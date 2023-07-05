Рейтинг@Mail.ru
Во Львовской области демонтировали около ста советских памятников - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:13 05.07.2023 (обновлено: 17:15 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/demontazh-1882420357.html
Во Львовской области демонтировали около ста советских памятников
Во Львовской области демонтировали около ста советских памятников - РИА Новости, 05.07.2023
Во Львовской области демонтировали около ста советских памятников
Около 100 памятников советской эпохи было демонтировано во Львовской области на западе Украины за полгода в рамках так называемой декоммунизации, сообщил... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:13
2023-07-05T17:15
в мире
украина
россия
сергей лавров
львовская область
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155317/71/1553177123_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_34c05ec9a11a124094d98497c1a16400.jpg
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Около 100 памятников советской эпохи было демонтировано во Львовской области на западе Украины за полгода в рамках так называемой декоммунизации, сообщил заместитель руководителя Львовской областной администрации Андрей Годик. "Всего за время работы рабочей группы по вопросам декоммунизации в области обнаружили более 260 объектов тоталитарных режимов. С начала года нам вместе с общинами и рабочими группами в районах удалось демонтировать около 100 памятников тоталитарного прошлого... Яворовский район является лидером в вопросах демонтажа идентифицированных памятников – почти 60% из них уже нет. В Золочевском районе демонтировали уже 50% объектов", – приводит слова Годика администрация. Уточняется, что до конца текущего года власти региона планируют снести все памятники советской эпохи. Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230620/gagarin-1879270820.html
украина
россия
львовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155317/71/1553177123_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e67f5740284179af062703a4f1ac2a2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сергей лавров, львовская область
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Львовская область, Культура
Во Львовской области демонтировали около ста советских памятников

Львовские власти сообщили о демонтаже около ста памятников советской эпохи за полгода

© РИА Новости / Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкЛьвов
Львов - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в медиабанк
Львов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Около 100 памятников советской эпохи было демонтировано во Львовской области на западе Украины за полгода в рамках так называемой декоммунизации, сообщил заместитель руководителя Львовской областной администрации Андрей Годик.
"Всего за время работы рабочей группы по вопросам декоммунизации в области обнаружили более 260 объектов тоталитарных режимов. С начала года нам вместе с общинами и рабочими группами в районах удалось демонтировать около 100 памятников тоталитарного прошлого... Яворовский район является лидером в вопросах демонтажа идентифицированных памятников – почти 60% из них уже нет. В Золочевском районе демонтировали уже 50% объектов", – приводит слова Годика администрация.
Уточняется, что до конца текущего года власти региона планируют снести все памятники советской эпохи.
Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
СМИ: в Киеве демонтировали бюст Юрия Гагарина
20 июня, 07:24
 
КультураВ миреУкраинаРоссияСергей ЛавровЛьвовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала