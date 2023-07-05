https://ria.ru/20230705/dtp-1882463865.html

Сотрудники МЧС спасли 24 питомца после ДТП в Смоленской области

Сотрудники МЧС спасли 24 питомца после ДТП в Смоленской области - РИА Новости, 05.07.2023

Сотрудники МЧС спасли 24 питомца после ДТП в Смоленской области

Пожарные спасли 24 питомца после столкновения микроавтобуса и экскаватора в Смоленской области, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T20:51

2023-07-05T20:51

2023-07-05T21:15

происшествия

авто

россия

смоленская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хорошие новости

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пожарные спасли 24 питомца после столкновения микроавтобуса и экскаватора в Смоленской области, сообщило МЧС России в Telegram-канале."В Смоленской области произошло ДТП на автодороге М-1 с участием экскаватора и микроавтобуса. Среди пассажиров были одиннадцать собак, десять кроликов и три кошки. Огнеборцы извлекли животных из авто, напоили водой и пригрели", — говорится в публикации. Пострадала собака породы алабай — животное повредило лапу, пришлось накладывать шину.Водителя и пассажира автобуса передали врачам для осмотра.

https://ria.ru/20230703/seno-1881946066.html

россия

смоленская область

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происшествия, авто, россия, смоленская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)