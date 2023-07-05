Глава Минфина Франции заявил о начале снижения цен на продовольствие
Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр: цены на некоторые товары начали снижаться
© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкЖенщина делает покупки в продуктовом магазине в Париже
Женщина делает покупки в продуктовом магазине в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 июл – РИА Новости. Продовольственная инфляция во Франции начала замедляться, а цены на некоторые товары снижаться, такая тенденция продолжится и дальше, заявил в среду министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RMC.
"Это так. Цены на определенное число товаров начали падать, и это должно ускориться в течение июля. Я взял на себя обязательство добиться замедления и снижения инфляции летом. Это и происходит", - сказал он.
Министр отметил, что снижение цен на продовольствие будет происходить медленнее, чем на другие товары, однако уже сейчас наблюдается понижение цен на птицу, крупы, макароны и масло. Более заметным оно станет осенью, добавил Ле Мэр.
Согласно отчету Национального института статистики Франции (Insee), годовая инфляция во Франции по итогам мая составила 5,1%, что является наиболее низким показателем с весны 2022 года. Однако рост цен на продовольствие остается значительно высоким в годовом исчислении (14,3%). По прогнозам Банка Франции, пик инфляции придется на первую половину 2023 года, после этого она будет постепенно замедляться и достигнет около 2% к концу 2024 года.