Рейтинг@Mail.ru
На Кубани запустили телеграм-канал для автотуристов - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
19:39 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/avtoturisty-1882453780.html
На Кубани запустили телеграм-канал для автотуристов
На Кубани запустили телеграм-канал для автотуристов - РИА Новости, 05.07.2023
На Кубани запустили телеграм-канал для автотуристов
Власти Краснодарского края запустили телеграм-канал "Главный мост", чтобы автотуристы, направляющиеся в Крым, могли заранее подготовиться к поездке и узнать о... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T19:39
2023-07-05T19:39
туризм
краснодарский край
донецкая народная республика
запорожская область
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1854020869_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ca83ad9ecc2db7c9f798a11ef6aecc44.jpg
КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Власти Краснодарского края запустили телеграм-канал "Главный мост", чтобы автотуристы, направляющиеся в Крым, могли заранее подготовиться к поездке и узнать о наличии пробок, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Для автотуристов в Краснодарском крае запустили телеграм-канал "Главный мост". Все, кто направляется на автомобиле в Крым, могут заранее подготовиться к поездке", - говорится в сообщении. Отмечается, что туристы смогут узнать об отсутствии или наличии пробок, их протяженности. В канале также можно узнать, как лучше собраться в поездку и получить полезные советы по прохождению досмотра. По данным пресс-службы, будет предоставлена информация о расположении пунктов бесплатной раздачи питьевой воды и санитарных точек. Здесь же будут публиковать информацию об изменениях в организации движения и фактах ДТП. Путешествующим через Краснодарский край расскажут о достопримечательностях, которые можно увидеть во время поездки к Крымскому мосту. С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая пробка. В понедельник она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до 4 километров. Очереди были связаны с ростом числа машин и подлежащего досмотру багажа. Минтранс отмечал, что открыты дополнительные пункты досмотра. В среду днем министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края нет, также отсутствует очередь на мост со стороны Крыма. Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую область и ДНР.
https://ria.ru/20230704/krym-1882087160.html
https://ria.ru/20230626/sochi-1880434843.html
краснодарский край
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1854020869_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_417e3bce75dbe205b68a2572875233c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, донецкая народная республика, запорожская область, новости - туризм
Туризм, Краснодарский край, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Новости - Туризм
На Кубани запустили телеграм-канал для автотуристов

Краснодарские власти запустили телеграм-канал для направляющихся в Крым автотуристов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Власти Краснодарского края запустили телеграм-канал "Главный мост", чтобы автотуристы, направляющиеся в Крым, могли заранее подготовиться к поездке и узнать о наличии пробок, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"Для автотуристов в Краснодарском крае запустили телеграм-канал "Главный мост". Все, кто направляется на автомобиле в Крым, могут заранее подготовиться к поездке", - говорится в сообщении.
Отель Riviera Sunrise Resort & SPA в Алуште - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Эксперты рассказали, что делать опоздавшим в отели Крыма туристам
4 июля, 13:33
Отмечается, что туристы смогут узнать об отсутствии или наличии пробок, их протяженности. В канале также можно узнать, как лучше собраться в поездку и получить полезные советы по прохождению досмотра.
По данным пресс-службы, будет предоставлена информация о расположении пунктов бесплатной раздачи питьевой воды и санитарных точек. Здесь же будут публиковать информацию об изменениях в организации движения и фактах ДТП. Путешествующим через Краснодарский край расскажут о достопримечательностях, которые можно увидеть во время поездки к Крымскому мосту.
С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая пробка. В понедельник она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до 4 километров. Очереди были связаны с ростом числа машин и подлежащего досмотру багажа. Минтранс отмечал, что открыты дополнительные пункты досмотра. В среду днем министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края нет, также отсутствует очередь на мост со стороны Крыма.
Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую область и ДНР.
Природный комплекс Змейковские водопады в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
В Сочи вновь открыли для туристов популярную достопримечательность
26 июня, 11:59
 
ТуризмКраснодарский крайДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала