https://ria.ru/20230705/donbass-1882358958.html

Руководителем министерства информации ДНР назначили Наталью Першину

Руководителем министерства информации ДНР назначили Наталью Першину - РИА Новости, 05.07.2023

Руководителем министерства информации ДНР назначили Наталью Першину

Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил Наталью Першину исполняющим обязанности министра информации региона вместо Игоря Антипова. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T13:55

2023-07-05T13:55

2023-07-05T13:55

донецкая народная республика

денис пушилин

политика

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил Наталью Першину исполняющим обязанности министра информации региона вместо Игоря Антипова. "Назначить Першину Наталью Дмитриевну исполняющим обязанности Министра информации Донецкой Народной Республики", - говорится в указе Пушилина, опубликованном на официальном сайте руководителя ДНР. Во вторник Пушилин распорядился освободить Игоря Антипова от исполнения обязанностей министра информации ДНР. Указ вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20230522/berdnikov-1873505968.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, денис пушилин, политика