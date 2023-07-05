https://ria.ru/20230705/frantsiya-1882422536.html

Во Франции заявили о нормализации ситуации с массовыми беспорядками

Во Франции заявили о нормализации ситуации с массовыми беспорядками - РИА Новости, 05.07.2023

Во Франции заявили о нормализации ситуации с массовыми беспорядками

Ситуация с массовыми беспорядками во Франции, вспыхнувшими после убийства полицейским 17-летнего подростка, практически полностью нормализовалась, заявила в... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T17:22

2023-07-05T17:22

2023-07-05T17:22

в мире

франция

элизабет борн

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 5 июл – РИА Новости. Ситуация с массовыми беспорядками во Франции, вспыхнувшими после убийства полицейским 17-летнего подростка, практически полностью нормализовалась, заявила в среду премьер-министр страны Элизабет Борн. "В последние ночи отмечалось снижение насилия. Ситуация вновь стала практически нормальной", - сказала она, выступая в сенате. Трансляция велась на его сайте. Вместе с этим премьер-министр отметила, что власти сохраняют бдительность и постепенно подстраивают под ситуацию механизмы безопасности. По словам Борн, стратегия правительства по восстановлению общественного порядка опирается на четыре составляющие: масштабное задействование правоохранителей, ужесточение наказания за правонарушения, введение ответственности для социальных сетей и напоминание родителям об их ответственности за несовершеннолетних детей. Волна протестов против полицейского произвола во Франции постепенно утихает. Число задержанных, а также масштабы погромов уменьшаются уже несколько день подряд. Накануне президент страны Эммануэль Макрон заявил, что пик массовых беспорядков пройден. В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла более пяти тысяч автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, около десяти торговых центров.

https://ria.ru/20230705/frantsiya-1882287645.html

https://ria.ru/20230704/frantsiya-1881960482.html

франция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, элизабет борн, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере