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Самозанятые из Подмосковья смогут рассчитывать на господдержку
Самозанятые из Подмосковья смогут рассчитывать на господдержку - РИА Новости, 05.07.2023
Самозанятые из Подмосковья смогут рассчитывать на господдержку
В Подмосковье начала работать услуга государственной помощи в регистрации товарных знаков. Теперь самозанятые могут претендовать на софинансирование, сообщил... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:23
2023-07-05T15:23
2023-07-05T15:23
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости.В Подмосковье начала работать услуга государственной помощи в регистрации товарных знаков. Теперь самозанятые могут претендовать на софинансирование, сообщил телеканал "360".Софинансирование за счет центра "Мой бизнес" составит 70% стоимости услуги, но не более 50 тыс. рублей. Информация об услуге находится на инвестиционном портале Подмосковья. Отправить заявку можно через региональный портал госуслуг.
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