионах
Инвестиционный портал для информирования и приема заявлений от потенциальных резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах России создан на... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:31
2023-07-05T11:31
экономика
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
ильшат шагиахметов
владимир путин
марат хуснуллин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Недвижимость. Инвестиционный портал для информирования и приема заявлений от потенциальных резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах России создан на сайте Фонда развития территорий (ФРТ), сообщил генеральный директор ФРТ Ильшат Шагиахметов. Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны определен Минстрой, управляющей компанией – ППК "Фонд развития территорий". "Для потенциальных инвесторов мы создали специальный портал, где представлена информация об условиях деятельности в СЭЗ, нормативные документы, инвестиционная карта. Кроме того, на ресурсе предусмотрена возможность подачи в электронном виде инвестиционной декларации для получения статуса участника свободной экономической зоны", – приводит слова Шагиахметова пресс-служба ФРТ. Ранее президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях и о льготах для ее участников. "Благодаря этому мы создаем условия для привлечения инвестиций и развития бизнеса, что в конечном итоге призвано повысить качество жизни граждан в новых регионах. На сегодня поданы уже две заявки на получение статуса участников СЭЗ, обе – от местных предприятий из ДНР и ЛНР", – цитирует пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Он уточнил, что один из потенциальных инвесторов планирует производить на территории ДНР трамваи, троллейбусы, электробусы и комплектующие к ним. Предприятие из ЛНР, которое в том числе имеет собственное производство растительного масла, планирует реализовать проект по модернизации и техническому переоснащению торговых помещений. ФРТ уполномочен заключать договоры об условиях деятельности в СЭЗ, в том числе согласовывать перечень рабочих мест, создаваемых для реализации инвестиционных проектов, вести единый реестр участников. Также в числе функций – предоставление в аренду земельных участков, необходимых для реализации проектов. ФРТ может выступать застройщиком объектов инфраструктуры, предназначенных для функционирования СЭЗ. Помимо этого, фонд будет осуществлять мониторинг выполнения участником условий договора и предоставлять в Минстрой отчет о результатах функционирования СЭЗ, уточняется в сообщении. СЭЗ в новых регионах создается на срок до конца 2050 года. Среди предлагаемых льгот – нулевая ставка налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, а также земельного налога на участки территории СЭЗ в течение трех лет. Кроме того, в зонах будут действовать пониженные тарифы страховых взносов - 7,6% вместо 30%. Предполагается, что бизнесу в новых регионах могут предоставить и субсидии на банковские кредиты. Минимальный объем инвестиций для работы в экономической зоне составит 30 миллионов рублей, для малого и среднего бизнеса - 3 миллиона рублей, для IT-компаний - 1 миллион рублей. Благодаря этому на территориях повысится предпринимательская активность, появятся новые производственные мощности и продолжится устойчивое социально-экономическое развитие четырех субъектов, заключается в сообщении.
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экономика, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, ильшат шагиахметов, владимир путин, марат хуснуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Экономика, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Ильшат Шагиахметов, Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)

ФРТ запустил инвестпортал для потенциальных резидентов СЭЗ в новых регионах

© Фото : Фонд развития территорийГендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов
Гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : Фонд развития территорий
Гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Недвижимость. Инвестиционный портал для информирования и приема заявлений от потенциальных резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах России создан на сайте Фонда развития территорий (ФРТ), сообщил генеральный директор ФРТ Ильшат Шагиахметов.
Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны определен Минстрой, управляющей компанией – ППК "Фонд развития территорий".
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"Для потенциальных инвесторов мы создали специальный портал, где представлена информация об условиях деятельности в СЭЗ, нормативные документы, инвестиционная карта. Кроме того, на ресурсе предусмотрена возможность подачи в электронном виде инвестиционной декларации для получения статуса участника свободной экономической зоны", – приводит слова Шагиахметова пресс-служба ФРТ.
Ранее президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях и о льготах для ее участников.
"Благодаря этому мы создаем условия для привлечения инвестиций и развития бизнеса, что в конечном итоге призвано повысить качество жизни граждан в новых регионах. На сегодня поданы уже две заявки на получение статуса участников СЭЗ, обе – от местных предприятий из ДНР и ЛНР", – цитирует пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
Он уточнил, что один из потенциальных инвесторов планирует производить на территории ДНР трамваи, троллейбусы, электробусы и комплектующие к ним. Предприятие из ЛНР, которое в том числе имеет собственное производство растительного масла, планирует реализовать проект по модернизации и техническому переоснащению торговых помещений.
ФРТ уполномочен заключать договоры об условиях деятельности в СЭЗ, в том числе согласовывать перечень рабочих мест, создаваемых для реализации инвестиционных проектов, вести единый реестр участников. Также в числе функций – предоставление в аренду земельных участков, необходимых для реализации проектов. ФРТ может выступать застройщиком объектов инфраструктуры, предназначенных для функционирования СЭЗ. Помимо этого, фонд будет осуществлять мониторинг выполнения участником условий договора и предоставлять в Минстрой отчет о результатах функционирования СЭЗ, уточняется в сообщении.
СЭЗ в новых регионах создается на срок до конца 2050 года. Среди предлагаемых льгот – нулевая ставка налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, а также земельного налога на участки территории СЭЗ в течение трех лет. Кроме того, в зонах будут действовать пониженные тарифы страховых взносов - 7,6% вместо 30%. Предполагается, что бизнесу в новых регионах могут предоставить и субсидии на банковские кредиты. Минимальный объем инвестиций для работы в экономической зоне составит 30 миллионов рублей, для малого и среднего бизнеса - 3 миллиона рублей, для IT-компаний - 1 миллион рублей.
Благодаря этому на территориях повысится предпринимательская активность, появятся новые производственные мощности и продолжится устойчивое социально-экономическое развитие четырех субъектов, заключается в сообщении.
Фонд развития территорий
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ЭкономикаРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаИльшат ШагиахметовВладимир ПутинМарат ХуснуллинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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