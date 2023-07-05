https://ria.ru/20230705/infektsiya-1882435912.html

Роспотребнадзор: риска получить менингококковую инфекцию через посылки нет

Роспотребнадзор: риска получить менингококковую инфекцию через посылки нет - РИА Новости, 05.07.2023

Роспотребнадзор: риска получить менингококковую инфекцию через посылки нет

Риска заражения менингококковой инфекцией через посылки с Ozon нет, сообщил в телеграм-канале Роспотребнадзор после случаев заболеваний сотрудников... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T18:15

2023-07-05T18:15

2023-07-05T18:15

здоровье - общество

екатеринбург

ozon

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Риска заражения менингококковой инфекцией через посылки с Ozon нет, сообщил в телеграм-канале Роспотребнадзор после случаев заболеваний сотрудников распределительного центра маркетплейса Ozon.Ранее сообщалось, что случаи менингококковой инфекции зарегистрированы среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. "Для людей, получивших посылки из распределительных центров OZON, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует", - говорится в сообщении. Возбудитель менингококковой инфекции не отличается стойкостью - на поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время, пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20230705/meningokokk-1882428946.html

https://ria.ru/20220518/meningit-1789268459.html

екатеринбург

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здоровье - общество, екатеринбург, ozon, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)