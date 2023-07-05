https://ria.ru/20230705/ekonomika-1882269942.html

Мишустин заявил об оздоровлении российской экономики

Мишустин заявил об оздоровлении российской экономики - РИА Новости, 05.07.2023

Мишустин заявил об оздоровлении российской экономики

Экономика России оздоравливается, основой является повышение благосостояния населения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T01:10

2023-07-05T01:10

2023-07-05T01:10

россия

михаил мишустин

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Экономика России оздоравливается, основой является повышение благосостояния населения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Все это свидетельствует о таком вот оздоровлении. О том, что люди начинают получать больше доходов. А собственно говоря, как вы ставите нам задачу, это основа - повышение доходов населения", - сказал он.

https://ria.ru/20230705/tseny-1882268912.html

россия

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россия, михаил мишустин, владимир путин, экономика