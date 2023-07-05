https://ria.ru/20230705/frantsiya-1882287645.html

Макрон привел Францию к саморазрушению, заявил Володин

Макрон привел Францию к саморазрушению, заявил Володин - РИА Новости, 05.07.2023

Макрон привел Францию к саморазрушению, заявил Володин

Президент Франции Эммануэль Макрон своими действиями привел страну к запуску процессов саморазрушения, Франция оказалась на пороге гражданской войны, заявил... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T08:26

2023-07-05T08:26

2023-07-05T08:26

франция

вячеслав володин

эммануэль макрон

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881090302_0:163:2730:1699_1920x0_80_0_0_d975db8d134b7e94684b5f340451372d.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон своими действиями привел страну к запуску процессов саморазрушения, Франция оказалась на пороге гражданской войны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале. "Страна оказалась на пороге гражданской войны… Макрон своими действиями привёл некогда сильное и стабильное государство к запуску процессов саморазрушения", — написал Володин.Спикер Госдумы отметил, что Макрон снижал роль профсоюзов, ослабляя партийную систему, "выдавливал с политического поля голлистов и социалистов, которые на протяжении десятилетий обеспечивали стабильность Пятой Французской республики, а сейчас — маргинализированы". По словам Володина, политическая система Франции стала неустойчива к вызовам. В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, были разграблены более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, около 10 торговых центров.

https://ria.ru/20230704/frantsiya-1881960482.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

франция, вячеслав володин, эммануэль макрон, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере