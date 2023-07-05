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Собянин распорядился реконструировать дороги в "Москва-Сити"
Собянин распорядился реконструировать дороги в "Москва-Сити" - РИА Новости, 13.07.2023
Собянин распорядился реконструировать дороги в "Москва-Сити"
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести реконструкцию улично-дорожной сети в "Москва-Сити", примыкающей к Северному дублеру Кутузовского проспекта, сообщила... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-05T13:25
2023-07-05T13:25
2023-07-13T14:57
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести реконструкцию улично-дорожной сети в "Москва-Сити", примыкающей к Северному дублеру Кутузовского проспекта, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы приняло решение о реконструкции улично-дорожной сети в "Москва-Сити", прилегающей к строящейся магистрали – Северному дублёру Кутузовского проспекта. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что в частности будет производиться изменение геометрии проезжей части на Пресненской набережной и Тестовской улице; устройство и ремонт съезда/выезда на магистраль в зоне боковых проездок ТТК; ремонт причальной стенки Пресненской набережной; установка и интеграция светофоров в городскую Интеллектуальную транспортную систему, а также благоустройство закрываемых участков проезжей части; переустройство и развитие сетей водостока; устройство сетей наружного освещения и электроснабжения; устройство кабельной канализации для установки камер фотовидеофиксации и телеобзора на Пресненской набережной и Тестовской улице.Сообщается, что строительство Северного дублёра Кутузовского проспекта ведётся на основании концессионного соглашения, заключенного в 2014 году. Новая шестиполосная вылетная магистраль пройдёт от делового центра "Москва-Сити" и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей и далее выйдет на Северный обход города Одинцово в Московской области. Основные строительно-монтажные работы были начаты в 2019 году и планируются к завершению в 2023 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести реконструкцию улично-дорожной сети в "Москва-Сити", примыкающей к Северному дублеру Кутузовского проспекта, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"Правительство Москвы приняло решение о реконструкции улично-дорожной сети в "Москва-Сити", прилегающей к строящейся магистрали – Северному дублёру Кутузовского проспекта. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в частности будет производиться изменение геометрии проезжей части на Пресненской набережной и Тестовской улице; устройство и ремонт съезда/выезда на магистраль в зоне боковых проездок ТТК; ремонт причальной стенки Пресненской набережной; установка и интеграция светофоров в городскую Интеллектуальную транспортную систему, а также благоустройство закрываемых участков проезжей части; переустройство и развитие сетей водостока; устройство сетей наружного освещения и электроснабжения; устройство кабельной канализации для установки камер фотовидеофиксации и телеобзора на Пресненской набережной и Тестовской улице.
Сообщается, что строительство Северного дублёра Кутузовского проспекта ведётся на основании концессионного соглашения, заключенного в 2014 году. Новая шестиполосная вылетная магистраль пройдёт от делового центра "Москва-Сити" и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей и далее выйдет на Северный обход города Одинцово
в Московской области
. Основные строительно-монтажные работы были начаты в 2019 году и планируются к завершению в 2023 году.
Собянин поручил к сентябрю завершить реконструкцию поликлиники в Марьине