https://ria.ru/20230705/infektsiya-1882435912.html
Роспотребнадзор: риска получить менингококковую инфекцию через посылки нет
Роспотребнадзор: риска получить менингококковую инфекцию через посылки нет - РИА Новости, 05.07.2023
Роспотребнадзор: риска получить менингококковую инфекцию через посылки нет
Риска заражения менингококковой инфекцией через посылки с Ozon нет, сообщил в телеграм-канале Роспотребнадзор после случаев заболеваний сотрудников... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T18:15
2023-07-05T18:15
2023-07-05T18:15
здоровье - общество
екатеринбург
ozon
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Риска заражения менингококковой инфекцией через посылки с Ozon нет, сообщил в телеграм-канале Роспотребнадзор после случаев заболеваний сотрудников распределительного центра маркетплейса Ozon.Ранее сообщалось, что случаи менингококковой инфекции зарегистрированы среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. "Для людей, получивших посылки из распределительных центров OZON, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует", - говорится в сообщении. Возбудитель менингококковой инфекции не отличается стойкостью - на поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время, пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20230705/meningokokk-1882428946.html
https://ria.ru/20220518/meningit-1789268459.html
екатеринбург
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здоровье - общество, екатеринбург, ozon, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Екатеринбург, Ozon, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор: риска получить менингококковую инфекцию через посылки нет
Роспотребнадзор: риска заражения менингококковой инфекцией через посылки с Ozon нет