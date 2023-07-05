https://ria.ru/20230705/bomboubezhischa-1882456216.html
Зеленский заявил, что не потерпит бездействия по вопросу бомбоубежищ
Зеленский заявил, что не потерпит бездействия по вопросу бомбоубежищ - РИА Новости, 05.07.2023
Зеленский заявил, что не потерпит бездействия по вопросу бомбоубежищ
Владимир Зеленский заявил, что не будет терпеть бездействия местных властей по вопросу ненадлежащего состояния бомбоубежищ в украинских регионах. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T19:47
2023-07-05T19:47
2023-07-05T19:47
в мире
жкх
киев
украина
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
виталий кличко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839439_263:523:2974:2048_1920x0_80_0_0_07ce943b38e6a4fecda6a5eccb2b7163.jpg
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не будет терпеть бездействия местных властей по вопросу ненадлежащего состояния бомбоубежищ в украинских регионах. "Провел отдельное совещание по ситуации с укрытиями в разных областях нашего государства, в разных городах... К сожалению, в разных городах Украины до сих пор есть значительная неготовность укрытий после всего. Государство не будет терпеть такого бездействия. И это - ответственность местных руководителей", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Он также добавил, что весь ресурс для приведения бомбоубежищ в надлежащее состояние у местных властей есть. Ранее Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, которым, в частности, предусмотрено привлечение к ответственности должностных лиц за ненадлежащие содержание бомбоубежищ. Также он поручил до 25 июля привести укрытия в надлежащее состояние. В начале июня в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, оно оказалось закрыто во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. По их итогам, пригодными для использования оказались только 65%.
https://ria.ru/20230704/zaes-1882261993.html
https://ria.ru/20230704/kiev-1882207206.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839439_494:381:2716:2048_1920x0_80_0_0_ca9f5e5c21a5bb9f2cfa09acf067bbe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, киев, украина, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, виталий кличко
В мире, ЖКХ, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Виталий Кличко
Зеленский заявил, что не потерпит бездействия по вопросу бомбоубежищ
Зеленский заявил, что не потерпит бездействия местных властей по вопросу бомбоубежищ