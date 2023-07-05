https://ria.ru/20230705/frantsiya-1882422536.html
Во Франции заявили о нормализации ситуации с массовыми беспорядками
Во Франции заявили о нормализации ситуации с массовыми беспорядками - РИА Новости, 05.07.2023
Во Франции заявили о нормализации ситуации с массовыми беспорядками
Ситуация с массовыми беспорядками во Франции, вспыхнувшими после убийства полицейским 17-летнего подростка, практически полностью нормализовалась, заявила в... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:22
2023-07-05T17:22
2023-07-05T17:22
в мире
франция
элизабет борн
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 5 июл – РИА Новости. Ситуация с массовыми беспорядками во Франции, вспыхнувшими после убийства полицейским 17-летнего подростка, практически полностью нормализовалась, заявила в среду премьер-министр страны Элизабет Борн. "В последние ночи отмечалось снижение насилия. Ситуация вновь стала практически нормальной", - сказала она, выступая в сенате. Трансляция велась на его сайте. Вместе с этим премьер-министр отметила, что власти сохраняют бдительность и постепенно подстраивают под ситуацию механизмы безопасности. По словам Борн, стратегия правительства по восстановлению общественного порядка опирается на четыре составляющие: масштабное задействование правоохранителей, ужесточение наказания за правонарушения, введение ответственности для социальных сетей и напоминание родителям об их ответственности за несовершеннолетних детей. Волна протестов против полицейского произвола во Франции постепенно утихает. Число задержанных, а также масштабы погромов уменьшаются уже несколько день подряд. Накануне президент страны Эммануэль Макрон заявил, что пик массовых беспорядков пройден. В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла более пяти тысяч автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, около десяти торговых центров.
https://ria.ru/20230705/frantsiya-1882287645.html
https://ria.ru/20230704/frantsiya-1881960482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, элизабет борн, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Элизабет Борн, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции заявили о нормализации ситуации с массовыми беспорядками
Премьер Франции Борн: ситуация с массовыми беспорядками почти полностью пришла в норму
ПАРИЖ, 5 июл – РИА Новости.
Ситуация с массовыми беспорядками во Франции, вспыхнувшими после убийства полицейским 17-летнего подростка, практически полностью нормализовалась, заявила
в среду премьер-министр страны Элизабет Борн.
"В последние ночи отмечалось снижение насилия. Ситуация вновь стала практически нормальной", - сказала она, выступая в сенате. Трансляция велась на его сайте.
Вместе с этим премьер-министр отметила, что власти сохраняют бдительность и постепенно подстраивают под ситуацию механизмы безопасности.
По словам Борн, стратегия правительства по восстановлению общественного порядка опирается на четыре составляющие: масштабное задействование правоохранителей, ужесточение наказания за правонарушения, введение ответственности для социальных сетей и напоминание родителям об их ответственности за несовершеннолетних детей.
Макрон привел Францию к саморазрушению, заявил Володин
Волна протестов против полицейского произвола во Франции постепенно утихает. Число задержанных, а также масштабы погромов уменьшаются уже несколько день подряд. Накануне президент страны Эммануэль Макрон
заявил, что пик массовых беспорядков пройден.
В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла более пяти тысяч автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, около десяти торговых центров.
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