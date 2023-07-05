https://ria.ru/20230705/bolgariyaya-1882452850.html
Министр обороны Болгарии предположил, что визит Зеленского в страну отменят
Министр обороны Болгарии предположил, что визит Зеленского в страну отменят - РИА Новости, 05.07.2023
Министр обороны Болгарии предположил, что визит Зеленского в страну отменят
Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев предположил, что визит в страну Владимира Зеленского может быть отменен из-за утечки информации об этой поездке, передает РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T19:36
2023-07-05T19:36
2023-07-05T19:36
в мире
болгария
владимир зеленский
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789189114_537:571:3163:2048_1920x0_80_0_0_cd5f9e36d006fc3ddc090434133645ab.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев предположил, что визит в страну Владимира Зеленского может быть отменен из-за утечки информации об этой поездке, передает агентство БТА. О том, что Зеленский в ближайшие дни посетит Болгарию, сообщили во вторник местные СМИ со ссылкой на дипломатические источники. В качестве вероятной даты визита назывался четверг. "У меня была возможность выразить свое сожаление в СМИ по поводу утечки такой информации. Этого не должно было произойти... Украина находится в состоянии военного конфликта, Зеленский является главнокомандующим", - сказал министр журналистам. По словам Тагарева, утечка информации о визите Зеленского в Болгарию может стать предпосылкой, чтобы отменить визит, если он действительно был запланирован.
https://ria.ru/20230705/obse-1882394782.html
https://ria.ru/20230628/bolgariya-1880923197.html
болгария
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789189114_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_5e2f313d9b1d78916bb7aa64b766c6fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, владимир зеленский, украина
В мире, Болгария, Владимир Зеленский, Украина
Министр обороны Болгарии предположил, что визит Зеленского в страну отменят
Тодор Тагарев предположил, что визит Зеленского в страну отменят из-за утечки информации