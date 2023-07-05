https://ria.ru/20230705/dzhenin-1882271071.html

В ходе операции в Дженине погиб израильский военный

В ходе операции в Дженине погиб израильский военный - РИА Новости, 05.07.2023

В ходе операции в Дженине погиб израильский военный

Один военнослужащий израильской армии погиб в ходе военной операции в Дженине, сообщили в вооруженных силах Израиля. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T01:30

2023-07-05T01:30

2023-07-05T01:30

израиль

армия обороны израиля

красный полумесяц

в мире

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Один военнослужащий израильской армии погиб в ходе военной операции в Дженине, сообщили в вооруженных силах Израиля. "Этим вечером (вторник) сержант, проходивший боевую службу, был убит боевым огнем во время операции против террористической инфраструктуры в лагере Дженин", - говорится в сообщении. Отмечается, что семья погибшего уведомлена о случившемся. В ночь на понедельник израильская армия сообщила о начале проведения масштабной контртеррористической операции в Дженине и одноименном лагере беженцев. В первый день операции по инфраструктуре боевиков наносились авиаудары. Сообщалось, что крупные силы ЦАХАЛ вошли в город, после чего начались вооруженные столкновения силовиков с палестинцами. По данным палестинского минздрава, в ходе операции одиннадцать палестинцев были убиты, а более 100 получили ранения. Организация Красного полумесяца заявила об эвакуации сотен семей из лагеря беженцев. Палестинское агентство новостей Wafa сообщило в понедельник, что руководство Палестинской администрации приняло решение прекратить все контакты с Израилем в свете силовой операции в Дженине.

https://ria.ru/20230704/operatsiya-1882100350.html

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израиль, армия обороны израиля, красный полумесяц, в мире