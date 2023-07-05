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Президентская академия подготовит госуправленцев с цифровыми компетенциями - РИА Новости, 05.07.2023
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Президентская академия подготовит госуправленцев с цифровыми компетенциями
Президентская академия подготовит госуправленцев с цифровыми компетенциями - РИА Новости, 05.07.2023
Президентская академия подготовит госуправленцев с цифровыми компетенциями
В Президентской академии запущена новая программа "Государственное управление и публичная политика в условиях глобальных вызовов" ("РЕСУРС России"). Выпускники... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:51
2023-07-05T16:51
пресс-релизы
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МОСКВА, 5 июл — Пресс-служба РАНХиГС. В Президентской академии запущена новая программа "Государственное управление и публичная политика в условиях глобальных вызовов" ("РЕСУРС России"). Выпускники получат сразу две квалификации в одном дипломе: "Государственное и муниципальное управление" и "Бизнес-информатика". Обучение на программе пройдет с упором на практику: в учебный план включена разработка и реализация проектов для органов власти, работа в формате лабораторий, экспертных сессий и стажировок. В аудиториях студенты будут проводить не более 30% времени, остальное – в лучших управленческих школах России ("Сенеж", "Сириус", "Машук", "Таврида"). С третьего курса они смогут выбрать один из пяти профилей индивидуальной подготовки – стратегическое планирование и экономика; промышленность и транспорт; социальное развитие; природные ресурсы и сельское хозяйство; внутренняя политика и человеческий капитал. "Со студентами будут работать как уважаемые лекторы, так и наставники – успешные практики из органов власти, госкорпораций и крупного частного бизнеса. Один из форматов – выездные занятия в регионах России. Мы с нетерпением ждем талантливых и амбициозных. Что важно – каждый, кто успешно пройдет все этапы отбора на эту программу, сможет получить грант Президентской академии на обучение"– рассказал и.о. ректора Президентской академии Алексей Комиссаров. Особый акцент будет сделан на формирование у будущих госслужащих цифровых компетенций. "У современных руководителей должны быть развиты достаточно конкретные навыки, например, управления системами работы с данными и принятия решений на их основе, роботизированными комплексами, государственными информационными системами, созданными на платформе "Гостех", умения создавать ориентированные на клиента цифровые решения, в том числе цифровые государственные услуги и многие другие", – отметила продюсер образовательной программы "РЕСУРС России", директор Дирекции приоритетных образовательных инициатив Президентской академии, директор Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Высшей школы государственного управления Президентской академии Наталья Гаркуша. Прием заявок на поступление уже стартовал. Подать заявку на грант можно до 10 июля на сайте Президентской академии, через портал "Госуслуги" или очно в Академии. Президентская академия – крупнейший вуз России с 47 филиалами от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. В течение года на разных программах Академии обучается более 270 тысяч человек. Только в рамках высшего образования Академия реализует 1635 программ. Вместе с бизнес-образованием, подготовкой кадров для государственной службы и дополнительным профессиональным обучением – это более 4,5 тысяч программ. Академия является лидером подготовки управленческих кадров для органов государственной власти всех уровней, а также лидером российского бизнес-образования, входит в десятку лучших российских вузов по версии Forbes и в пятерку самых влиятельных вузов в стране. ㅤРЕКЛАМА ФГУП РАНХиГС, ИНН 7729050901 erid: 4CQwVszH9pUiKt1vJtT
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Президентская академия подготовит госуправленцев с цифровыми компетенциями

© Фото : Пресс-служба РАНХиГСПрезидентская академия подготовит госуправленцев с цифровыми компетенциями
Президентская академия подготовит госуправленцев с цифровыми компетенциями - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : Пресс-служба РАНХиГС
Президентская академия подготовит госуправленцев с цифровыми компетенциями
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МОСКВА, 5 июл — Пресс-служба РАНХиГС. В Президентской академии запущена новая программа "Государственное управление и публичная политика в условиях глобальных вызовов" ("РЕСУРС России"). Выпускники получат сразу две квалификации в одном дипломе: "Государственное и муниципальное управление" и "Бизнес-информатика".
Обучение на программе пройдет с упором на практику: в учебный план включена разработка и реализация проектов для органов власти, работа в формате лабораторий, экспертных сессий и стажировок. В аудиториях студенты будут проводить не более 30% времени, остальное – в лучших управленческих школах России ("Сенеж", "Сириус", "Машук", "Таврида"). С третьего курса они смогут выбрать один из пяти профилей индивидуальной подготовки – стратегическое планирование и экономика; промышленность и транспорт; социальное развитие; природные ресурсы и сельское хозяйство; внутренняя политика и человеческий капитал.
"Со студентами будут работать как уважаемые лекторы, так и наставники – успешные практики из органов власти, госкорпораций и крупного частного бизнеса. Один из форматов – выездные занятия в регионах России. Мы с нетерпением ждем талантливых и амбициозных. Что важно – каждый, кто успешно пройдет все этапы отбора на эту программу, сможет получить грант Президентской академии на обучение"– рассказал и.о. ректора Президентской академии Алексей Комиссаров.
Особый акцент будет сделан на формирование у будущих госслужащих цифровых компетенций. "У современных руководителей должны быть развиты достаточно конкретные навыки, например, управления системами работы с данными и принятия решений на их основе, роботизированными комплексами, государственными информационными системами, созданными на платформе "Гостех", умения создавать ориентированные на клиента цифровые решения, в том числе цифровые государственные услуги и многие другие", – отметила продюсер образовательной программы "РЕСУРС России", директор Дирекции приоритетных образовательных инициатив Президентской академии, директор Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Высшей школы государственного управления Президентской академии Наталья Гаркуша.
Прием заявок на поступление уже стартовал. Подать заявку на грант можно до 10 июля на сайте Президентской академии, через портал "Госуслуги" или очно в Академии.
Президентская академия – крупнейший вуз России с 47 филиалами от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. В течение года на разных программах Академии обучается более 270 тысяч человек. Только в рамках высшего образования Академия реализует 1635 программ. Вместе с бизнес-образованием, подготовкой кадров для государственной службы и дополнительным профессиональным обучением – это более 4,5 тысяч программ. Академия является лидером подготовки управленческих кадров для органов государственной власти всех уровней, а также лидером российского бизнес-образования, входит в десятку лучших российских вузов по версии Forbes и в пятерку самых влиятельных вузов в стране.
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erid: 4CQwVszH9pUiKt1vJtT
 
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