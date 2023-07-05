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Объем ФНБ за июнь увеличился до 12,67 триллиона рублей - РИА Новости, 05.07.2023
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14:37 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/fnb-1882369743.html
Объем ФНБ за июнь увеличился до 12,67 триллиона рублей
Объем ФНБ за июнь увеличился до 12,67 триллиона рублей - РИА Новости, 05.07.2023
Объем ФНБ за июнь увеличился до 12,67 триллиона рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь увеличился на 317,124 миллиарда рублей - до 12,67 триллиона рублей, а в долларах сократился на 7,521... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:37
2023-07-05T14:37
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
фонд национального благосостояния россии
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь увеличился на 317,124 миллиарда рублей - до 12,67 триллиона рублей, а в долларах сократился на 7,521 миллиарда, до 145,578 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина РФ. "По состоянию на 1 июля 2023 года объем ФНБ составил 12 670 270,1 миллиона рублей или 8,4% ВВП, прогнозируемого на 2023 год... что эквивалентно 145 578,2 миллиона долларов", - говорится в материалах. При этом объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6,811 триллиона рублей или 78,258 миллиарда долларов (4,5% ВВП, прогнозируемого на 2023 год). На 1 июня объем ФНБ составлял 12,353 триллиона рублей или 8,2% ВВП (эквивалент 153,099 миллиарда долларов). Объем ликвидных активов фонда в начале прошлого месяца составлял эквивалент 6,643 триллиона рублей или 82,330 миллиарда долларов (4,4% ВВП, прогнозируемого на 2023 год). На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 июля было размещено 7,279 миллиарда евро, 282,284 миллиарда юаней, 400,4 миллиона рублей, 511,987 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 653,022 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт. В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 697,875 миллиарда рублей и 2,014 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций - 328,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 38,434 миллиарда рублей. Еще 2,705 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 100,73 миллиарда рублей - в обыкновенные акции "Аэрофлота", 137 миллиардов рублей - в обыкновенные акции "Дом.РФ", 467 миллиардов рублей - в привилегированные акции РЖД, 11,852 миллиарда рублей - в облигации авиакомпании "Сибирь", 58,334 миллиарда рублей - в обыкновенные акции ГТЛК, 2,299 миллиарда рублей - в облигации авиакомпании "Уральские авиалинии" и 127,217 миллиарда рублей - в обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО). Кроме того, еще 60 миллиардов рублей было вложено в облигации VK, а еще 34,948 миллиарда в облигации ООО "НЛК-Финанс". Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 303,702 миллиарда рублей, что эквивалентно 3,626 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230504/yuan-1869549522.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), фонд национального благосостояния россии
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Фонд национального благосостояния России
Объем ФНБ за июнь увеличился до 12,67 триллиона рублей

Объем ФНБ за июнь увеличился на 317,124 миллиарда рублей и достиг 12,67 триллиона

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь увеличился на 317,124 миллиарда рублей - до 12,67 триллиона рублей, а в долларах сократился на 7,521 миллиарда, до 145,578 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина РФ.
"По состоянию на 1 июля 2023 года объем ФНБ составил 12 670 270,1 миллиона рублей или 8,4% ВВП, прогнозируемого на 2023 год... что эквивалентно 145 578,2 миллиона долларов", - говорится в материалах. При этом объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6,811 триллиона рублей или 78,258 миллиарда долларов (4,5% ВВП, прогнозируемого на 2023 год).
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На 1 июня объем ФНБ составлял 12,353 триллиона рублей или 8,2% ВВП (эквивалент 153,099 миллиарда долларов). Объем ликвидных активов фонда в начале прошлого месяца составлял эквивалент 6,643 триллиона рублей или 82,330 миллиарда долларов (4,4% ВВП, прогнозируемого на 2023 год).
На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 июля было размещено 7,279 миллиарда евро, 282,284 миллиарда юаней, 400,4 миллиона рублей, 511,987 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 653,022 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.
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В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 697,875 миллиарда рублей и 2,014 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций - 328,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 38,434 миллиарда рублей.
Еще 2,705 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 100,73 миллиарда рублей - в обыкновенные акции "Аэрофлота", 137 миллиардов рублей - в обыкновенные акции "Дом.РФ", 467 миллиардов рублей - в привилегированные акции РЖД, 11,852 миллиарда рублей - в облигации авиакомпании "Сибирь", 58,334 миллиарда рублей - в обыкновенные акции ГТЛК, 2,299 миллиарда рублей - в облигации авиакомпании "Уральские авиалинии" и 127,217 миллиарда рублей - в обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО). Кроме того, еще 60 миллиардов рублей было вложено в облигации VK, а еще 34,948 миллиарда в облигации ООО "НЛК-Финанс".
Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 303,702 миллиарда рублей, что эквивалентно 3,626 миллиарда долларов.
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