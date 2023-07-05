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В Свердловской области застрелили директора строительного завода, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2023
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17:25 05.07.2023 (обновлено: 17:34 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/direktor-1882423236.html
В Свердловской области застрелили директора строительного завода, пишут СМИ
В Свердловской области застрелили директора строительного завода, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2023
В Свердловской области застрелили директора строительного завода, пишут СМИ
В городе Верхняя Пышма Свердловской области убили основателя и директора местного строительного предприятия "Пластблок" Сергея Лухманова, сообщил "Коммерсантъ"... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:25
2023-07-05T17:34
происшествия
свердловская область
верхняя пышма
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В городе Верхняя Пышма Свердловской области убили основателя и директора местного строительного предприятия "Пластблок" Сергея Лухманова, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя завода.Предполагаемого убийцу не удалось задержать на месте преступления, сообщает местное издание Е1.ru. "По последней информации, его тело нашли вчера в районе Залесье, он покончил с собой", — говорится в статье.В компании подтвердили Е1.ru, что директор завода погиб. По данным издания, Лухманова застрелили из ружья в его кабинете."Пластблок" занимается производством полистиролбетонных блоков, а также изготовлением плит покрытия, перемычек, лотков для армопояса и других строительных материалов.
https://ria.ru/20230705/krasnoyarsk-1882289246.html
свердловская область
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происшествия, свердловская область, верхняя пышма
Происшествия, Свердловская область, Верхняя Пышма
В Свердловской области застрелили директора строительного завода, пишут СМИ

В Свердловской области застрелили директора строительного завода "Пластблок" Лухманова

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В городе Верхняя Пышма Свердловской области убили основателя и директора местного строительного предприятия "Пластблок" Сергея Лухманова, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя завода.
Предполагаемого убийцу не удалось задержать на месте преступления, сообщает местное издание Е1.ru.
«
"По последней информации, его тело нашли вчера в районе Залесье, он покончил с собой", — говорится в статье.
В компании подтвердили Е1.ru, что директор завода погиб. По данным издания, Лухманова застрелили из ружья в его кабинете.
"Пластблок" занимается производством полистиролбетонных блоков, а также изготовлением плит покрытия, перемычек, лотков для армопояса и других строительных материалов.
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