https://ria.ru/20230705/dolgostroy-1882470158.html

В Ярославской области решили проблему еще одного долгостроя

В Ярославской области решили проблему еще одного долгостроя - РИА Новости, 05.07.2023

В Ярославской области решили проблему еще одного долгостроя

Проблема ещё одного долгостроя в Ярославской области, жилого дома в поселке Щедрино, решена при участии правительства региона, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T21:42

2023-07-05T21:42

2023-07-05T21:42

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

жилье

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июл — РИА Новости. Проблема ещё одного долгостроя в Ярославской области, жилого дома в поселке Щедрино, решена при участии правительства региона, сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что введен в эксплуатацию жилой дом №51 в поселке Щедрино Ярославского района. "Строительство дома велось с нарушением сроков ввода объекта в эксплуатацию и передачи квартир участникам долевого строительства. Правительство области взяло на контроль вопрос защиты прав жителей", - говорится в сообщении. Губернатор Михаил Евраев отметил, что для решения проблемы правительство области привлекло надзорные органы. "Оказали максимальное содействие застройщику, чтобы он смог завершить строительство. Совместными усилиями проблему удалось решить. Дом введен в эксплуатацию, и 48 дольщиков скоро получат квартиры. Работу по восстановлению прав участников долевого строительства в регионе продолжим", - сообщил Евраев в своих аккаунтах в социальных сетях. Правительство области зафиксировало - работы по жилому дому были приостановлены, когда основной строительно-монтажный цикл был выполнен. Незавершенными оставались отделочные работы, не было выполнено технологическое подключение жилого дома к сетям. При содействии областного правительства застройщик завершил строительство, в результате этой помощи процедура передачи квартир участникам долевого строительства начнется в ближайшее время, сообщает областное правительство.

https://ria.ru/20221214/stroitelstvo-1838653098.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ярославская область, михаил евраев, жилье