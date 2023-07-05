https://ria.ru/20230705/boliviya-1882400793.html

Президент Боливии заявил об открытости страны для российских инвестиций

Президент Боливии заявил об открытости страны для российских инвестиций - РИА Новости, 05.07.2023

Президент Боливии заявил об открытости страны для российских инвестиций

Боливия открыта для российских инвестиций и вложений других стран, сообщил в интервью РИА Новости президент страны Луис Арсе. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T16:03

2023-07-05T16:03

2023-07-05T16:03

экономика

технологии

боливия

россия

луис арсе

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ПУЭРТО-ИГУАСУ, 5 июл – РИА Новости. Боливия открыта для российских инвестиций и вложений других стран, сообщил в интервью РИА Новости президент страны Луис Арсе. "Мы открыты к тому, чтобы российские инвестиции пришли в нашу страну, и не только из России, но и из других стран. Мы открыты для получения любого типа капитала. Единственное, что мы просим, - чтобы уважали нашу Конституцию, наши законы, которые достаточно консервативны в вопросе распределения прибыли от промышленной эксплуатации природных ресурсов", - сказал он. Ранее международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) подписали рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии. Инвестиции в проект составят порядка 600 миллионов долларов. Предполагается строительство промышленного комплекса мощностью 25 тысяч тонн карбоната лития в год с возможностью увеличения мощности по результатам геологоразведочных работ. "Росатом" намерен выйти на плановые показатели производства лития, заняв до 4% мирового рынка, к 2027 году, заявил гендиректор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.

https://ria.ru/20230419/boliviya-1866223569.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, боливия, россия, луис арсе