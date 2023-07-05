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ВТБ поддержит VII театральный фестиваль "Толстой" в "Ясной Поляне" - РИА Новости, 05.07.2023
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12:24 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/festival-1882330448.html
ВТБ поддержит VII театральный фестиваль "Толстой" в "Ясной Поляне"
ВТБ поддержит VII театральный фестиваль "Толстой" в "Ясной Поляне" - РИА Новости, 05.07.2023
ВТБ поддержит VII театральный фестиваль "Толстой" в "Ясной Поляне"
В музее-усадьбе "Ясная Поляна" состоится VII театральный фестиваль "Толстой", сообщает пресс-служба банка ВТБ, приподдержке которого мероприятие пройдет с 7 по... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:24
2023-07-05T12:24
втб
ясная поляна
театр
культура
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. В музее-усадьбе "Ясная Поляна" состоится VII театральный фестиваль "Толстой", сообщает пресс-служба банка ВТБ, приподдержке которого мероприятие пройдет с 7 по 9 июля. Его тема – "Анна Каренина" – приурочена к 150-летию начала работы над романом Львом Толстым. Программным директором фестиваля стал театральный критик, помощник художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова Павел Руднев. "Балет, иммерсивный театр, лекции, мастер-классы, кинопоказы – настоящий синтез искусства в одном из знаковых для русской литературы мест. Отдельное событие в рамках "Толстого" – первый показ балета Большого театра "Анна Каренина" под открытым небом. Банк поддерживает подобные проекты, поскольку они дают возможность открывать новые грани хорошо известных произведений как профессионалам, так и зрителям", – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которой приводятся в сообщении. Каждый год фестиваль "Толстой" посвящен определенной теме. Программа традиционно включает в себя работы разных форматов: от больших форм до спектаклей-променадов. Фестиваль 2023 года отличает появление центрального спектакля, посвященного теме года, кинопоказов, расширенных детских и образовательных программ. Большой театр 8 и 9 июля впервые покажет балет "Анна Каренина" Джона Ноймайера в открытом поле, в декорациях Ясной Поляны. В спектакле задействованы более 120 артистов. На сцену выйдут Александр Волчков, Кристина Кретова, Александр Водопетов и другие. В этом году на фестивале впервые появилась кинопрограмма. Гости смогут увидеть картины разных жанров, в частности, фильм-балет Маргариты Пилихиной "Анна Каренина", а также киноподборку разных лет, посвященную теме фестиваля. В программу войдут лекции и мастер-классы, созвучные с романом "Анна Каренина" или временем его создания. Все мероприятия пройдут в пространстве усадьбы Льва Толстого. ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей (кинопроизводство, телевидение) в интересах национального проекта "Культура".
https://ria.ru/20230424/vystavka-1867406854.html
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втб, ясная поляна, театр, культура
ВТБ, Ясная Поляна, Театр, Культура

ВТБ поддержит VII театральный фестиваль "Толстой" в "Ясной Поляне"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗрители на торжественной церемонии открытия Международного театрального фестиваля "Толстой" в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области
Зрители на торжественной церемонии открытия Международного театрального фестиваля Толстой в музее-усадьбе Ясная Поляна в Тульской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. В музее-усадьбе "Ясная Поляна" состоится VII театральный фестиваль "Толстой", сообщает пресс-служба банка ВТБ, приподдержке которого мероприятие пройдет с 7 по 9 июля.
Его тема – "Анна Каренина" – приурочена к 150-летию начала работы над романом Львом Толстым. Программным директором фестиваля стал театральный критик, помощник художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова Павел Руднев.
"Балет, иммерсивный театр, лекции, мастер-классы, кинопоказы – настоящий синтез искусства в одном из знаковых для русской литературы мест. Отдельное событие в рамках "Толстого" – первый показ балета Большого театра "Анна Каренина" под открытым небом. Банк поддерживает подобные проекты, поскольку они дают возможность открывать новые грани хорошо известных произведений как профессионалам, так и зрителям", – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которой приводятся в сообщении.
Каждый год фестиваль "Толстой" посвящен определенной теме. Программа традиционно включает в себя работы разных форматов: от больших форм до спектаклей-променадов. Фестиваль 2023 года отличает появление центрального спектакля, посвященного теме года, кинопоказов, расширенных детских и образовательных программ.
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Большой театр 8 и 9 июля впервые покажет балет "Анна Каренина" Джона Ноймайера в открытом поле, в декорациях Ясной Поляны. В спектакле задействованы более 120 артистов. На сцену выйдут Александр Волчков, Кристина Кретова, Александр Водопетов и другие.
В этом году на фестивале впервые появилась кинопрограмма. Гости смогут увидеть картины разных жанров, в частности, фильм-балет Маргариты Пилихиной "Анна Каренина", а также киноподборку разных лет, посвященную теме фестиваля.
В программу войдут лекции и мастер-классы, созвучные с романом "Анна Каренина" или временем его создания. Все мероприятия пройдут в пространстве усадьбы Льва Толстого.
ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей (кинопроизводство, телевидение) в интересах национального проекта "Культура".
 
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