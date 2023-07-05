В ходе операции в Дженине погиб израильский военный
В ходе операции в Дженине погиб один военнослужащий израильской армии
© AP Photo / Nasser NasserИзраильская военная техника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан
© AP Photo / Nasser Nasser
Израильская военная техника в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Один военнослужащий израильской армии погиб в ходе военной операции в Дженине, сообщили в вооруженных силах Израиля.
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"Этим вечером (вторник) сержант, проходивший боевую службу, был убит боевым огнем во время операции против террористической инфраструктуры в лагере Дженин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семья погибшего уведомлена о случившемся.
В ночь на понедельник израильская армия сообщила о начале проведения масштабной контртеррористической операции в Дженине и одноименном лагере беженцев. В первый день операции по инфраструктуре боевиков наносились авиаудары. Сообщалось, что крупные силы ЦАХАЛ вошли в город, после чего начались вооруженные столкновения силовиков с палестинцами. По данным палестинского минздрава, в ходе операции одиннадцать палестинцев были убиты, а более 100 получили ранения. Организация Красного полумесяца заявила об эвакуации сотен семей из лагеря беженцев. Палестинское агентство новостей Wafa сообщило в понедельник, что руководство Палестинской администрации приняло решение прекратить все контакты с Израилем в свете силовой операции в Дженине.