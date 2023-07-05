https://ria.ru/20230705/demontazh-1882420357.html

Во Львовской области демонтировали около ста советских памятников

Во Львовской области демонтировали около ста советских памятников - РИА Новости, 05.07.2023

Во Львовской области демонтировали около ста советских памятников

Около 100 памятников советской эпохи было демонтировано во Львовской области на западе Украины за полгода в рамках так называемой декоммунизации, сообщил... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T17:13

2023-07-05T17:13

2023-07-05T17:15

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Около 100 памятников советской эпохи было демонтировано во Львовской области на западе Украины за полгода в рамках так называемой декоммунизации, сообщил заместитель руководителя Львовской областной администрации Андрей Годик. "Всего за время работы рабочей группы по вопросам декоммунизации в области обнаружили более 260 объектов тоталитарных режимов. С начала года нам вместе с общинами и рабочими группами в районах удалось демонтировать около 100 памятников тоталитарного прошлого... Яворовский район является лидером в вопросах демонтажа идентифицированных памятников – почти 60% из них уже нет. В Золочевском районе демонтировали уже 50% объектов", – приводит слова Годика администрация. Уточняется, что до конца текущего года власти региона планируют снести все памятники советской эпохи. Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230620/gagarin-1879270820.html

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в мире, украина, россия, сергей лавров, львовская область