https://ria.ru/20230705/garantii-1882361127.html
Польша и Италия выступят за предоставление Украине гарантий безопасности
Польша и Италия выступят за предоставление Украине гарантий безопасности - РИА Новости, 05.07.2023
Польша и Италия выступят за предоставление Украине гарантий безопасности
Польша и Италия на саммите НАТО в Вильнюсе выступят за предоставление Украине гарантий безопасности, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:04
2023-07-05T14:04
2023-07-05T14:04
в мире
украина
польша
вильнюс
матеуш моравецкий
джорджа мелони
владимир зеленский
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5555d8980042b0eeafc5a057e6cc44f0.jpg
ВАРШАВА/РИМ, 5 июл – РИА Новости. Польша и Италия на саммите НАТО в Вильнюсе выступят за предоставление Украине гарантий безопасности, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи со своей итальянской коллегой Джорджей Мелони в среду в Варшаве. Саммит НАТО пройдет в столице Литвы 11-12 июля. "Скоро в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Там Польша и Италия также будут иметь очень похожие, если не сказать идентичные позиции, касающиеся того, чтобы дать Украине как можно сильнейшие гарантии безопасности", – сказал Моравецкий. "Мы точно знаем, что пассивность в отношении Украины было бы чем-то очень опасным", - добавил он. "Мы продолжим быть на стороне Украины, поддерживая ее до тех пор, пока это необходимо на 360 градусов. Это касается следующей встречи НАТО в Вильнюсе, по которой мы согласны с Польшей в необходимости представить реальные гарантии безопасности Украине", - заявила она в Варшаве на встрече с польским премьером Матеушем Моравецким. Их выступление транслировал YouTube-канал правительственного Дворца Киджи. Премьер Италии подчеркнула, что Рим и Варшава имеют одинаковые позиции по украинскому вопросу. По словам Мелони, конфликт на Украине несет для Европы "домино последствий", на которые континент должен уметь давать эффективные ответы. Говоря о "стратегической автономии" ЕС, Мелони подчеркнула, что после пандемии коронавируса и обострения на Украине выяснилось, что Европа "не контролирует большую часть своих цепочек поставок (ресурсов)". Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
https://ria.ru/20230705/reznikov-1882347326.html
https://ria.ru/20230705/ugroza-1882326785.html
украина
польша
вильнюс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c323711cf59996b96a86d047a82ab6e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, вильнюс, матеуш моравецкий, джорджа мелони, владимир зеленский, евросоюз, нато
В мире, Украина, Польша, Вильнюс, Матеуш Моравецкий, Джорджа Мелони, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО
Польша и Италия выступят за предоставление Украине гарантий безопасности
Польша и Италия на саммите НАТО выступят за предоставление Украине гарантий безопасности
ВАРШАВА/РИМ, 5 июл – РИА Новости. Польша и Италия на саммите НАТО в Вильнюсе выступят за предоставление Украине гарантий безопасности, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи со своей итальянской коллегой Джорджей Мелони в среду в Варшаве.
Саммит НАТО пройдет в столице Литвы
11-12 июля.
"Скоро в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Там Польша и Италия также будут иметь очень похожие, если не сказать идентичные позиции, касающиеся того, чтобы дать Украине как можно сильнейшие гарантии безопасности", – сказал Моравецкий.
"Мы точно знаем, что пассивность в отношении Украины было бы чем-то очень опасным", - добавил он.
"Мы продолжим быть на стороне Украины, поддерживая ее до тех пор, пока это необходимо на 360 градусов. Это касается следующей встречи НАТО в Вильнюсе, по которой мы согласны с Польшей в необходимости представить реальные гарантии безопасности Украине", - заявила она в Варшаве на встрече с польским премьером Матеушем Моравецким. Их выступление транслировал YouTube-канал правительственного Дворца Киджи.
"Безумец": на Западе возмутились словам Резникова об Украине
Премьер Италии подчеркнула, что Рим
и Варшава имеют одинаковые позиции по украинскому вопросу.
По словам Мелони, конфликт на Украине несет для Европы
"домино последствий", на которые континент должен уметь давать эффективные ответы. Говоря о "стратегической автономии" ЕС
, Мелони подчеркнула, что после пандемии коронавируса и обострения на Украине выяснилось, что Европа "не контролирует большую часть своих цепочек поставок (ресурсов)".
Ранее Владимир Зеленский
заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом
, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом
и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев
ближе к вступлению в альянс.
"Возможна война". Во Франции забили тревогу из-за новой угрозы с Украины