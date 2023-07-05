https://ria.ru/20230705/ekoaktsiya-1883972767.html

Участники экоакции в Москве сдали на переработку 185 тонн вторсырья

Участники экоакции в Москве сдали на переработку 185 тонн вторсырья - РИА Новости, 13.07.2023

Участники экоакции в Москве сдали на переработку 185 тонн вторсырья

Участники экоакции "Сделай сортировку привычкой!" в Москве сдали на переработку 185 тонн вторсырья, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-05T13:24

2023-07-05T13:24

2023-07-13T14:06

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Участники экоакции "Сделай сортировку привычкой!" в Москве сдали на переработку 185 тонн вторсырья, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сто восемьдесят пять тонн вторсырья сдали на переработку участники экологической акции "Сделай сортировку привычкой!". За 28 дней в ней приняли участие более 60 тысяч горожан", — говорится в сообщении. Отмечается, что во время акции можно было сдать пластик, металл, стекло, макулатуру, упаковку тетра пак в мобильных пунктах сбора отходов – брендированные автомобили объезжали девять округов столицы. "Кроме этого, горожане могли принести ненужную одежду для благотворительного фонда "Второе дыхание" и крышки для благотворительного фонда "Добрые крышечки", - говорится в сообщении. Всё принятое вторсырьё отправлено на переработку, добавили в столичном комплексе городского хозяйства.

https://ria.ru/20230628/aktsii-1881175809.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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