Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилой пятиэтажке - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:48 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/ekaterinburg-1882281596.html
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилой пятиэтажке
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилой пятиэтажке - РИА Новости, 05.07.2023
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилой пятиэтажке
Пожарные ликвидировали открытое горение в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, где загорелась кровля на 300 "квадратах", сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T06:48
2023-07-05T06:48
екатеринбург
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575554637_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_42295b64fa3bacdce2cc25f60e3f6ecf.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, где загорелась кровля на 300 "квадратах", сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в жилом доме Екатеринбурга", - говорится в сообщении. Уточняется, что для тушения задействовано 67 человек и 25 единиц техники, предварительно, пострадавших нет. Ранее региональный главк МЧС сообщил, что загорелась кровля пятиэтажного жилого дома в Екатеринбурге на 300 квадратных метрах, проводилась эвакуация жителей.
https://ria.ru/20230705/pozhary-1882281309.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575554637_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_615a2753742b783edf245749675ecaf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатеринбург, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Екатеринбург, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилой пятиэтажке

В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилой пятиэтажке на 300 "квадратах"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, где загорелась кровля на 300 "квадратах", сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
"Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в жилом доме Екатеринбурга", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для тушения задействовано 67 человек и 25 единиц техники, предварительно, пострадавших нет.
Ранее региональный главк МЧС сообщил, что загорелась кровля пятиэтажного жилого дома в Екатеринбурге на 300 квадратных метрах, проводилась эвакуация жителей.
Вертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Жителей населенных пунктов в районе Якутии предупредили об угрозе пожаров
06:39
 
ЕкатеринбургРоссияПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала