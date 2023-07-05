https://ria.ru/20230705/donetsk-1882461600.html
Число пострадавших при украинских обстрелах Донецка возросло до шести
Число пострадавших при украинских обстрелах Донецка возросло до шести - РИА Новости, 05.07.2023
Число пострадавших при украинских обстрелах Донецка возросло до шести
Число пострадавших при обстрелах украинскими войсками Донецка возросло до шести человек, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T20:27
2023-07-05T20:27
2023-07-05T20:27
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах украинскими войсками Донецка возросло до шести человек, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о трех пострадавших. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 июля по состоянию на 20:00 (совпадает с мск) поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район): по улице Воздушной, дом 5 ранен мужчина 1962 года рождения. Петровский район: Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц", - рассказали в представительстве. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882293643.html
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при украинских обстрелах Донецка возросло до шести
В ДНР сообщили, что число пострадавших при украинских обстрелах Донецка возросло до шести