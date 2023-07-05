https://ria.ru/20230705/ekonomika-1882269942.html
Мишустин заявил об оздоровлении российской экономики
Мишустин заявил об оздоровлении российской экономики - РИА Новости, 05.07.2023
Мишустин заявил об оздоровлении российской экономики
Экономика России оздоравливается, основой является повышение благосостояния населения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T01:10
2023-07-05T01:10
2023-07-05T01:10
россия
михаил мишустин
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Экономика России оздоравливается, основой является повышение благосостояния населения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Все это свидетельствует о таком вот оздоровлении. О том, что люди начинают получать больше доходов. А собственно говоря, как вы ставите нам задачу, это основа - повышение доходов населения", - сказал он.
https://ria.ru/20230705/tseny-1882268912.html
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россия, михаил мишустин, владимир путин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Экономика
Мишустин заявил об оздоровлении российской экономики
Премьер-министр России Мишустин: экономика страны оздоравливается