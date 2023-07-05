Президент Боливии заявил об открытости страны для российских инвестиций
Президент Арсе заявил, что Боливия открыта для инвестиций из других стран, включая Россию
© AP Photo / Jason DeCrowПрезидент Боливии Луис Арсе
© AP Photo / Jason DeCrow
Президент Боливии Луис Арсе. Архивное фото
ПУЭРТО-ИГУАСУ, 5 июл – РИА Новости. Боливия открыта для российских инвестиций и вложений других стран, сообщил в интервью РИА Новости президент страны Луис Арсе.
"Мы открыты к тому, чтобы российские инвестиции пришли в нашу страну, и не только из России, но и из других стран. Мы открыты для получения любого типа капитала. Единственное, что мы просим, - чтобы уважали нашу Конституцию, наши законы, которые достаточно консервативны в вопросе распределения прибыли от промышленной эксплуатации природных ресурсов", - сказал он.
Ранее международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) подписали рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии. Инвестиции в проект составят порядка 600 миллионов долларов. Предполагается строительство промышленного комплекса мощностью 25 тысяч тонн карбоната лития в год с возможностью увеличения мощности по результатам геологоразведочных работ. "Росатом" намерен выйти на плановые показатели производства лития, заняв до 4% мирового рынка, к 2027 году, заявил гендиректор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.