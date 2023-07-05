https://ria.ru/20230705/avtoturisty-1882453780.html

На Кубани запустили телеграм-канал для автотуристов

На Кубани запустили телеграм-канал для автотуристов - РИА Новости, 05.07.2023

На Кубани запустили телеграм-канал для автотуристов

Власти Краснодарского края запустили телеграм-канал "Главный мост", чтобы автотуристы, направляющиеся в Крым, могли заранее подготовиться к поездке и узнать о... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T19:39

2023-07-05T19:39

2023-07-05T19:39

туризм

краснодарский край

донецкая народная республика

запорожская область

новости - туризм

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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Власти Краснодарского края запустили телеграм-канал "Главный мост", чтобы автотуристы, направляющиеся в Крым, могли заранее подготовиться к поездке и узнать о наличии пробок, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Для автотуристов в Краснодарском крае запустили телеграм-канал "Главный мост". Все, кто направляется на автомобиле в Крым, могут заранее подготовиться к поездке", - говорится в сообщении. Отмечается, что туристы смогут узнать об отсутствии или наличии пробок, их протяженности. В канале также можно узнать, как лучше собраться в поездку и получить полезные советы по прохождению досмотра. По данным пресс-службы, будет предоставлена информация о расположении пунктов бесплатной раздачи питьевой воды и санитарных точек. Здесь же будут публиковать информацию об изменениях в организации движения и фактах ДТП. Путешествующим через Краснодарский край расскажут о достопримечательностях, которые можно увидеть во время поездки к Крымскому мосту. С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая пробка. В понедельник она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до 4 километров. Очереди были связаны с ростом числа машин и подлежащего досмотру багажа. Минтранс отмечал, что открыты дополнительные пункты досмотра. В среду днем министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края нет, также отсутствует очередь на мост со стороны Крыма. Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую область и ДНР.

https://ria.ru/20230704/krym-1882087160.html

https://ria.ru/20230626/sochi-1880434843.html

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краснодарский край, донецкая народная республика, запорожская область, новости - туризм