https://ria.ru/20230705/golikova-1882463179.html
Голикова назвала регионы, не сумевшие снизить уровень бедности в 2022 году
Голикова назвала регионы, не сумевшие снизить уровень бедности в 2022 году - РИА Новости, 05.07.2023
Голикова назвала регионы, не сумевшие снизить уровень бедности в 2022 году
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что республики Хакасия, Ингушетия и Адыгея по-прежнему не достигли целей по уменьшению уровня бедности населения в РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T20:38
2023-07-05T20:38
2023-07-05T20:39
татьяна голикова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
оренбургская область
республика хакасия
республика ингушетия
республика адыгея
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что республики Хакасия, Ингушетия и Адыгея по-прежнему не достигли целей по уменьшению уровня бедности населения в 2022 году. "По итогам 2022 года 76 регионов смогли обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с запланированными значениями. Девять, к сожалению, не смогли добиться результатов и решить эту проблему. Это республики Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия, Северная Осетия - Алания, Коми, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ", - сказала Голикова во время правительственного часа, посвященного реализации государственной социальной политики в условиях новых вызовов. В конце мая на расширенном заседании коллегии Минтруда России вице-премьер отметила четыре региона, которые продемонстрировали рост уровня бедности за прошлый год - Хакасию, Ингушетию, Адыгею и Тыву. Согласно рейтингу российских регионов по доходам населения РИА Новости за 2022 год, сделанному по данным Росстата, республика Адыгея находится на 25 месте с 11,6% населения за чертой бедности, республика Хакасия – на 76 месте с 18,1%, а республика Ингушетия – на последнем 85 месте с 30,5%.
https://ria.ru/20230503/lenoblast-1869483947.html
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татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, оренбургская область, республика хакасия, республика ингушетия, республика адыгея, общество
Татьяна Голикова, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Россия, Оренбургская область, Республика Хакасия, Республика Ингушетия, Республика Адыгея, Общество
Голикова назвала регионы, не сумевшие снизить уровень бедности в 2022 году
Вице-премьер Голикова: Хакасия не смогла обеспечить снижение уровня бедности в 2022 году
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что республики Хакасия, Ингушетия и Адыгея по-прежнему не достигли целей по уменьшению уровня бедности населения в 2022 году.
"По итогам 2022 года 76 регионов смогли обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с запланированными значениями. Девять, к сожалению, не смогли добиться результатов и решить эту проблему. Это республики Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия, Северная Осетия - Алания, Коми, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ", - сказала Голикова во время правительственного часа, посвященного реализации государственной социальной политики в условиях новых вызовов.
В конце мая на расширенном заседании коллегии Минтруда России вице-премьер отметила четыре региона, которые продемонстрировали рост уровня бедности за прошлый год - Хакасию, Ингушетию, Адыгею и Тыву.
Согласно рейтингу российских регионов по доходам населения РИА Новости за 2022 год, сделанному по данным Росстата, республика Адыгея находится на 25 месте с 11,6% населения за чертой бедности, республика Хакасия – на 76 месте с 18,1%, а республика Ингушетия – на последнем 85 месте с 30,5%.
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