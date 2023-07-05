https://ria.ru/20230705/dorogi-1883986242.html

Собянин распорядился реконструировать дороги в "Москва-Сити"

Собянин распорядился реконструировать дороги в "Москва-Сити" - РИА Новости, 13.07.2023

Собянин распорядился реконструировать дороги в "Москва-Сити"

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести реконструкцию улично-дорожной сети в "Москва-Сити", примыкающей к Северному дублеру Кутузовского проспекта, сообщила... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-05T13:25

2023-07-05T13:25

2023-07-13T14:57

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести реконструкцию улично-дорожной сети в "Москва-Сити", примыкающей к Северному дублеру Кутузовского проспекта, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы приняло решение о реконструкции улично-дорожной сети в "Москва-Сити", прилегающей к строящейся магистрали – Северному дублёру Кутузовского проспекта. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что в частности будет производиться изменение геометрии проезжей части на Пресненской набережной и Тестовской улице; устройство и ремонт съезда/выезда на магистраль в зоне боковых проездок ТТК; ремонт причальной стенки Пресненской набережной; установка и интеграция светофоров в городскую Интеллектуальную транспортную систему, а также благоустройство закрываемых участков проезжей части; переустройство и развитие сетей водостока; устройство сетей наружного освещения и электроснабжения; устройство кабельной канализации для установки камер фотовидеофиксации и телеобзора на Пресненской набережной и Тестовской улице.Сообщается, что строительство Северного дублёра Кутузовского проспекта ведётся на основании концессионного соглашения, заключенного в 2014 году. Новая шестиполосная вылетная магистраль пройдёт от делового центра "Москва-Сити" и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей и далее выйдет на Северный обход города Одинцово в Московской области. Основные строительно-монтажные работы были начаты в 2019 году и планируются к завершению в 2023 году.

https://realty.ria.ru/20230628/poliklinika-1880913782.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин