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Великобритания в августе начнет обучение до 20 украинских пилотов - РИА Новости, 05.07.2023
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17:09 05.07.2023 (обновлено: 17:20 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/britaniya-1882419617.html
Великобритания в августе начнет обучение до 20 украинских пилотов
Великобритания в августе начнет обучение до 20 украинских пилотов - РИА Новости, 05.07.2023
Великобритания в августе начнет обучение до 20 украинских пилотов
Великобритания начнет обучение украинских пилотов, тренировку пройдут до 20 летчиков, заявил в среду заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:09
2023-07-05T17:20
в мире
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Великобритания начнет обучение украинских пилотов, тренировку пройдут до 20 летчиков, заявил в среду заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи. Ответ заместителя министра был опубликован на сайте парламента."Великобритания начнет базовое обучение до 20 украинских пилотов в августе", - говорится в письменном ответе Хиппи на вопрос о числе украинских пилотов, обученных британскими вооруженными силами с февраля 2022 года. Великобритания ранее выражала готовность обучать украинских пилотов и работать с другими странами для возможного предоставления Киеву истребителей F-16.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Великобритания в августе начнет обучение до 20 украинских пилотов

Замглавы Минобороны Британии Хиппи: в августе в стране начнется обучение 20 пилотов ВСУ

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Великобритания начнет обучение украинских пилотов, тренировку пройдут до 20 летчиков, заявил в среду заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи. Ответ заместителя министра был опубликован на сайте парламента.
"Великобритания начнет базовое обучение до 20 украинских пилотов в августе", - говорится в письменном ответе Хиппи на вопрос о числе украинских пилотов, обученных британскими вооруженными силами с февраля 2022 года.
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Великобритания ранее выражала готовность обучать украинских пилотов и работать с другими странами для возможного предоставления Киеву истребителей F-16.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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