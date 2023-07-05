Рейтинг@Mail.ru
Собянин распорядился реконструировать дороги в "Москва-Сити" - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:25 05.07.2023 (обновлено: 14:57 13.07.2023)
https://ria.ru/20230705/dorogi-1883986242.html
Собянин распорядился реконструировать дороги в "Москва-Сити"
Собянин распорядился реконструировать дороги в "Москва-Сити" - РИА Новости, 13.07.2023
Собянин распорядился реконструировать дороги в "Москва-Сити"
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести реконструкцию улично-дорожной сети в "Москва-Сити", примыкающей к Северному дублеру Кутузовского проспекта, сообщила... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-05T13:25
2023-07-13T14:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883985935_0:227:3238:2048_1920x0_80_0_0_0bb8061611d4030813a36237614ae8c1.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести реконструкцию улично-дорожной сети в "Москва-Сити", примыкающей к Северному дублеру Кутузовского проспекта, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы приняло решение о реконструкции улично-дорожной сети в "Москва-Сити", прилегающей к строящейся магистрали – Северному дублёру Кутузовского проспекта. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что в частности будет производиться изменение геометрии проезжей части на Пресненской набережной и Тестовской улице; устройство и ремонт съезда/выезда на магистраль в зоне боковых проездок ТТК; ремонт причальной стенки Пресненской набережной; установка и интеграция светофоров в городскую Интеллектуальную транспортную систему, а также благоустройство закрываемых участков проезжей части; переустройство и развитие сетей водостока; устройство сетей наружного освещения и электроснабжения; устройство кабельной канализации для установки камер фотовидеофиксации и телеобзора на Пресненской набережной и Тестовской улице.Сообщается, что строительство Северного дублёра Кутузовского проспекта ведётся на основании концессионного соглашения, заключенного в 2014 году. Новая шестиполосная вылетная магистраль пройдёт от делового центра "Москва-Сити" и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей и далее выйдет на Северный обход города Одинцово в Московской области. Основные строительно-монтажные работы были начаты в 2019 году и планируются к завершению в 2023 году.
https://realty.ria.ru/20230628/poliklinika-1880913782.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883985935_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_97f30f0aa08cc24bcfc7d0c9ee024852.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин

Собянин распорядился реконструировать дороги в "Москва-Сити"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на небоскребы делового центра "Москва-сити"
Вид на небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вид на небоскребы делового центра "Москва-сити"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести реконструкцию улично-дорожной сети в "Москва-Сити", примыкающей к Северному дублеру Кутузовского проспекта, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"Правительство Москвы приняло решение о реконструкции улично-дорожной сети в "Москва-Сити", прилегающей к строящейся магистрали – Северному дублёру Кутузовского проспекта. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в частности будет производиться изменение геометрии проезжей части на Пресненской набережной и Тестовской улице; устройство и ремонт съезда/выезда на магистраль в зоне боковых проездок ТТК; ремонт причальной стенки Пресненской набережной; установка и интеграция светофоров в городскую Интеллектуальную транспортную систему, а также благоустройство закрываемых участков проезжей части; переустройство и развитие сетей водостока; устройство сетей наружного освещения и электроснабжения; устройство кабельной канализации для установки камер фотовидеофиксации и телеобзора на Пресненской набережной и Тестовской улице.
Сообщается, что строительство Северного дублёра Кутузовского проспекта ведётся на основании концессионного соглашения, заключенного в 2014 году. Новая шестиполосная вылетная магистраль пройдёт от делового центра "Москва-Сити" и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей и далее выйдет на Северный обход города Одинцово в Московской области. Основные строительно-монтажные работы были начаты в 2019 году и планируются к завершению в 2023 году.
Мэр Москвы Собянин
Собянин поручил к сентябрю завершить реконструкцию поликлиники в Марьине
28 июня, 15:02
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала