https://ria.ru/20230705/inflyatsiya-1882270302.html

Инфляция в России не должна превысить пяти процентов, заявил Мишустин

Инфляция в России не должна превысить пяти процентов, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.07.2023

Инфляция в России не должна превысить пяти процентов, заявил Мишустин

Эксперты считают, что инфляция в России в годовом исчислении не должна превысить 5%, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T01:19

2023-07-05T01:19

2023-07-05T01:19

экономика

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Эксперты считают, что инфляция в России в годовом исчислении не должна превысить 5%, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным. "По инфляции вы прекрасно владеете цифрами, на начало июля она составила 3,4%. В годовом исчислении... она не превысит, по мнению экспертов, 5%. Будем смотреть", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230705/bezrabotitsa-1882269017.html

россия

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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин