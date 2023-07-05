https://ria.ru/20230705/direktor-1882423236.html

В Свердловской области застрелили директора строительного завода, пишут СМИ

В Свердловской области застрелили директора строительного завода, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2023

В Свердловской области застрелили директора строительного завода, пишут СМИ

В городе Верхняя Пышма Свердловской области убили основателя и директора местного строительного предприятия "Пластблок" Сергея Лухманова, сообщил "Коммерсантъ"... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T17:25

2023-07-05T17:25

2023-07-05T17:34

происшествия

свердловская область

верхняя пышма

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В городе Верхняя Пышма Свердловской области убили основателя и директора местного строительного предприятия "Пластблок" Сергея Лухманова, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя завода.Предполагаемого убийцу не удалось задержать на месте преступления, сообщает местное издание Е1.ru. "По последней информации, его тело нашли вчера в районе Залесье, он покончил с собой", — говорится в статье.В компании подтвердили Е1.ru, что директор завода погиб. По данным издания, Лухманова застрелили из ружья в его кабинете."Пластблок" занимается производством полистиролбетонных блоков, а также изготовлением плит покрытия, перемычек, лотков для армопояса и других строительных материалов.

https://ria.ru/20230705/krasnoyarsk-1882289246.html

свердловская область

верхняя пышма

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происшествия, свердловская область, верхняя пышма