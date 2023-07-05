Рейтинг@Mail.ru
В Ярославской области решили проблему еще одного долгостроя - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
21:42 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/dolgostroy-1882470158.html
В Ярославской области решили проблему еще одного долгостроя
В Ярославской области решили проблему еще одного долгостроя - РИА Новости, 05.07.2023
В Ярославской области решили проблему еще одного долгостроя
Проблема ещё одного долгостроя в Ярославской области, жилого дома в поселке Щедрино, решена при участии правительства региона, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T21:42
2023-07-05T21:42
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796955655_0:26:2728:1560_1920x0_80_0_0_dcf3c6205f68185f0e833f27741e8a02.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июл — РИА Новости. Проблема ещё одного долгостроя в Ярославской области, жилого дома в поселке Щедрино, решена при участии правительства региона, сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что введен в эксплуатацию жилой дом №51 в поселке Щедрино Ярославского района. "Строительство дома велось с нарушением сроков ввода объекта в эксплуатацию и передачи квартир участникам долевого строительства. Правительство области взяло на контроль вопрос защиты прав жителей", - говорится в сообщении. Губернатор Михаил Евраев отметил, что для решения проблемы правительство области привлекло надзорные органы. "Оказали максимальное содействие застройщику, чтобы он смог завершить строительство. Совместными усилиями проблему удалось решить. Дом введен в эксплуатацию, и 48 дольщиков скоро получат квартиры. Работу по восстановлению прав участников долевого строительства в регионе продолжим", - сообщил Евраев в своих аккаунтах в социальных сетях. Правительство области зафиксировало - работы по жилому дому были приостановлены, когда основной строительно-монтажный цикл был выполнен. Незавершенными оставались отделочные работы, не было выполнено технологическое подключение жилого дома к сетям. При содействии областного правительства застройщик завершил строительство, в результате этой помощи процедура передачи квартир участникам долевого строительства начнется в ближайшее время, сообщает областное правительство.
https://ria.ru/20221214/stroitelstvo-1838653098.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796955655_0:0:2728:2046_1920x0_80_0_0_064317ee6dd7b7e0e4091af231e4d972.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, михаил евраев, жилье
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Жилье

В Ярославской области решили проблему еще одного долгостроя

© Фото : Unsplash/Maria ZieglerКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : Unsplash/Maria Ziegler
Ключи от квартиры
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июл — РИА Новости. Проблема ещё одного долгостроя в Ярославской области, жилого дома в поселке Щедрино, решена при участии правительства региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что введен в эксплуатацию жилой дом №51 в поселке Щедрино Ярославского района.
"Строительство дома велось с нарушением сроков ввода объекта в эксплуатацию и передачи квартир участникам долевого строительства. Правительство области взяло на контроль вопрос защиты прав жителей", - говорится в сообщении.
Губернатор Михаил Евраев отметил, что для решения проблемы правительство области привлекло надзорные органы.
"Оказали максимальное содействие застройщику, чтобы он смог завершить строительство. Совместными усилиями проблему удалось решить. Дом введен в эксплуатацию, и 48 дольщиков скоро получат квартиры. Работу по восстановлению прав участников долевого строительства в регионе продолжим", - сообщил Евраев в своих аккаунтах в социальных сетях.
Правительство области зафиксировало - работы по жилому дому были приостановлены, когда основной строительно-монтажный цикл был выполнен. Незавершенными оставались отделочные работы, не было выполнено технологическое подключение жилого дома к сетям. При содействии областного правительства застройщик завершил строительство, в результате этой помощи процедура передачи квартир участникам долевого строительства начнется в ближайшее время, сообщает областное правительство.
Зима в Ярославле - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
В Ярославской области будут строить по миллиону "квадратов" в год
14 декабря 2022, 16:40
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил ЕвраевЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала