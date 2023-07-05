https://ria.ru/20230705/frantsiya-1882364115.html

Глава Минфина Франции заявил о начале снижения цен на продовольствие

Глава Минфина Франции заявил о начале снижения цен на продовольствие - РИА Новости, 05.07.2023

Глава Минфина Франции заявил о начале снижения цен на продовольствие

Продовольственная инфляция во Франции начала замедляться, а цены на некоторые товары снижаться, такая тенденция продолжится и дальше, заявил в среду министр... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:17

2023-07-05T14:17

2023-07-05T14:17

экономика

франция

брюно ле мэр

банк франции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568955687_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_8936fe6a392e55ef5fbeb9dc03f9a623.jpg

ПАРИЖ, 5 июл – РИА Новости. Продовольственная инфляция во Франции начала замедляться, а цены на некоторые товары снижаться, такая тенденция продолжится и дальше, заявил в среду министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RMC. "Это так. Цены на определенное число товаров начали падать, и это должно ускориться в течение июля. Я взял на себя обязательство добиться замедления и снижения инфляции летом. Это и происходит", - сказал он. Министр отметил, что снижение цен на продовольствие будет происходить медленнее, чем на другие товары, однако уже сейчас наблюдается понижение цен на птицу, крупы, макароны и масло. Более заметным оно станет осенью, добавил Ле Мэр. Согласно отчету Национального института статистики Франции (Insee), годовая инфляция во Франции по итогам мая составила 5,1%, что является наиболее низким показателем с весны 2022 года. Однако рост цен на продовольствие остается значительно высоким в годовом исчислении (14,3%). По прогнозам Банка Франции, пик инфляции придется на первую половину 2023 года, после этого она будет постепенно замедляться и достигнет около 2% к концу 2024 года.

https://ria.ru/20230705/sotsseti-1882362783.html

https://ria.ru/20230705/frantsiya-1882287645.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, франция, брюно ле мэр, банк франции