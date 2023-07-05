https://ria.ru/20230705/blagoustroystvo-1882297319.html
Второй этап благоустройства у станции "Новаторская" готов на 50 процентов
Второй этап благоустройства у станции "Новаторская" готов на 50 процентов - РИА Новости, 05.07.2023
Второй этап благоустройства у станции "Новаторская" готов на 50 процентов
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 50% работ второго этапа благоустройства возле станции БКЛ "Новаторская" на юго-западе столицы, сообщил... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T09:45
2023-07-05T09:45
2023-07-05T09:45
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петр бирюков
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 50% работ второго этапа благоустройства возле станции БКЛ "Новаторская" на юго-западе столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В рамках первого этапа в 2021 году обновили улицу Академика Пилюгина и дворовые территории на улице Новаторов. Задача второго этапа - сделать удобные пешеходные маршруты к станции БКЛ, в зону работ вошли улицы Кравченко, Новаторов и Крупской. Кроме того, в результате проекта появятся современные общественные пространства для прогулок и отдыха", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что под землю убрали воздушные линии, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить сохранность коммуникаций, также модернизировали водосточную сеть. "В ходе работ приводим в порядок тротуары и покрытие проезжей части, организуем удобные парковочные карманы, будут установлены современные остановочные павильоны с зарядными слотами и лавочки. Пешеходные переходы оснастят 48 опорами контрастного освещения, которые позволяют пешеходу быть заметнее на "зебре" в темное время суток", - рассказал Бирюков. По его словам, на улице Крупской обновили 7,5 тысячи квадратных метров плиточного покрытия, установили 65 уличных торшеров и 40 лавочек, разбили 5 тысяч квадратных метров газона. Продолжается укладка асфальта на тротуарах, после завершения этих работ начнется установка 80 опор освещения и четырех остановочных павильонов. "На улице Кравченко заменили 6,5 тысячи квадратных метров покрытия тротуаров и 23 тысячи "квадратов" дорожного полотна, обустроили газон, планируется оборудование 83 опор освещения и пяти остановочных павильонов. На улице Новаторов ведется устройство оснований тротуаров, уложено 5 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Там поставят 150 опор освещения и шесть новых остановок", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на пересечении улиц Новаторская и Воронцовские Пруды изменится организация движения, благодаря этому там сделают новую зеленую зону отдыха. По просьбе жителей приведут в порядок небольшой сквер возле дома №90 по Ленинскому проспекту. "Основные работы по благоустройству возле станции БКЛ "Новаторская" планируется завершить до конца этого года", - подчеркнул Бирюков.
https://ria.ru/20230628/prudy-regulyatory-1880929153.html
https://ria.ru/20230629/moskva-1881037528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Второй этап благоустройства у станции "Новаторская" готов на 50 процентов
Выполнены 50 процентов работ второго этапа благоустройства у станции БКЛ "Новаторская"
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 50% работ второго этапа благоустройства возле станции БКЛ "Новаторская" на юго-западе столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В рамках первого этапа в 2021 году обновили улицу Академика Пилюгина и дворовые территории на улице Новаторов. Задача второго этапа - сделать удобные пешеходные маршруты к станции БКЛ, в зону работ вошли улицы Кравченко, Новаторов и Крупской. Кроме того, в результате проекта появятся современные общественные пространства для прогулок и отдыха", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что под землю убрали воздушные линии, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить сохранность коммуникаций, также модернизировали водосточную сеть.
"В ходе работ приводим в порядок тротуары и покрытие проезжей части, организуем удобные парковочные карманы, будут установлены современные остановочные павильоны с зарядными слотами и лавочки. Пешеходные переходы оснастят 48 опорами контрастного освещения, которые позволяют пешеходу быть заметнее на "зебре" в темное время суток", - рассказал Бирюков.
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По его словам, на улице Крупской обновили 7,5 тысячи квадратных метров плиточного покрытия, установили 65 уличных торшеров и 40 лавочек, разбили 5 тысяч квадратных метров газона. Продолжается укладка асфальта на тротуарах, после завершения этих работ начнется установка 80 опор освещения и четырех остановочных павильонов.
"На улице Кравченко заменили 6,5 тысячи квадратных метров покрытия тротуаров и 23 тысячи "квадратов" дорожного полотна, обустроили газон, планируется оборудование 83 опор освещения и пяти остановочных павильонов. На улице Новаторов ведется устройство оснований тротуаров, уложено 5 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Там поставят 150 опор освещения и шесть новых остановок", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на пересечении улиц Новаторская и Воронцовские Пруды изменится организация движения, благодаря этому там сделают новую зеленую зону отдыха. По просьбе жителей приведут в порядок небольшой сквер возле дома №90 по Ленинскому проспекту.
"Основные работы по благоустройству возле станции БКЛ "Новаторская" планируется завершить до конца этого года", - подчеркнул Бирюков.
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