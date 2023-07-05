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Сотрудники МЧС спасли 24 питомца после ДТП в Смоленской области - РИА Новости, 05.07.2023
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Хорошие новости
 
20:51 05.07.2023 (обновлено: 21:15 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/dtp-1882463865.html
Сотрудники МЧС спасли 24 питомца после ДТП в Смоленской области
Сотрудники МЧС спасли 24 питомца после ДТП в Смоленской области - РИА Новости, 05.07.2023
Сотрудники МЧС спасли 24 питомца после ДТП в Смоленской области
Пожарные спасли 24 питомца после столкновения микроавтобуса и экскаватора в Смоленской области, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T20:51
2023-07-05T21:15
происшествия
авто
россия
смоленская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хорошие новости
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пожарные спасли 24 питомца после столкновения микроавтобуса и экскаватора в Смоленской области, сообщило МЧС России в Telegram-канале."В Смоленской области произошло ДТП на автодороге М-1 с участием экскаватора и микроавтобуса. Среди пассажиров были одиннадцать собак, десять кроликов и три кошки. Огнеборцы извлекли животных из авто, напоили водой и пригрели", — говорится в публикации. Пострадала собака породы алабай — животное повредило лапу, пришлось накладывать шину.Водителя и пассажира автобуса передали врачам для осмотра.
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россия
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происшествия, авто, россия, смоленская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Россия, Смоленская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хорошие новости
Сотрудники МЧС спасли 24 питомца после ДТП в Смоленской области

Пожарные спасли 24 питомца после ДТП на трассе М-1 в Смоленской области

© Фото : МЧС России по городу МосквеСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : МЧС России по городу Москве
Сотрудники МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пожарные спасли 24 питомца после столкновения микроавтобуса и экскаватора в Смоленской области, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
"В Смоленской области произошло ДТП на автодороге М-1 с участием экскаватора и микроавтобуса. Среди пассажиров были одиннадцать собак, десять кроликов и три кошки. Огнеборцы извлекли животных из авто, напоили водой и пригрели", — говорится в публикации.
Пострадала собака породы алабай — животное повредило лапу, пришлось накладывать шину.
Водителя и пассажира автобуса передали врачам для осмотра.
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Хорошие новостиПроисшествияАвтоРоссияСмоленская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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