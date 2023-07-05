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Глава Минфина Франции заявил о начале снижения цен на продовольствие - РИА Новости, 05.07.2023
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14:17 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/frantsiya-1882364115.html
Глава Минфина Франции заявил о начале снижения цен на продовольствие
Глава Минфина Франции заявил о начале снижения цен на продовольствие - РИА Новости, 05.07.2023
Глава Минфина Франции заявил о начале снижения цен на продовольствие
Продовольственная инфляция во Франции начала замедляться, а цены на некоторые товары снижаться, такая тенденция продолжится и дальше, заявил в среду министр... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:17
2023-07-05T14:17
экономика
франция
брюно ле мэр
банк франции
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ПАРИЖ, 5 июл – РИА Новости. Продовольственная инфляция во Франции начала замедляться, а цены на некоторые товары снижаться, такая тенденция продолжится и дальше, заявил в среду министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RMC. "Это так. Цены на определенное число товаров начали падать, и это должно ускориться в течение июля. Я взял на себя обязательство добиться замедления и снижения инфляции летом. Это и происходит", - сказал он. Министр отметил, что снижение цен на продовольствие будет происходить медленнее, чем на другие товары, однако уже сейчас наблюдается понижение цен на птицу, крупы, макароны и масло. Более заметным оно станет осенью, добавил Ле Мэр. Согласно отчету Национального института статистики Франции (Insee), годовая инфляция во Франции по итогам мая составила 5,1%, что является наиболее низким показателем с весны 2022 года. Однако рост цен на продовольствие остается значительно высоким в годовом исчислении (14,3%). По прогнозам Банка Франции, пик инфляции придется на первую половину 2023 года, после этого она будет постепенно замедляться и достигнет около 2% к концу 2024 года.
https://ria.ru/20230705/sotsseti-1882362783.html
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экономика, франция, брюно ле мэр, банк франции
Экономика, Франция, Брюно Ле Мэр, Банк Франции
Глава Минфина Франции заявил о начале снижения цен на продовольствие

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр: цены на некоторые товары начали снижаться

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкЖенщина делает покупки в продуктовом магазине в Париже
Женщина делает покупки в продуктовом магазине в Париже - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Женщина делает покупки в продуктовом магазине в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 июл – РИА Новости. Продовольственная инфляция во Франции начала замедляться, а цены на некоторые товары снижаться, такая тенденция продолжится и дальше, заявил в среду министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RMC.
"Это так. Цены на определенное число товаров начали падать, и это должно ускориться в течение июля. Я взял на себя обязательство добиться замедления и снижения инфляции летом. Это и происходит", - сказал он.
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Министр отметил, что снижение цен на продовольствие будет происходить медленнее, чем на другие товары, однако уже сейчас наблюдается понижение цен на птицу, крупы, макароны и масло. Более заметным оно станет осенью, добавил Ле Мэр.
Согласно отчету Национального института статистики Франции (Insee), годовая инфляция во Франции по итогам мая составила 5,1%, что является наиболее низким показателем с весны 2022 года. Однако рост цен на продовольствие остается значительно высоким в годовом исчислении (14,3%). По прогнозам Банка Франции, пик инфляции придется на первую половину 2023 года, после этого она будет постепенно замедляться и достигнет около 2% к концу 2024 года.
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ЭкономикаФранцияБрюно Ле МэрБанк Франции
 
 
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