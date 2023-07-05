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Самозанятые из Подмосковья смогут рассчитывать на господдержку - РИА Новости, 05.07.2023
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Новости Подмосковья
 
15:23 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/biznes-1882385179.html
Самозанятые из Подмосковья смогут рассчитывать на господдержку
Самозанятые из Подмосковья смогут рассчитывать на господдержку - РИА Новости, 05.07.2023
Самозанятые из Подмосковья смогут рассчитывать на господдержку
В Подмосковье начала работать услуга государственной помощи в регистрации товарных знаков. Теперь самозанятые могут претендовать на софинансирование, сообщил... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:23
2023-07-05T15:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости.В Подмосковье начала работать услуга государственной помощи в регистрации товарных знаков. Теперь самозанятые могут претендовать на софинансирование, сообщил телеканал "360".Софинансирование за счет центра "Мой бизнес" составит 70% стоимости услуги, но не более 50 тыс. рублей. Информация об услуге находится на инвестиционном портале Подмосковья. Отправить заявку можно через региональный портал госуслуг.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Самозанятые из Подмосковья смогут рассчитывать на господдержку

© Фото : правительство Московской областиВывеска центра оказания услуг "Мой бизнес"
Вывеска центра оказания услуг Мой бизнес - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : правительство Московской области
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости.В Подмосковье начала работать услуга государственной помощи в регистрации товарных знаков. Теперь самозанятые могут претендовать на софинансирование, сообщил телеканал "360".
Софинансирование за счет центра "Мой бизнес" составит 70% стоимости услуги, но не более 50 тыс. рублей. Информация об услуге находится на инвестиционном портале Подмосковья. Отправить заявку можно через региональный портал госуслуг.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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