https://ria.ru/20230705/ekaterinburg-1882281596.html

В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилой пятиэтажке

В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилой пятиэтажке - РИА Новости, 05.07.2023

В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилой пятиэтажке

Пожарные ликвидировали открытое горение в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, где загорелась кровля на 300 "квадратах", сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T06:48

2023-07-05T06:48

2023-07-05T06:48

екатеринбург

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, где загорелась кровля на 300 "квадратах", сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в жилом доме Екатеринбурга", - говорится в сообщении. Уточняется, что для тушения задействовано 67 человек и 25 единиц техники, предварительно, пострадавших нет. Ранее региональный главк МЧС сообщил, что загорелась кровля пятиэтажного жилого дома в Екатеринбурге на 300 квадратных метрах, проводилась эвакуация жителей.

https://ria.ru/20230705/pozhary-1882281309.html

екатеринбург

россия

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екатеринбург, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)