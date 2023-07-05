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Самозанятые из Подмосковья смогут рассчитывать на господдержку

Самозанятые из Подмосковья смогут рассчитывать на господдержку - РИА Новости, 05.07.2023

Самозанятые из Подмосковья смогут рассчитывать на господдержку

В Подмосковье начала работать услуга государственной помощи в регистрации товарных знаков. Теперь самозанятые могут претендовать на софинансирование, сообщил... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:23

2023-07-05T15:23

2023-07-05T15:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости.В Подмосковье начала работать услуга государственной помощи в регистрации товарных знаков. Теперь самозанятые могут претендовать на софинансирование, сообщил телеканал "360".Софинансирование за счет центра "Мой бизнес" составит 70% стоимости услуги, но не более 50 тыс. рублей. Информация об услуге находится на инвестиционном портале Подмосковья. Отправить заявку можно через региональный портал госуслуг.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)