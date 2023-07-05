Рейтинг@Mail.ru
Президент Боливии заявил об открытости страны для российских инвестиций - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/boliviya-1882400793.html
Президент Боливии заявил об открытости страны для российских инвестиций
Президент Боливии заявил об открытости страны для российских инвестиций - РИА Новости, 05.07.2023
Президент Боливии заявил об открытости страны для российских инвестиций
Боливия открыта для российских инвестиций и вложений других стран, сообщил в интервью РИА Новости президент страны Луис Арсе. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:03
2023-07-05T16:03
экономика
технологии
боливия
россия
луис арсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818353887_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_df8203c8ad96abc1da8aae36e159cc5f.jpg
ПУЭРТО-ИГУАСУ, 5 июл – РИА Новости. Боливия открыта для российских инвестиций и вложений других стран, сообщил в интервью РИА Новости президент страны Луис Арсе. "Мы открыты к тому, чтобы российские инвестиции пришли в нашу страну, и не только из России, но и из других стран. Мы открыты для получения любого типа капитала. Единственное, что мы просим, - чтобы уважали нашу Конституцию, наши законы, которые достаточно консервативны в вопросе распределения прибыли от промышленной эксплуатации природных ресурсов", - сказал он. Ранее международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) подписали рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии. Инвестиции в проект составят порядка 600 миллионов долларов. Предполагается строительство промышленного комплекса мощностью 25 тысяч тонн карбоната лития в год с возможностью увеличения мощности по результатам геологоразведочных работ. "Росатом" намерен выйти на плановые показатели производства лития, заняв до 4% мирового рынка, к 2027 году, заявил гендиректор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
https://ria.ru/20230419/boliviya-1866223569.html
боливия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818353887_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_5a546efdf42922e895e222bafcf7655b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, боливия, россия, луис арсе
Экономика, Технологии, Боливия, Россия, Луис Арсе
Президент Боливии заявил об открытости страны для российских инвестиций

Президент Арсе заявил, что Боливия открыта для инвестиций из других стран, включая Россию

© AP Photo / Jason DeCrowПрезидент Боливии Луис Арсе
Президент Боливии Луис Арсе - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Jason DeCrow
Президент Боливии Луис Арсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПУЭРТО-ИГУАСУ, 5 июл – РИА Новости. Боливия открыта для российских инвестиций и вложений других стран, сообщил в интервью РИА Новости президент страны Луис Арсе.
"Мы открыты к тому, чтобы российские инвестиции пришли в нашу страну, и не только из России, но и из других стран. Мы открыты для получения любого типа капитала. Единственное, что мы просим, - чтобы уважали нашу Конституцию, наши законы, которые достаточно консервативны в вопросе распределения прибыли от промышленной эксплуатации природных ресурсов", - сказал он.
Ранее международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) подписали рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии. Инвестиции в проект составят порядка 600 миллионов долларов. Предполагается строительство промышленного комплекса мощностью 25 тысяч тонн карбоната лития в год с возможностью увеличения мощности по результатам геологоразведочных работ. "Росатом" намерен выйти на плановые показатели производства лития, заняв до 4% мирового рынка, к 2027 году, заявил гендиректор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
Президент Боливии Луис Арсе - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Лавров напомнил боливийскому коллеге о приглашении президента в Россию
19 апреля, 05:52
 
ЭкономикаТехнологииБоливияРоссияЛуис Арсе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала