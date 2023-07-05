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Макрон привел Францию к саморазрушению, заявил Володин - РИА Новости, 05.07.2023
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08:26 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/frantsiya-1882287645.html
Макрон привел Францию к саморазрушению, заявил Володин
Макрон привел Францию к саморазрушению, заявил Володин - РИА Новости, 05.07.2023
Макрон привел Францию к саморазрушению, заявил Володин
Президент Франции Эммануэль Макрон своими действиями привел страну к запуску процессов саморазрушения, Франция оказалась на пороге гражданской войны, заявил... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T08:26
2023-07-05T08:26
франция
вячеслав володин
эммануэль макрон
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон своими действиями привел страну к запуску процессов саморазрушения, Франция оказалась на пороге гражданской войны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале. "Страна оказалась на пороге гражданской войны… Макрон своими действиями привёл некогда сильное и стабильное государство к запуску процессов саморазрушения", — написал Володин.Спикер Госдумы отметил, что Макрон снижал роль профсоюзов, ослабляя партийную систему, "выдавливал с политического поля голлистов и социалистов, которые на протяжении десятилетий обеспечивали стабильность Пятой Французской республики, а сейчас — маргинализированы". По словам Володина, политическая система Франции стала неустойчива к вызовам. В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, были разграблены более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, около 10 торговых центров.
https://ria.ru/20230704/frantsiya-1881960482.html
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франция, вячеслав володин, эммануэль макрон, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
Франция, Вячеслав Володин, Эммануэль Макрон, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Макрон привел Францию к саморазрушению, заявил Володин

Володин: Макрон привел Францию к саморазрушению, страна на пороге гражданской войны

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкГорящие автомобили во время беспорядков во французском Нантере
Горящие автомобили во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Горящие автомобили во время беспорядков во французском Нантере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон своими действиями привел страну к запуску процессов саморазрушения, Франция оказалась на пороге гражданской войны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.
"Страна оказалась на пороге гражданской войны… Макрон своими действиями привёл некогда сильное и стабильное государство к запуску процессов саморазрушения", — написал Володин.
Спикер Госдумы отметил, что Макрон снижал роль профсоюзов, ослабляя партийную систему, "выдавливал с политического поля голлистов и социалистов, которые на протяжении десятилетий обеспечивали стабильность Пятой Французской республики, а сейчас — маргинализированы".
По словам Володина, политическая система Франции стала неустойчива к вызовам.
В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, были разграблены более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, около 10 торговых центров.
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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