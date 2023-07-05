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Инфляция в России не должна превысить пяти процентов, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.07.2023
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01:19 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/inflyatsiya-1882270302.html
Инфляция в России не должна превысить пяти процентов, заявил Мишустин
Инфляция в России не должна превысить пяти процентов, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.07.2023
Инфляция в России не должна превысить пяти процентов, заявил Мишустин
Эксперты считают, что инфляция в России в годовом исчислении не должна превысить 5%, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T01:19
2023-07-05T01:19
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Эксперты считают, что инфляция в России в годовом исчислении не должна превысить 5%, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным. "По инфляции вы прекрасно владеете цифрами, на начало июля она составила 3,4%. В годовом исчислении... она не превысит, по мнению экспертов, 5%. Будем смотреть", - сказал Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Инфляция в России не должна превысить пяти процентов, заявил Мишустин

Мишустин: инфляция в России в годовом исчислении не должна превысить пяти процентов

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер министр РФ Михаил Мишустин
Премьер министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Эксперты считают, что инфляция в России в годовом исчислении не должна превысить 5%, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"По инфляции вы прекрасно владеете цифрами, на начало июля она составила 3,4%. В годовом исчислении... она не превысит, по мнению экспертов, 5%. Будем смотреть", - сказал Мишустин.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Мишустин: уровень безработицы в России составляет 3,1-3,2 процента
01:03
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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