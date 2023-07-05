https://ria.ru/20230705/dozhdi-1882340883.html

Жителей Подмосковья предупредили о ливнях в конце недели

Жителей Подмосковья предупредили о ливнях в конце недели - РИА Новости, 05.07.2023

Жителей Подмосковья предупредили о ливнях в конце недели

До половины месячной нормы осадков может выпасть в Московской области за три дня с 7 июля, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T12:54

2023-07-05T12:54

2023-07-05T12:54

погода

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. До половины месячной нормы осадков может выпасть в Московской области за три дня с 7 июля, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. "Та облачная зона, которая подойдёт в пятницу, даст хорошее количество осадков. Я думаю, что местами до половины месячной нормы выпадет за три дня в среднем по области", - сказал Шувалов на пресс-конференции. Он напомнил, что для лета в принципе характерна "пятнистость" осадков – когда в одной части Московской области выпадает по несколько миллиметров осадков, а в другой – несколько десятков. В целом в июле в Московской области выпадет среднее количество осадков, уточнил Шувалов.

https://ria.ru/20230628/iyul-1880804400.html

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, московская область (подмосковье)