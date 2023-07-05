https://ria.ru/20230705/donbass-1882286084.html

Делегация из Сахалинской области проверила ход работ в Шахтерске

Делегация из Сахалинской области проверила ход работ в Шахтерске - РИА Новости, 05.07.2023

Делегация из Сахалинской области проверила ход работ в Шахтерске

Делегация из Сахалинской области проинспектировала ход восстановления социальных объектов в городе Шахтерске (ДНР), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T08:11

2023-07-05T08:11

2023-07-05T08:11

общество

сахалинская область

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Делегация из Сахалинской области проинспектировала ход восстановления социальных объектов в городе Шахтерске (ДНР), передает корреспондент РИА Новости. "Мы проинспектировали ход строительных работ по объектам, которые находятся в стадии восстановления. В первую очередь это объекты жизнеобеспечения, объекты социальной инфраструктуры. Мы... увидели ремонтные работы на территории школ, детских садов, мы посмотрели МФЦ. Мы задействованы в том, чтобы сформировать детские площадки, также 3 футбольных поля восстанавливаются", - рассказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. По его словам, на текущий год сформирован план по восстановлению 26 объектов. "В этом году мы сформировали план по восстановлению 26 объектов - 3 стадиона, детские площадки, 3 детских сада, 3 школы <…> в будущем мы будем также заниматься сохранением данных объектов, а также формировать капитальные ремонты на этих объектах", - отметил Белик. В инспекции восстанавливаемых объектов также принял участие председатель правительства ДНР Евгений Солнцев. Он поблагодарил Сахалинскую область за участие в восстановлении Шахтерска. "Мы сегодня посетили несколько объектов образования, мы увидели как они преображаются <…> спасибо большое Сахалину за то, что они сохраняют и улучшают эти объекты", - сказал он.

https://ria.ru/20230622/uchebniki-1879703625.html

https://ria.ru/20230526/artemovsk-1874256362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сахалинская область, донецкая народная республика