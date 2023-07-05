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Белоруссия зеркально отвечает на провокации извне, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.07.2023
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12:37 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/belorussiya-1882335109.html
Белоруссия зеркально отвечает на провокации извне, заявил Лукашенко
Белоруссия зеркально отвечает на провокации извне, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.07.2023
Белоруссия зеркально отвечает на провокации извне, заявил Лукашенко
Минск принимает зеркальные меры на провокации и выпады извне, заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:37
2023-07-05T12:37
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Минск принимает зеркальные меры на провокации и выпады извне, заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений. "Кроме экономического диктата, политического, информационного давления, мы сегодня сталкиваемся с провокациями на наших внешних рубежах, попытками террористической деятельности внутри страны, инспирированными извне", - цитирует Лукашенко пресс-служба. Он подчеркнул, что в республике адекватно реагируют на все эти выпады и продолжают совершенствовать систему национальной и военной безопасности страны. "Это зеркальные меры по защите суверенитета государства, без которого не будет ни мира, ни белорусов как нации. В своей истории мы это не раз проходили", - сказал белорусский лидер. Президент Белоруссии отметил, что очень внимательно наблюдает за военными действиями на Украине. "Я артиллериста спросил: "Умеешь вести контрбатарейную войну?" - "Умею". Это великое дело. Без этого невозможно, как мне рассказывали военные, которые воюют в Украине. Беспилотные летательные аппараты стали чуть ли не главным методом и оружием ведения современных войн. И многое другое", - сказал Лукашенко. Говоря о военных кадрах, президент отметил, что каким бы мощным ни был технический арсенал, он не станет преимуществом в силе без профессионалов, без преданных родной стране и народу воинов. "Война в Украине это ярко демонстрирует. Решающую роль в укреплении обороноспособности страны, защите мирного труда ее граждан играют военные. Их ядро - вы, офицерский корпус", - резюмировал белорусский лидер.
https://ria.ru/20230531/ukraina-1875328292.html
https://ria.ru/20230620/belorussiya-1879418444.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Белоруссия зеркально отвечает на провокации извне, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что Минск принимает зеркальные меры на провокации и выпады извне

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Минск принимает зеркальные меры на провокации и выпады извне, заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений.
"Кроме экономического диктата, политического, информационного давления, мы сегодня сталкиваемся с провокациями на наших внешних рубежах, попытками террористической деятельности внутри страны, инспирированными извне", - цитирует Лукашенко пресс-служба.
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Он подчеркнул, что в республике адекватно реагируют на все эти выпады и продолжают совершенствовать систему национальной и военной безопасности страны. "Это зеркальные меры по защите суверенитета государства, без которого не будет ни мира, ни белорусов как нации. В своей истории мы это не раз проходили", - сказал белорусский лидер.
Президент Белоруссии отметил, что очень внимательно наблюдает за военными действиями на Украине. "Я артиллериста спросил: "Умеешь вести контрбатарейную войну?" - "Умею". Это великое дело. Без этого невозможно, как мне рассказывали военные, которые воюют в Украине. Беспилотные летательные аппараты стали чуть ли не главным методом и оружием ведения современных войн. И многое другое", - сказал Лукашенко.
Говоря о военных кадрах, президент отметил, что каким бы мощным ни был технический арсенал, он не станет преимуществом в силе без профессионалов, без преданных родной стране и народу воинов. "Война в Украине это ярко демонстрирует. Решающую роль в укреплении обороноспособности страны, защите мирного труда ее граждан играют военные. Их ядро - вы, офицерский корпус", - резюмировал белорусский лидер.
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