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Жителей Подмосковья предупредили о ливнях в конце недели - РИА Новости, 05.07.2023
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12:54 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/dozhdi-1882340883.html
Жителей Подмосковья предупредили о ливнях в конце недели
Жителей Подмосковья предупредили о ливнях в конце недели - РИА Новости, 05.07.2023
Жителей Подмосковья предупредили о ливнях в конце недели
До половины месячной нормы осадков может выпасть в Московской области за три дня с 7 июля, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:54
2023-07-05T12:54
погода
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. До половины месячной нормы осадков может выпасть в Московской области за три дня с 7 июля, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. "Та облачная зона, которая подойдёт в пятницу, даст хорошее количество осадков. Я думаю, что местами до половины месячной нормы выпадет за три дня в среднем по области", - сказал Шувалов на пресс-конференции. Он напомнил, что для лета в принципе характерна "пятнистость" осадков – когда в одной части Московской области выпадает по несколько миллиметров осадков, а в другой – несколько десятков. В целом в июле в Московской области выпадет среднее количество осадков, уточнил Шувалов.
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погода, московская область (подмосковье)
Погода, Московская область (Подмосковье)
Жителей Подмосковья предупредили о ливнях в конце недели

Синоптик Шувалов: в Подмосковье 7-9 июля выпадет до половины месячной нормы осадков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. До половины месячной нормы осадков может выпасть в Московской области за три дня с 7 июля, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Та облачная зона, которая подойдёт в пятницу, даст хорошее количество осадков. Я думаю, что местами до половины месячной нормы выпадет за три дня в среднем по области", - сказал Шувалов на пресс-конференции.
Он напомнил, что для лета в принципе характерна "пятнистость" осадков – когда в одной части Московской области выпадает по несколько миллиметров осадков, а в другой – несколько десятков.
В целом в июле в Московской области выпадет среднее количество осадков, уточнил Шувалов.
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