Рейтинг@Mail.ru
Руководителем министерства информации ДНР назначили Наталью Першину - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/donbass-1882358958.html
Руководителем министерства информации ДНР назначили Наталью Першину
Руководителем министерства информации ДНР назначили Наталью Першину - РИА Новости, 05.07.2023
Руководителем министерства информации ДНР назначили Наталью Першину
Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил Наталью Першину исполняющим обязанности министра информации региона вместо Игоря Антипова. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T13:55
2023-07-05T13:55
донецкая народная республика
денис пушилин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818162298_0:119:3162:1898_1920x0_80_0_0_41fd6dee98a1241aaab541ad7686ca7a.jpg
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил Наталью Першину исполняющим обязанности министра информации региона вместо Игоря Антипова. "Назначить Першину Наталью Дмитриевну исполняющим обязанности Министра информации Донецкой Народной Республики", - говорится в указе Пушилина, опубликованном на официальном сайте руководителя ДНР. Во вторник Пушилин распорядился освободить Игоря Антипова от исполнения обязанностей министра информации ДНР. Указ вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20230522/berdnikov-1873505968.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818162298_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f10761f4c93d01314260ff907a8b0a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, денис пушилин, политика
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Политика
Руководителем министерства информации ДНР назначили Наталью Першину

Врио главы ДНР Пушилин назначил Наталью Першину руководителем министерства информации

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМужчина на аллее в парке в Донецке
Мужчина на аллее в парке в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Мужчина на аллее в парке в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил Наталью Першину исполняющим обязанности министра информации региона вместо Игоря Антипова.
"Назначить Першину Наталью Дмитриевну исполняющим обязанности Министра информации Донецкой Народной Республики", - говорится в указе Пушилина, опубликованном на официальном сайте руководителя ДНР.
Во вторник Пушилин распорядился освободить Игоря Антипова от исполнения обязанностей министра информации ДНР.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Дмитрий Бердников - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Пушилин назначил Бердникова зампредом правительства ДНР
22 мая, 21:19
 
Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала