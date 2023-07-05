https://ria.ru/20230705/infektsiya-1882478177.html

В Магнитогорске у 16 посетителей кафе нашли кишечную инфекцию

В Магнитогорске у 16 посетителей кафе нашли кишечную инфекцию - РИА Новости, 05.07.2023

В Магнитогорске у 16 посетителей кафе нашли кишечную инфекцию

Кишечную инфекцию выявили у 16 посетителей кафе в Магнитогорске Челябинской области, предварительно, они ели шаурму с курицей, идёт эпидемиологическое... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T23:09

2023-07-05T23:09

2023-07-05T23:20

происшествия

магнитогорск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

челябинская область

здоровье - общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл – РИА Новости. Кишечную инфекцию выявили у 16 посетителей кафе в Магнитогорске Челябинской области, предварительно, они ели шаурму с курицей, идёт эпидемиологическое расследование, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. "Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области зарегистрировано 16 случаев заболевания кишечной инфекцией после посещения кафе "Хорошее место". В рамках эпидрасследования, по предварительным данным, было установлено, что все заболевшие употребляли в пищу шаурму с курицей, изготовленной на данном предприятии, выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима", - говорится в сообщении. Специалисты организовали комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, уточняется в сообщении. От работы отстранен персонал кафе до результатов медосмотра, проводятся лабораторные исследования проб пищи и смывов. Кафе закрыто с 5 июля в соответствии с предписаниями управления Роспотребнадзора на заключительную дезинфекцию.

https://radiosputnik.ria.ru/20230701/1881629071.html

https://ria.ru/20230705/infektsiya-1882435912.html

магнитогорск

челябинская область

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происшествия, магнитогорск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), челябинская область, здоровье - общество