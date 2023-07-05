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Зеленский заявил, что не потерпит бездействия по вопросу бомбоубежищ - РИА Новости, 05.07.2023
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19:47 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/bomboubezhischa-1882456216.html
Зеленский заявил, что не потерпит бездействия по вопросу бомбоубежищ
Зеленский заявил, что не потерпит бездействия по вопросу бомбоубежищ - РИА Новости, 05.07.2023
Зеленский заявил, что не потерпит бездействия по вопросу бомбоубежищ
Владимир Зеленский заявил, что не будет терпеть бездействия местных властей по вопросу ненадлежащего состояния бомбоубежищ в украинских регионах. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T19:47
2023-07-05T19:47
в мире
жкх
киев
украина
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
виталий кличко
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не будет терпеть бездействия местных властей по вопросу ненадлежащего состояния бомбоубежищ в украинских регионах. "Провел отдельное совещание по ситуации с укрытиями в разных областях нашего государства, в разных городах... К сожалению, в разных городах Украины до сих пор есть значительная неготовность укрытий после всего. Государство не будет терпеть такого бездействия. И это - ответственность местных руководителей", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Он также добавил, что весь ресурс для приведения бомбоубежищ в надлежащее состояние у местных властей есть. Ранее Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, которым, в частности, предусмотрено привлечение к ответственности должностных лиц за ненадлежащие содержание бомбоубежищ. Также он поручил до 25 июля привести укрытия в надлежащее состояние. В начале июня в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, оно оказалось закрыто во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. По их итогам, пригодными для использования оказались только 65%.
https://ria.ru/20230704/zaes-1882261993.html
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в мире, жкх, киев, украина, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, виталий кличко
В мире, ЖКХ, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Виталий Кличко
Зеленский заявил, что не потерпит бездействия по вопросу бомбоубежищ

Зеленский заявил, что не потерпит бездействия местных властей по вопросу бомбоубежищ

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не будет терпеть бездействия местных властей по вопросу ненадлежащего состояния бомбоубежищ в украинских регионах.
"Провел отдельное совещание по ситуации с укрытиями в разных областях нашего государства, в разных городах... К сожалению, в разных городах Украины до сих пор есть значительная неготовность укрытий после всего. Государство не будет терпеть такого бездействия. И это - ответственность местных руководителей", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
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Он также добавил, что весь ресурс для приведения бомбоубежищ в надлежащее состояние у местных властей есть.
Ранее Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, которым, в частности, предусмотрено привлечение к ответственности должностных лиц за ненадлежащие содержание бомбоубежищ. Также он поручил до 25 июля привести укрытия в надлежащее состояние.
В начале июня в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, оно оказалось закрыто во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. По их итогам, пригодными для использования оказались только 65%.
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В миреЖКХКиевУкраинаВладимир ЗеленскийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВиталий Кличко
 
 
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