https://ria.ru/20230705/belorussiya-1882402504.html
Белорусские ВС провели занятие вблизи границы с Украиной
Белорусские ВС провели занятие вблизи границы с Украиной - РИА Новости, 05.07.2023
Белорусские ВС провели занятие вблизи границы с Украиной
В вооруженных силах Белоруссии прошло тактико-специальное занятие на полигоне вблизи границы с Украиной, в ходе которого был учтен опыт специальной военной... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:16
2023-07-05T16:16
2023-07-05T16:31
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МИНСК, 5 июл – РИА Новости. В вооруженных силах Белоруссии прошло тактико-специальное занятие на полигоне вблизи границы с Украиной, в ходе которого был учтен опыт специальной военной операции России, сообщила пресс-служба белорусского министерства обороны. "На полигоне Брестский прошло показное комплексное тактико-специальное занятие с одним из подразделений 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Занятия были организованы на семи учебных точках... военнослужащие отработали порядок правильного занятия и оборудования района сосредоточения с учетом опыта СВО, тренировку в действии по предстоящим задачам с использованием лазерного оружия в условиях максимально приближенным к боевым, а также этап боевой стрельбы", - говорится в сообщении, опубликованном в среду.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белоруссия, россия
В мире, Украина, Белоруссия, Россия
Белорусские ВС провели занятие вблизи границы с Украиной
Белорусские ВС провели занятие на полигоне вблизи границы с Украиной с учетом опыта СВО