https://ria.ru/20230705/belorussiya-1882335109.html

Белоруссия зеркально отвечает на провокации извне, заявил Лукашенко

Белоруссия зеркально отвечает на провокации извне, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.07.2023

Белоруссия зеркально отвечает на провокации извне, заявил Лукашенко

Минск принимает зеркальные меры на провокации и выпады извне, заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T12:37

2023-07-05T12:37

2023-07-05T12:37

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Минск принимает зеркальные меры на провокации и выпады извне, заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений. "Кроме экономического диктата, политического, информационного давления, мы сегодня сталкиваемся с провокациями на наших внешних рубежах, попытками террористической деятельности внутри страны, инспирированными извне", - цитирует Лукашенко пресс-служба. Он подчеркнул, что в республике адекватно реагируют на все эти выпады и продолжают совершенствовать систему национальной и военной безопасности страны. "Это зеркальные меры по защите суверенитета государства, без которого не будет ни мира, ни белорусов как нации. В своей истории мы это не раз проходили", - сказал белорусский лидер. Президент Белоруссии отметил, что очень внимательно наблюдает за военными действиями на Украине. "Я артиллериста спросил: "Умеешь вести контрбатарейную войну?" - "Умею". Это великое дело. Без этого невозможно, как мне рассказывали военные, которые воюют в Украине. Беспилотные летательные аппараты стали чуть ли не главным методом и оружием ведения современных войн. И многое другое", - сказал Лукашенко. Говоря о военных кадрах, президент отметил, что каким бы мощным ни был технический арсенал, он не станет преимуществом в силе без профессионалов, без преданных родной стране и народу воинов. "Война в Украине это ярко демонстрирует. Решающую роль в укреплении обороноспособности страны, защите мирного труда ее граждан играют военные. Их ядро - вы, офицерский корпус", - резюмировал белорусский лидер.

https://ria.ru/20230531/ukraina-1875328292.html

https://ria.ru/20230620/belorussiya-1879418444.html

белоруссия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко