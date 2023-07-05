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Роспотребнадзор: риска получить менингококковую инфекцию через посылки нет - РИА Новости, 05.07.2023
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18:15 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/infektsiya-1882435912.html
Роспотребнадзор: риска получить менингококковую инфекцию через посылки нет
Роспотребнадзор: риска получить менингококковую инфекцию через посылки нет - РИА Новости, 05.07.2023
Роспотребнадзор: риска получить менингококковую инфекцию через посылки нет
Риска заражения менингококковой инфекцией через посылки с Ozon нет, сообщил в телеграм-канале Роспотребнадзор после случаев заболеваний сотрудников... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T18:15
2023-07-05T18:15
здоровье - общество
екатеринбург
ozon
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Риска заражения менингококковой инфекцией через посылки с Ozon нет, сообщил в телеграм-канале Роспотребнадзор после случаев заболеваний сотрудников распределительного центра маркетплейса Ozon.Ранее сообщалось, что случаи менингококковой инфекции зарегистрированы среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. "Для людей, получивших посылки из распределительных центров OZON, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует", - говорится в сообщении. Возбудитель менингококковой инфекции не отличается стойкостью - на поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время, пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20230705/meningokokk-1882428946.html
https://ria.ru/20220518/meningit-1789268459.html
екатеринбург
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здоровье - общество, екатеринбург, ozon, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Екатеринбург, Ozon, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор: риска получить менингококковую инфекцию через посылки нет

Роспотребнадзор: риска заражения менингококковой инфекцией через посылки с Ozon нет

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЛиния распределения товаров по городам на складе логистического центра Ozon
Линия распределения товаров по городам на складе логистического центра Ozon - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Линия распределения товаров по городам на складе логистического центра Ozon. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Риска заражения менингококковой инфекцией через посылки с Ozon нет, сообщил в телеграм-канале Роспотребнадзор после случаев заболеваний сотрудников распределительного центра маркетплейса Ozon.
Ранее сообщалось, что случаи менингококковой инфекции зарегистрированы среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге.
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"Для людей, получивших посылки из распределительных центров OZON, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует", - говорится в сообщении.
Возбудитель менингококковой инфекции не отличается стойкостью - на поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время, пояснили в ведомстве.
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Здоровье - ОбществоЕкатеринбургOzonФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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