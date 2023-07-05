https://ria.ru/20230705/donbass-1882358958.html
Руководителем министерства информации ДНР назначили Наталью Першину
Руководителем министерства информации ДНР назначили Наталью Першину - РИА Новости, 05.07.2023
Руководителем министерства информации ДНР назначили Наталью Першину
Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил Наталью Першину исполняющим обязанности министра информации региона вместо Игоря Антипова. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T13:55
2023-07-05T13:55
2023-07-05T13:55
донецкая народная республика
денис пушилин
политика
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил Наталью Першину исполняющим обязанности министра информации региона вместо Игоря Антипова. "Назначить Першину Наталью Дмитриевну исполняющим обязанности Министра информации Донецкой Народной Республики", - говорится в указе Пушилина, опубликованном на официальном сайте руководителя ДНР. Во вторник Пушилин распорядился освободить Игоря Антипова от исполнения обязанностей министра информации ДНР. Указ вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20230522/berdnikov-1873505968.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, политика
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Политика
Руководителем министерства информации ДНР назначили Наталью Першину
Врио главы ДНР Пушилин назначил Наталью Першину руководителем министерства информации
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил Наталью Першину исполняющим обязанности министра информации региона вместо Игоря Антипова.
"Назначить Першину Наталью Дмитриевну исполняющим обязанности Министра информации Донецкой Народной Республики", - говорится в указе Пушилина, опубликованном на официальном сайте руководителя ДНР.
Во вторник Пушилин распорядился освободить Игоря Антипова от исполнения обязанностей министра информации ДНР.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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