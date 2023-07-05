https://ria.ru/20230705/garantii-1882361127.html

Польша и Италия выступят за предоставление Украине гарантий безопасности

Польша и Италия выступят за предоставление Украине гарантий безопасности - РИА Новости, 05.07.2023

Польша и Италия выступят за предоставление Украине гарантий безопасности

Польша и Италия на саммите НАТО в Вильнюсе выступят за предоставление Украине гарантий безопасности, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:04

2023-07-05T14:04

2023-07-05T14:04

в мире

украина

польша

вильнюс

матеуш моравецкий

джорджа мелони

владимир зеленский

евросоюз

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ВАРШАВА/РИМ, 5 июл – РИА Новости. Польша и Италия на саммите НАТО в Вильнюсе выступят за предоставление Украине гарантий безопасности, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи со своей итальянской коллегой Джорджей Мелони в среду в Варшаве. Саммит НАТО пройдет в столице Литвы 11-12 июля. "Скоро в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Там Польша и Италия также будут иметь очень похожие, если не сказать идентичные позиции, касающиеся того, чтобы дать Украине как можно сильнейшие гарантии безопасности", – сказал Моравецкий. "Мы точно знаем, что пассивность в отношении Украины было бы чем-то очень опасным", - добавил он. "Мы продолжим быть на стороне Украины, поддерживая ее до тех пор, пока это необходимо на 360 градусов. Это касается следующей встречи НАТО в Вильнюсе, по которой мы согласны с Польшей в необходимости представить реальные гарантии безопасности Украине", - заявила она в Варшаве на встрече с польским премьером Матеушем Моравецким. Их выступление транслировал YouTube-канал правительственного Дворца Киджи. Премьер Италии подчеркнула, что Рим и Варшава имеют одинаковые позиции по украинскому вопросу. По словам Мелони, конфликт на Украине несет для Европы "домино последствий", на которые континент должен уметь давать эффективные ответы. Говоря о "стратегической автономии" ЕС, Мелони подчеркнула, что после пандемии коронавируса и обострения на Украине выяснилось, что Европа "не контролирует большую часть своих цепочек поставок (ресурсов)". Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.

https://ria.ru/20230705/reznikov-1882347326.html

https://ria.ru/20230705/ugroza-1882326785.html

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польша

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, польша, вильнюс, матеуш моравецкий, джорджа мелони, владимир зеленский, евросоюз, нато