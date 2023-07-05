Рейтинг@Mail.ru
Голикова назвала регионы, не сумевшие снизить уровень бедности в 2022 году - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 05.07.2023 (обновлено: 20:39 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/golikova-1882463179.html
Голикова назвала регионы, не сумевшие снизить уровень бедности в 2022 году
Голикова назвала регионы, не сумевшие снизить уровень бедности в 2022 году - РИА Новости, 05.07.2023
Голикова назвала регионы, не сумевшие снизить уровень бедности в 2022 году
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что республики Хакасия, Ингушетия и Адыгея по-прежнему не достигли целей по уменьшению уровня бедности населения в РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T20:38
2023-07-05T20:39
татьяна голикова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
оренбургская область
республика хакасия
республика ингушетия
республика адыгея
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730010154_0:120:3292:1972_1920x0_80_0_0_d2a93ffcd148b21e87f83b75eaa26448.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что республики Хакасия, Ингушетия и Адыгея по-прежнему не достигли целей по уменьшению уровня бедности населения в 2022 году. "По итогам 2022 года 76 регионов смогли обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с запланированными значениями. Девять, к сожалению, не смогли добиться результатов и решить эту проблему. Это республики Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия, Северная Осетия - Алания, Коми, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ", - сказала Голикова во время правительственного часа, посвященного реализации государственной социальной политики в условиях новых вызовов. В конце мая на расширенном заседании коллегии Минтруда России вице-премьер отметила четыре региона, которые продемонстрировали рост уровня бедности за прошлый год - Хакасию, Ингушетию, Адыгею и Тыву. Согласно рейтингу российских регионов по доходам населения РИА Новости за 2022 год, сделанному по данным Росстата, республика Адыгея находится на 25 месте с 11,6% населения за чертой бедности, республика Хакасия – на 76 месте с 18,1%, а республика Ингушетия – на последнем 85 месте с 30,5%.
https://ria.ru/20230503/lenoblast-1869483947.html
россия
оренбургская область
республика хакасия
республика ингушетия
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730010154_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ddfc6c9bde48aa33b330d9444417fb41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, оренбургская область, республика хакасия, республика ингушетия, республика адыгея, общество
Татьяна Голикова, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Россия, Оренбургская область, Республика Хакасия, Республика Ингушетия, Республика Адыгея, Общество
Голикова назвала регионы, не сумевшие снизить уровень бедности в 2022 году

Вице-премьер Голикова: Хакасия не смогла обеспечить снижение уровня бедности в 2022 году

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что республики Хакасия, Ингушетия и Адыгея по-прежнему не достигли целей по уменьшению уровня бедности населения в 2022 году.
"По итогам 2022 года 76 регионов смогли обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с запланированными значениями. Девять, к сожалению, не смогли добиться результатов и решить эту проблему. Это республики Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия, Северная Осетия - Алания, Коми, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ", - сказала Голикова во время правительственного часа, посвященного реализации государственной социальной политики в условиях новых вызовов.
В конце мая на расширенном заседании коллегии Минтруда России вице-премьер отметила четыре региона, которые продемонстрировали рост уровня бедности за прошлый год - Хакасию, Ингушетию, Адыгею и Тыву.
Согласно рейтингу российских регионов по доходам населения РИА Новости за 2022 год, сделанному по данным Росстата, республика Адыгея находится на 25 месте с 11,6% населения за чертой бедности, республика Хакасия – на 76 месте с 18,1%, а республика Ингушетия – на последнем 85 месте с 30,5%.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
В Ленобласти зарегистрировали самый низкий уровень бедности за 30 лет
3 мая, 18:17
 
Татьяна ГоликоваФедеральная служба государственной статистики (Росстат)РоссияОренбургская областьРеспублика ХакасияРеспублика ИнгушетияРеспублика АдыгеяОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала