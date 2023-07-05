https://ria.ru/20230705/donetsk-1882461600.html

Число пострадавших при украинских обстрелах Донецка возросло до шести

Число пострадавших при украинских обстрелах Донецка возросло до шести - РИА Новости, 05.07.2023

Число пострадавших при украинских обстрелах Донецка возросло до шести

Число пострадавших при обстрелах украинскими войсками Донецка возросло до шести человек, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T20:27

2023-07-05T20:27

2023-07-05T20:27

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах украинскими войсками Донецка возросло до шести человек, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о трех пострадавших. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 июля по состоянию на 20:00 (совпадает с мск) поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район): по улице Воздушной, дом 5 ранен мужчина 1962 года рождения. Петровский район: Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц", - рассказали в представительстве. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882293643.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины