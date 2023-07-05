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В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилой пятиэтажке
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилой пятиэтажке - РИА Новости, 05.07.2023
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилой пятиэтажке
Пожарные ликвидировали открытое горение в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, где загорелась кровля на 300 "квадратах", сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T06:48
2023-07-05T06:48
2023-07-05T06:48
екатеринбург
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, где загорелась кровля на 300 "квадратах", сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в жилом доме Екатеринбурга", - говорится в сообщении. Уточняется, что для тушения задействовано 67 человек и 25 единиц техники, предварительно, пострадавших нет. Ранее региональный главк МЧС сообщил, что загорелась кровля пятиэтажного жилого дома в Екатеринбурге на 300 квадратных метрах, проводилась эвакуация жителей.
https://ria.ru/20230705/pozhary-1882281309.html
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екатеринбург, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Екатеринбург, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилой пятиэтажке
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилой пятиэтажке на 300 "квадратах"