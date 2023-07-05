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Участники экоакции в Москве сдали на переработку 185 тонн вторсырья - РИА Новости, 13.07.2023
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13:24 05.07.2023 (обновлено: 14:06 13.07.2023)
https://ria.ru/20230705/ekoaktsiya-1883972767.html
Участники экоакции в Москве сдали на переработку 185 тонн вторсырья
Участники экоакции в Москве сдали на переработку 185 тонн вторсырья - РИА Новости, 13.07.2023
Участники экоакции в Москве сдали на переработку 185 тонн вторсырья
Участники экоакции "Сделай сортировку привычкой!" в Москве сдали на переработку 185 тонн вторсырья, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-05T13:24
2023-07-13T14:06
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Участники экоакции "Сделай сортировку привычкой!" в Москве сдали на переработку 185 тонн вторсырья, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сто восемьдесят пять тонн вторсырья сдали на переработку участники экологической акции "Сделай сортировку привычкой!". За 28 дней в ней приняли участие более 60 тысяч горожан", — говорится в сообщении. Отмечается, что во время акции можно было сдать пластик, металл, стекло, макулатуру, упаковку тетра пак в мобильных пунктах сбора отходов – брендированные автомобили объезжали девять округов столицы. "Кроме этого, горожане могли принести ненужную одежду для благотворительного фонда "Второе дыхание" и крышки для благотворительного фонда "Добрые крышечки", - говорится в сообщении. Всё принятое вторсырьё отправлено на переработку, добавили в столичном комплексе городского хозяйства.
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городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы

Участники экоакции в Москве сдали на переработку 185 тонн вторсырья

© Фото : ГПБУ "Мосприрода"Раздельный сбор вторсырья
Раздельный сбор вторсырья - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : ГПБУ "Мосприрода"
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Участники экоакции "Сделай сортировку привычкой!" в Москве сдали на переработку 185 тонн вторсырья, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сто восемьдесят пять тонн вторсырья сдали на переработку участники экологической акции "Сделай сортировку привычкой!". За 28 дней в ней приняли участие более 60 тысяч горожан", — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время акции можно было сдать пластик, металл, стекло, макулатуру, упаковку тетра пак в мобильных пунктах сбора отходов – брендированные автомобили объезжали девять округов столицы.
"Кроме этого, горожане могли принести ненужную одежду для благотворительного фонда "Второе дыхание" и крышки для благотворительного фонда "Добрые крышечки", - говорится в сообщении.
Всё принятое вторсырьё отправлено на переработку, добавили в столичном комплексе городского хозяйства.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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