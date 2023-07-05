https://ria.ru/20230705/golikova-1882463179.html

Голикова назвала регионы, не сумевшие снизить уровень бедности в 2022 году

Голикова назвала регионы, не сумевшие снизить уровень бедности в 2022 году - РИА Новости, 05.07.2023

Голикова назвала регионы, не сумевшие снизить уровень бедности в 2022 году

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что республики Хакасия, Ингушетия и Адыгея по-прежнему не достигли целей по уменьшению уровня бедности населения в РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T20:38

2023-07-05T20:38

2023-07-05T20:39

татьяна голикова

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

оренбургская область

республика хакасия

республика ингушетия

республика адыгея

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что республики Хакасия, Ингушетия и Адыгея по-прежнему не достигли целей по уменьшению уровня бедности населения в 2022 году. "По итогам 2022 года 76 регионов смогли обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с запланированными значениями. Девять, к сожалению, не смогли добиться результатов и решить эту проблему. Это республики Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия, Северная Осетия - Алания, Коми, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ", - сказала Голикова во время правительственного часа, посвященного реализации государственной социальной политики в условиях новых вызовов. В конце мая на расширенном заседании коллегии Минтруда России вице-премьер отметила четыре региона, которые продемонстрировали рост уровня бедности за прошлый год - Хакасию, Ингушетию, Адыгею и Тыву. Согласно рейтингу российских регионов по доходам населения РИА Новости за 2022 год, сделанному по данным Росстата, республика Адыгея находится на 25 месте с 11,6% населения за чертой бедности, республика Хакасия – на 76 месте с 18,1%, а республика Ингушетия – на последнем 85 месте с 30,5%.

https://ria.ru/20230503/lenoblast-1869483947.html

россия

оренбургская область

республика хакасия

республика ингушетия

республика адыгея

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татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, оренбургская область, республика хакасия, республика ингушетия, республика адыгея, общество