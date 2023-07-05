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Министр обороны Болгарии предположил, что визит Зеленского в страну отменят - РИА Новости, 05.07.2023
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19:36 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/bolgariyaya-1882452850.html
Министр обороны Болгарии предположил, что визит Зеленского в страну отменят
Министр обороны Болгарии предположил, что визит Зеленского в страну отменят - РИА Новости, 05.07.2023
Министр обороны Болгарии предположил, что визит Зеленского в страну отменят
Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев предположил, что визит в страну Владимира Зеленского может быть отменен из-за утечки информации об этой поездке, передает РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T19:36
2023-07-05T19:36
в мире
болгария
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев предположил, что визит в страну Владимира Зеленского может быть отменен из-за утечки информации об этой поездке, передает агентство БТА. О том, что Зеленский в ближайшие дни посетит Болгарию, сообщили во вторник местные СМИ со ссылкой на дипломатические источники. В качестве вероятной даты визита назывался четверг. "У меня была возможность выразить свое сожаление в СМИ по поводу утечки такой информации. Этого не должно было произойти... Украина находится в состоянии военного конфликта, Зеленский является главнокомандующим", - сказал министр журналистам. По словам Тагарева, утечка информации о визите Зеленского в Болгарию может стать предпосылкой, чтобы отменить визит, если он действительно был запланирован.
https://ria.ru/20230705/obse-1882394782.html
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в мире, болгария, владимир зеленский, украина
В мире, Болгария, Владимир Зеленский, Украина
Министр обороны Болгарии предположил, что визит Зеленского в страну отменят

Тодор Тагарев предположил, что визит Зеленского в страну отменят из-за утечки информации

© AP Photo / Valentina PetrovaСофия, Болгария
София, Болгария - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Valentina Petrova
София, Болгария. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев предположил, что визит в страну Владимира Зеленского может быть отменен из-за утечки информации об этой поездке, передает агентство БТА.
О том, что Зеленский в ближайшие дни посетит Болгарию, сообщили во вторник местные СМИ со ссылкой на дипломатические источники. В качестве вероятной даты визита назывался четверг.
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"У меня была возможность выразить свое сожаление в СМИ по поводу утечки такой информации. Этого не должно было произойти... Украина находится в состоянии военного конфликта, Зеленский является главнокомандующим", - сказал министр журналистам.
По словам Тагарева, утечка информации о визите Зеленского в Болгарию может стать предпосылкой, чтобы отменить визит, если он действительно был запланирован.
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