https://ria.ru/20230705/dolgostroy-1882470158.html
В Ярославской области решили проблему еще одного долгостроя
В Ярославской области решили проблему еще одного долгостроя - РИА Новости, 05.07.2023
В Ярославской области решили проблему еще одного долгостроя
Проблема ещё одного долгостроя в Ярославской области, жилого дома в поселке Щедрино, решена при участии правительства региона, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T21:42
2023-07-05T21:42
2023-07-05T21:42
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
жилье
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июл — РИА Новости. Проблема ещё одного долгостроя в Ярославской области, жилого дома в поселке Щедрино, решена при участии правительства региона, сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что введен в эксплуатацию жилой дом №51 в поселке Щедрино Ярославского района. "Строительство дома велось с нарушением сроков ввода объекта в эксплуатацию и передачи квартир участникам долевого строительства. Правительство области взяло на контроль вопрос защиты прав жителей", - говорится в сообщении. Губернатор Михаил Евраев отметил, что для решения проблемы правительство области привлекло надзорные органы. "Оказали максимальное содействие застройщику, чтобы он смог завершить строительство. Совместными усилиями проблему удалось решить. Дом введен в эксплуатацию, и 48 дольщиков скоро получат квартиры. Работу по восстановлению прав участников долевого строительства в регионе продолжим", - сообщил Евраев в своих аккаунтах в социальных сетях. Правительство области зафиксировало - работы по жилому дому были приостановлены, когда основной строительно-монтажный цикл был выполнен. Незавершенными оставались отделочные работы, не было выполнено технологическое подключение жилого дома к сетям. При содействии областного правительства застройщик завершил строительство, в результате этой помощи процедура передачи квартир участникам долевого строительства начнется в ближайшее время, сообщает областное правительство.
https://ria.ru/20221214/stroitelstvo-1838653098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ярославская область, михаил евраев, жилье
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Жилье
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июл — РИА Новости. Проблема ещё одного долгостроя в Ярославской области, жилого дома в поселке Щедрино, решена при участии правительства региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что введен в эксплуатацию жилой дом №51 в поселке Щедрино Ярославского района
.
"Строительство дома велось с нарушением сроков ввода объекта в эксплуатацию и передачи квартир участникам долевого строительства. Правительство области взяло на контроль вопрос защиты прав жителей", - говорится в сообщении.
Губернатор Михаил Евраев
отметил, что для решения проблемы правительство области привлекло надзорные органы.
"Оказали максимальное содействие застройщику, чтобы он смог завершить строительство. Совместными усилиями проблему удалось решить. Дом введен в эксплуатацию, и 48 дольщиков скоро получат квартиры. Работу по восстановлению прав участников долевого строительства в регионе продолжим", - сообщил Евраев в своих аккаунтах в социальных сетях.
Правительство области зафиксировало - работы по жилому дому были приостановлены, когда основной строительно-монтажный цикл был выполнен. Незавершенными оставались отделочные работы, не было выполнено технологическое подключение жилого дома к сетям. При содействии областного правительства застройщик завершил строительство, в результате этой помощи процедура передачи квартир участникам долевого строительства начнется в ближайшее время, сообщает областное правительство.
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