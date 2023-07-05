https://ria.ru/20230705/belorussiya-1882402504.html

Белорусские ВС провели занятие вблизи границы с Украиной

Белорусские ВС провели занятие вблизи границы с Украиной - РИА Новости, 05.07.2023

Белорусские ВС провели занятие вблизи границы с Украиной

В вооруженных силах Белоруссии прошло тактико-специальное занятие на полигоне вблизи границы с Украиной, в ходе которого был учтен опыт специальной военной... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T16:16

2023-07-05T16:16

2023-07-05T16:31

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МИНСК, 5 июл – РИА Новости. В вооруженных силах Белоруссии прошло тактико-специальное занятие на полигоне вблизи границы с Украиной, в ходе которого был учтен опыт специальной военной операции России, сообщила пресс-служба белорусского министерства обороны. "На полигоне Брестский прошло показное комплексное тактико-специальное занятие с одним из подразделений 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Занятия были организованы на семи учебных точках... военнослужащие отработали порядок правильного занятия и оборудования района сосредоточения с учетом опыта СВО, тренировку в действии по предстоящим задачам с использованием лазерного оружия в условиях максимально приближенным к боевым, а также этап боевой стрельбы", - говорится в сообщении, опубликованном в среду.

https://ria.ru/20230705/ssha-1882400192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, белоруссия, россия