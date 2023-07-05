https://ria.ru/20230705/donbass-1882286084.html
Делегация из Сахалинской области проверила ход работ в Шахтерске
Делегация из Сахалинской области проверила ход работ в Шахтерске - РИА Новости, 05.07.2023
Делегация из Сахалинской области проверила ход работ в Шахтерске
Делегация из Сахалинской области проинспектировала ход восстановления социальных объектов в городе Шахтерске (ДНР), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T08:11
2023-07-05T08:11
2023-07-05T08:11
общество
сахалинская область
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817808372_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc50c28c634b4edf964a22ec66808ab6.jpg
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Делегация из Сахалинской области проинспектировала ход восстановления социальных объектов в городе Шахтерске (ДНР), передает корреспондент РИА Новости. "Мы проинспектировали ход строительных работ по объектам, которые находятся в стадии восстановления. В первую очередь это объекты жизнеобеспечения, объекты социальной инфраструктуры. Мы... увидели ремонтные работы на территории школ, детских садов, мы посмотрели МФЦ. Мы задействованы в том, чтобы сформировать детские площадки, также 3 футбольных поля восстанавливаются", - рассказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. По его словам, на текущий год сформирован план по восстановлению 26 объектов. "В этом году мы сформировали план по восстановлению 26 объектов - 3 стадиона, детские площадки, 3 детских сада, 3 школы <…> в будущем мы будем также заниматься сохранением данных объектов, а также формировать капитальные ремонты на этих объектах", - отметил Белик. В инспекции восстанавливаемых объектов также принял участие председатель правительства ДНР Евгений Солнцев. Он поблагодарил Сахалинскую область за участие в восстановлении Шахтерска. "Мы сегодня посетили несколько объектов образования, мы увидели как они преображаются <…> спасибо большое Сахалину за то, что они сохраняют и улучшают эти объекты", - сказал он.
https://ria.ru/20230622/uchebniki-1879703625.html
https://ria.ru/20230526/artemovsk-1874256362.html
сахалинская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817808372_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_db30c0a3a58c11834612d2a9a3bbca37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сахалинская область, донецкая народная республика
Общество, Сахалинская область, Донецкая Народная Республика
Делегация из Сахалинской области проверила ход работ в Шахтерске
Делегация из Сахалинской области проинспектировала ход восстановления в Шахтерске в ДНР
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Делегация из Сахалинской области проинспектировала ход восстановления социальных объектов в городе Шахтерске (ДНР), передает корреспондент РИА Новости.
"Мы проинспектировали ход строительных работ по объектам, которые находятся в стадии восстановления. В первую очередь это объекты жизнеобеспечения, объекты социальной инфраструктуры. Мы... увидели ремонтные работы на территории школ, детских садов, мы посмотрели МФЦ. Мы задействованы в том, чтобы сформировать детские площадки, также 3 футбольных поля восстанавливаются", - рассказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.
Сахалин обеспечил учебниками 28 школ донецкого Шахтерска
По его словам, на текущий год сформирован план по восстановлению 26 объектов. "В этом году мы сформировали план по восстановлению 26 объектов - 3 стадиона, детские площадки, 3 детских сада, 3 школы <…> в будущем мы будем также заниматься сохранением данных объектов, а также формировать капитальные ремонты на этих объектах", - отметил Белик.
В инспекции восстанавливаемых объектов также принял участие председатель правительства ДНР
Евгений Солнцев. Он поблагодарил Сахалинскую область за участие в восстановлении Шахтерска. "Мы сегодня посетили несколько объектов образования, мы увидели как они преображаются <…> спасибо большое Сахалину за то, что они сохраняют и улучшают эти объекты", - сказал он.
Город Артемовск временно включили в зону ответственности Шахтерска