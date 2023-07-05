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Во Франции заявили о нормализации ситуации с массовыми беспорядками - РИА Новости, 05.07.2023
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17:22 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/frantsiya-1882422536.html
Во Франции заявили о нормализации ситуации с массовыми беспорядками
Во Франции заявили о нормализации ситуации с массовыми беспорядками - РИА Новости, 05.07.2023
Во Франции заявили о нормализации ситуации с массовыми беспорядками
Ситуация с массовыми беспорядками во Франции, вспыхнувшими после убийства полицейским 17-летнего подростка, практически полностью нормализовалась, заявила в... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:22
2023-07-05T17:22
в мире
франция
элизабет борн
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 5 июл – РИА Новости. Ситуация с массовыми беспорядками во Франции, вспыхнувшими после убийства полицейским 17-летнего подростка, практически полностью нормализовалась, заявила в среду премьер-министр страны Элизабет Борн. "В последние ночи отмечалось снижение насилия. Ситуация вновь стала практически нормальной", - сказала она, выступая в сенате. Трансляция велась на его сайте. Вместе с этим премьер-министр отметила, что власти сохраняют бдительность и постепенно подстраивают под ситуацию механизмы безопасности. По словам Борн, стратегия правительства по восстановлению общественного порядка опирается на четыре составляющие: масштабное задействование правоохранителей, ужесточение наказания за правонарушения, введение ответственности для социальных сетей и напоминание родителям об их ответственности за несовершеннолетних детей. Волна протестов против полицейского произвола во Франции постепенно утихает. Число задержанных, а также масштабы погромов уменьшаются уже несколько день подряд. Накануне президент страны Эммануэль Макрон заявил, что пик массовых беспорядков пройден. В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла более пяти тысяч автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, около десяти торговых центров.
https://ria.ru/20230705/frantsiya-1882287645.html
https://ria.ru/20230704/frantsiya-1881960482.html
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в мире, франция, элизабет борн, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Элизабет Борн, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции заявили о нормализации ситуации с массовыми беспорядками

Премьер Франции Борн: ситуация с массовыми беспорядками почти полностью пришла в норму

© РИА Новости / Евгений ПолойкоСотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 июл – РИА Новости. Ситуация с массовыми беспорядками во Франции, вспыхнувшими после убийства полицейским 17-летнего подростка, практически полностью нормализовалась, заявила в среду премьер-министр страны Элизабет Борн.
"В последние ночи отмечалось снижение насилия. Ситуация вновь стала практически нормальной", - сказала она, выступая в сенате. Трансляция велась на его сайте.
Вместе с этим премьер-министр отметила, что власти сохраняют бдительность и постепенно подстраивают под ситуацию механизмы безопасности.
По словам Борн, стратегия правительства по восстановлению общественного порядка опирается на четыре составляющие: масштабное задействование правоохранителей, ужесточение наказания за правонарушения, введение ответственности для социальных сетей и напоминание родителям об их ответственности за несовершеннолетних детей.
Горящие автомобили во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Макрон привел Францию к саморазрушению, заявил Володин
Вчера, 08:26
Волна протестов против полицейского произвола во Франции постепенно утихает. Число задержанных, а также масштабы погромов уменьшаются уже несколько день подряд. Накануне президент страны Эммануэль Макрон заявил, что пик массовых беспорядков пройден.
В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла более пяти тысяч автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, около десяти торговых центров.
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Цепная реакция. Чем обернутся для Европы массовые беспорядки во Франции
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